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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 313314315316
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 18:55

  akurt написав:Для правильного вибору міста/країни інвестицій.
Торгові війни між США та Китаєм, процес пандемії, віддалена робота та глобальна пропозиція G20 про мінімальний корпоративний податок спричиняють глобальну зміну робочих місць та талантів. Дослідження Deep Knowledge Analytics (проведене у партнерстві з Henley & Partners) виявляє найкращі міста для проживання за інвестиційними показниками бізнесу.

П’ять найкращих міст за індексом: Лондон, Нью-Йорк, Сідней, Сінгапур та Цюріх.

У дослідженні зазначено, що Відень та Лісабон є одними з найкращих міст з точки зору безпеки, стабільності та найкращих програм проживання.
Докладно тут: https://www.dka.global/best-residence-b ... r-business

Цікаво, чому не розглядали Бучу або Тернопіль а мегаполіси.
Не вірю!
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 20:57

  flyman написав:Хоча яблука бачу 9.9 грн. (але поки що маю свої, з дачі, так сказати улюбленого акуртового сорту - халявного).

Ви для нас всіх - взірець щасливого безтурботного життя.
Я племіннику - MD in Computer science - так і кажу: нашо ти тaм пнешся та стараєшся за ті нещасні 2000 доларів на місяць.
Є інше життя.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 04 жов, 2021 05:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 21:30

щось понаєх заливає про Техас

flyman
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 23:26

  flyman написав:маю 2 (Два) цифрові термометри в-ва китай, і один цифровий власного в-ва на мікрокотролері, і всі вони показують приблизно однаково.

Зимою, менше 16 температура не опускалася. Але при низьких температурах як перебираюсь в малу кімнат ночувати і там тримаю не менше +18.

На вихідних був на дачі, то в там було по приїзді +11.
Хоча в штанах і світері можна під ковдрою ночувати і при +11.
Але я розігрів піч (сушити гриби), і півночі на ній провів.

Минулої зими, пам"ятаю в магазині "великі яйця" по 3 грн. шт.", менші 2.50.
Наразі не в Тернополі, тому кажу ціну яка бачу тут під Києвом.
С1 менше 3 грн., в залежності від магазину: Фора чи Екомаркет. До АТБ не заходив, ому його цін не знаю.

Взагалі то, готувався з осені розкошелюватися 4000 грн. в місяць, але тільки зараз почали дорожати сезонні овочі. Хоча яблука бачу 9.9 грн. (але поки що маю свої, з дачі, так сказати улюбленого акуртового сорту - халявного).


Ну так 18 чи 16 це далеко не 20,5. Така, як ви написали, температура може бути тільки у випадку нагріву приміщення від комунікацій будинку т.я. температура і повітря і грунту( що оточує цоколь) вже давно не сягає того рівня а тепло нізвідки не з'являється нажаль. Я й сам маю цокольний поверх під усім будинком уже 15 років і тому добре знаю який там температурний режим.
п.с. Ще раз про витрати: ви або блазнюєте або готуєтеся до постригу в монахи, іншого варіанту в мене нема. Я розумію, що пенсіонери вимушені так жити, а вам це навіщо-тренуєте волю чи бувша дружина все що можна аліментами витягує?
п.п.с. Є в мене такий товариш: він вирішив, що не буде Фірташа годувати, тому газ для опалення перестав використовувати. Взимку спить в двох спальних мішках(середньому та великому) тепло вдягнений, а температура в спальні падає часом до +4, і так звик до цього, що коли їздив погостювати до кума, не міг до ранку заснути, так було йому жарко. Та будинок побудував собі перед пенсією непоганий-каже: як будуть ховати, то виноситимуть із гарної хати і ніхто не скаже, що він був поганий господар.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 23:33

  BIGor написав:Ви так і нічого не зрозуміли.


Може бути-село біленькі хатки!
Час перевірить і ваше і моє припущення.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 10:33

  drevlyanin написав:Є в мене такий товариш: він вирішив, що не буде Фірташа годувати, тому газ для опалення перестав використовувати. Взимку спить в двох спальних мішках(середньому та великому) тепло вдягнений, а температура в спальні падає часом до +4, і так звик до цього, що коли їздив погостювати до кума, не міг до ранку заснути, так було йому жарко. Та будинок побудував собі перед пенсією непоганий-каже: як будуть ховати, то виноситимуть із гарної хати і ніхто не скаже, що він був поганий господар.


Здесь все перемешалось в кучу. Но в уменьшении потребеления газа он прав, не зависимо от олигархов. Спать в спальных мешках - а как же влажность?
b3320413
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 11:04

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  drevlyanin написав:..він вирішив, що не буде Фірташа годувати..

давно уже никакого Фирташа нет, а привычка осталась.
Мдя. Так понимаю, что подобные спартанские условия может выдержать тренированный и одинокий боец. Бо жена с детьми, боюсь, не поймут
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 13:47

  sequence написав:жена с детьми, боюсь, не поймут

И че они сделают?
Это новая реальность, и донести ее нужно. Будет больно.
А женщины и дети очень быстро привыкают к хоршему, легко поддаются разбалыванию.

Если вы хотите сказать, что тогда жена возьмет детей и пойдет к родителям или другому, то наперед отвечу. У них тарифы на тепло будут такие же и никто не будет рад еще одному рту.

Я не этих неделях попробую не просто второй этаж типа такого
https://postach.com.ua/image/Vasyl/Article/68/5.jpg

А обшить стены деревяными щитами/вагонкой и прилипить там обговгреватель
https://ek.ua/ek-list.php?presets_=4352 ... _podbor_=1

Скорее всего куплю разные: керамический, обычнй, масляный (настенный?)
Посмотрю что мне больше подходит
b3320413
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 14:12

  b3320413 написав:..
Если вы хотите сказать, что тогда жена возьмет детей и пойдет к родителям или другому, то наперед отвечу. У них тарифы на тепло будут такие же и никто не будет рад еще одному рту..

в вышеописанных случаях сабжи тусили в холодине сами по себе, так что нашли куда уйти, если и было кому уходить ))
если сабжи не могли обеспечить уют семьи при сравнительно недорогом энергоносителе, то ждать от них, чтобы они включили котел после подорожания не приходится.
ну, а экономить можно по разному. По моему, лучше всего жить по средствам в жилище, которое ты сможешь согреть при любых ценах на энергоносители. А то понастраивали дворцы, потом удивляются
что делать пенсионерам не понимаю
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 14:22

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  b3320413 написав:Скорее всего куплю разные: керамический, обычнй, масляный (настенный?)
Посмотрю что мне больше подходит

Остается вопрос пожаробезопастности. Есть еще решение, например малый электрокотел:
https://ek.ua/ek-list.php?katalog_=287& ... der_=price
Его можно вынести из "капсулы сна" и повесить пару ребер возле кровати.

  sequence написав:По моему, лучше всего жить по средствам в жилище

Согласен. Но это всего лишь во-первых. Во-вторых, даже в малых помещениях теперь прийдется экономить и очень жестко.
b3320413
 
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