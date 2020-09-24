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BIGor написав:Не люблю манипуляций, таких людей надо ставить на место.
Можно только удивляться размерам и глубине полученной Роберто психо-финансовой травме после того, как узнал, что Израиль географически дальше от Украины, чем Турция. Пикантности и изюминки специалисту по туризму добавляет еще то, что красавец НИКОГДА в жизни не был в Турции.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 03 жов, 2021 17:53, всього редагувалось 2 разів.
BIGor написав:Не сказав би що дешево, бо в хаті +15, і замовив другий обігрівач.
в мене +20.5 нічого не замовляв, гріюсь "природнім" теплом
На подібне Станіславський сказав би, ну ви знаєте. Готовий хоч завтра заїхати до вас у Бучу та заміряти цифровим термометром ТФА температуру в цоколі. Перевірка на відсутність приладів обігріву та "витримка" не менше пари годин обов'язкові. У разі мого фіаско презентую вам пакет Ізабелли, чи що ви там вживаєте від печінки. Яйця які купую (розмір XL) в минулу зиму коштували 36-38 грн, а зараз вже 38-40. Вангую, що до нового року буде під 45. Пам'ятаєте Сервелат від Трібеки по 500? Зараз його ціна 700+!
маю 2 (Два) цифрові термометри в-ва китай, і один цифровий власного в-ва на мікрокотролері, і всі вони показують приблизно однаково.
Зимою, менше 16 температура не опускалася. Але при низьких температурах як перебираюсь в малу кімнат ночувати і там тримаю не менше +18.
На вихідних був на дачі, то в там було по приїзді +11. Хоча в штанах і світері можна під ковдрою ночувати і при +11. Але я розігрів піч (сушити гриби), і півночі на ній провів.
Минулої зими, пам"ятаю в магазині "великі яйця" по 3 грн. шт.", менші 2.50. Наразі не в Тернополі, тому кажу ціну яка бачу тут під Києвом. С1 менше 3 грн., в залежності від магазину: Фора чи Екомаркет. До АТБ не заходив, ому його цін не знаю.
Взагалі то, готувався з осені розкошелюватися 4000 грн. в місяць, але тільки зараз почали дорожати сезонні овочі. Хоча яблука бачу 9.9 грн. (але поки що маю свої, з дачі, так сказати улюбленого акуртового сорту - халявного).
akurt написав:Для правильного вибору міста/країни інвестицій. Торгові війни між США та Китаєм, процес пандемії, віддалена робота та глобальна пропозиція G20 про мінімальний корпоративний податок спричиняють глобальну зміну робочих місць та талантів. Дослідження Deep Knowledge Analytics (проведене у партнерстві з Henley & Partners) виявляє найкращі міста для проживання за інвестиційними показниками бізнесу.
П’ять найкращих міст за індексом: Лондон, Нью-Йорк, Сідней, Сінгапур та Цюріх.
flyman написав:Хоча яблука бачу 9.9 грн. (але поки що маю свої, з дачі, так сказати улюбленого акуртового сорту - халявного).
akurt майже не споживає яблука. Якщо купую - не повірете ніколи - розплачуюсь грошима, це такі дивні папірці. Зазвичай падають людям з неба або їх люди - не повірете - можуть заробити. Почався сезон гранатів - вичавлюю сік. А в баби Тані вночі яблука більше не крадіть - вона перестала прив"язувати гавкучого Жучка. Порве останні мешти.
flyman написав:маю 2 (Два) цифрові термометри в-ва китай, і один цифровий власного в-ва на мікрокотролері, і всі вони показують приблизно однаково.
Зимою, менше 16 температура не опускалася. Але при низьких температурах як перебираюсь в малу кімнат ночувати і там тримаю не менше +18.
На вихідних був на дачі, то в там було по приїзді +11. Хоча в штанах і світері можна під ковдрою ночувати і при +11. Але я розігрів піч (сушити гриби), і півночі на ній провів.
Минулої зими, пам"ятаю в магазині "великі яйця" по 3 грн. шт.", менші 2.50. Наразі не в Тернополі, тому кажу ціну яка бачу тут під Києвом. С1 менше 3 грн., в залежності від магазину: Фора чи Екомаркет. До АТБ не заходив, ому його цін не знаю.
Взагалі то, готувався з осені розкошелюватися 4000 грн. в місяць, але тільки зараз почали дорожати сезонні овочі. Хоча яблука бачу 9.9 грн. (але поки що маю свої, з дачі, так сказати улюбленого акуртового сорту - халявного).
Ну так 18 чи 16 це далеко не 20,5. Така, як ви написали, температура може бути тільки у випадку нагріву приміщення від комунікацій будинку т.я. температура і повітря і грунту( що оточує цоколь) вже давно не сягає того рівня а тепло нізвідки не з'являється нажаль. Я й сам маю цокольний поверх під усім будинком уже 15 років і тому добре знаю який там температурний режим. п.с. Ще раз про витрати: ви або блазнюєте або готуєтеся до постригу в монахи, іншого варіанту в мене нема. Я розумію, що пенсіонери вимушені так жити, а вам це навіщо-тренуєте волю чи бувша дружина все що можна аліментами витягує? п.п.с. Є в мене такий товариш: він вирішив, що не буде Фірташа годувати, тому газ для опалення перестав використовувати. Взимку спить в двох спальних мішках(середньому та великому) тепло вдягнений, а температура в спальні падає часом до +4, і так звик до цього, що коли їздив погостювати до кума, не міг до ранку заснути, так було йому жарко. Та будинок побудував собі перед пенсією непоганий-каже: як будуть ховати, то виноситимуть із гарної хати і ніхто не скаже, що він був поганий господар.