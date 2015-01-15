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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 жов, 2021 11:04
drevlyanin написав:
..він вирішив, що не буде Фірташа годувати..
давно уже никакого Фирташа нет, а привычка осталась.
Мдя. Так понимаю, что подобные спартанские условия может выдержать тренированный и одинокий боец. Бо жена с детьми, боюсь, не поймут
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Додано: Пон 04 жов, 2021 11:10
b3320413 написав: drevlyanin написав:
Є в мене такий товариш: він вирішив, що не буде Фірташа годувати, тому газ для опалення перестав використовувати. Взимку спить в двох спальних мішках(середньому та великому) тепло вдягнений, а температура в спальні падає часом до +4, і так звик до цього, що коли їздив погостювати до кума, не міг до ранку заснути, так було йому жарко. Та будинок побудував собі перед пенсією непоганий-каже: як будуть ховати, то виноситимуть із гарної хати і ніхто не скаже, що він був поганий господар.
Здесь все перемешалось в кучу. Но в уменьшении потребеления газа он прав, не зависимо от олигархов. Спать в спальных мешках - а как же влажность?
В спальных мешках и в одежде, спят не только в Украине, но и привыкшие к человеческому ЦО, русскоязычные инвешторы, зимой в той же Анталии. При +4-6 градусах, в квартирах с холодной плиткой на полу, картонными стенами и пронизывающими ветрами с моря, не только в спальный мешок залезешь.
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