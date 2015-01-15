Додано: Нед 03 жов, 2021 23:26

flyman написав: маю 2 (Два) цифрові термометри в-ва китай, і один цифровий власного в-ва на мікрокотролері, і всі вони показують приблизно однаково.



Зимою, менше 16 температура не опускалася. Але при низьких температурах як перебираюсь в малу кімнат ночувати і там тримаю не менше +18.



На вихідних був на дачі, то в там було по приїзді +11.

Хоча в штанах і світері можна під ковдрою ночувати і при +11.

Але я розігрів піч (сушити гриби), і півночі на ній провів.



Минулої зими, пам"ятаю в магазині "великі яйця" по 3 грн. шт.", менші 2.50.

Наразі не в Тернополі, тому кажу ціну яка бачу тут під Києвом.

С1 менше 3 грн., в залежності від магазину: Фора чи Екомаркет. До АТБ не заходив, ому його цін не знаю.



Взагалі то, готувався з осені розкошелюватися 4000 грн. в місяць, але тільки зараз почали дорожати сезонні овочі. Хоча яблука бачу 9.9 грн. (але поки що маю свої, з дачі, так сказати улюбленого акуртового сорту - халявного). маю 2 (Два) цифрові термометри в-ва китай, і один цифровий власного в-ва на мікрокотролері, і всі вони показують приблизно однаково.Зимою, менше 16 температура не опускалася. Але при низьких температурах як перебираюсь в малу кімнат ночувати і там тримаю не менше +18.На вихідних був на дачі, то в там було по приїзді +11.Хоча в штанах і світері можна під ковдрою ночувати і при +11.Але я розігрів піч (сушити гриби), і півночі на ній провів.Минулої зими, пам"ятаю в магазині "великі яйця" по 3 грн. шт.", менші 2.50.Наразі не в Тернополі, тому кажу ціну яка бачу тут під Києвом.С1 менше 3 грн., в залежності від магазину: Фора чи Екомаркет. До АТБ не заходив, ому його цін не знаю.Взагалі то, готувався з осені розкошелюватися 4000 грн. в місяць, але тільки зараз почали дорожати сезонні овочі. Хоча яблука бачу 9.9 грн. (але поки що маю свої, з дачі, так сказати улюбленого акуртового сорту - халявного).

Ну так 18 чи 16 це далеко не 20,5. Така, як ви написали, температура може бути тільки у випадку нагріву приміщення від комунікацій будинку т.я. температура і повітря і грунту( що оточує цоколь) вже давно не сягає того рівня а тепло нізвідки не з'являється нажаль. Я й сам маю цокольний поверх під усім будинком уже 15 років і тому добре знаю який там температурний режим.п.с. Ще раз про витрати: ви або блазнюєте або готуєтеся до постригу в монахи, іншого варіанту в мене нема. Я розумію, що пенсіонери вимушені так жити, а вам це навіщо-тренуєте волю чи бувша дружина все що можна аліментами витягує?п.п.с. Є в мене такий товариш: він вирішив, що не буде Фірташа годувати, тому газ для опалення перестав використовувати. Взимку спить в двох спальних мішках(середньому та великому) тепло вдягнений, а температура в спальні падає часом до +4, і так звик до цього, що коли їздив погостювати до кума, не міг до ранку заснути, так було йому жарко. Та будинок побудував собі перед пенсією непоганий-каже: як будуть ховати, то виноситимуть із гарної хати і ніхто не скаже, що він був поганий господар.