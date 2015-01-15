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akurt написав:Для правильного вибору міста/країни інвестицій. Торгові війни між США та Китаєм, процес пандемії, віддалена робота та глобальна пропозиція G20 про мінімальний корпоративний податок спричиняють глобальну зміну робочих місць та талантів. Дослідження Deep Knowledge Analytics (проведене у партнерстві з Henley & Partners) виявляє найкращі міста для проживання за інвестиційними показниками бізнесу.
П’ять найкращих міст за індексом: Лондон, Нью-Йорк, Сідней, Сінгапур та Цюріх.
flyman написав:маю 2 (Два) цифрові термометри в-ва китай, і один цифровий власного в-ва на мікрокотролері, і всі вони показують приблизно однаково.
Зимою, менше 16 температура не опускалася. Але при низьких температурах як перебираюсь в малу кімнат ночувати і там тримаю не менше +18.
На вихідних був на дачі, то в там було по приїзді +11. Хоча в штанах і світері можна під ковдрою ночувати і при +11. Але я розігрів піч (сушити гриби), і півночі на ній провів.
Минулої зими, пам"ятаю в магазині "великі яйця" по 3 грн. шт.", менші 2.50. Наразі не в Тернополі, тому кажу ціну яка бачу тут під Києвом. С1 менше 3 грн., в залежності від магазину: Фора чи Екомаркет. До АТБ не заходив, ому його цін не знаю.
Взагалі то, готувався з осені розкошелюватися 4000 грн. в місяць, але тільки зараз почали дорожати сезонні овочі. Хоча яблука бачу 9.9 грн. (але поки що маю свої, з дачі, так сказати улюбленого акуртового сорту - халявного).
Ну так 18 чи 16 це далеко не 20,5. Така, як ви написали, температура може бути тільки у випадку нагріву приміщення від комунікацій будинку т.я. температура і повітря і грунту( що оточує цоколь) вже давно не сягає того рівня а тепло нізвідки не з'являється нажаль. Я й сам маю цокольний поверх під усім будинком уже 15 років і тому добре знаю який там температурний режим. п.с. Ще раз про витрати: ви або блазнюєте або готуєтеся до постригу в монахи, іншого варіанту в мене нема. Я розумію, що пенсіонери вимушені так жити, а вам це навіщо-тренуєте волю чи бувша дружина все що можна аліментами витягує? п.п.с. Є в мене такий товариш: він вирішив, що не буде Фірташа годувати, тому газ для опалення перестав використовувати. Взимку спить в двох спальних мішках(середньому та великому) тепло вдягнений, а температура в спальні падає часом до +4, і так звик до цього, що коли їздив погостювати до кума, не міг до ранку заснути, так було йому жарко. Та будинок побудував собі перед пенсією непоганий-каже: як будуть ховати, то виноситимуть із гарної хати і ніхто не скаже, що він був поганий господар.
drevlyanin написав:Є в мене такий товариш: він вирішив, що не буде Фірташа годувати, тому газ для опалення перестав використовувати. Взимку спить в двох спальних мішках(середньому та великому) тепло вдягнений, а температура в спальні падає часом до +4, і так звик до цього, що коли їздив погостювати до кума, не міг до ранку заснути, так було йому жарко. Та будинок побудував собі перед пенсією непоганий-каже: як будуть ховати, то виноситимуть із гарної хати і ніхто не скаже, що він був поганий господар.
Здесь все перемешалось в кучу. Но в уменьшении потребеления газа он прав, не зависимо от олигархов. Спать в спальных мешках - а как же влажность?
b3320413 написав:.. Если вы хотите сказать, что тогда жена возьмет детей и пойдет к родителям или другому, то наперед отвечу. У них тарифы на тепло будут такие же и никто не будет рад еще одному рту..
в вышеописанных случаях сабжи тусили в холодине сами по себе, так что нашли куда уйти, если и было кому уходить )) если сабжи не могли обеспечить уют семьи при сравнительно недорогом энергоносителе, то ждать от них, чтобы они включили котел после подорожания не приходится. ну, а экономить можно по разному. По моему, лучше всего жить по средствам в жилище, которое ты сможешь согреть при любых ценах на энергоносители. А то понастраивали дворцы, потом удивляются что делать пенсионерам не понимаю