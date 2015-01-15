Додано: Вів 05 жов, 2021 07:58

Зробили протилежне.

тепер спрямовують на пошук винуватих на цьому форумі.

Щодо графіків: я теж рекомендую розглянути і графік вище, і графік нижче. Вивчайте та робіть висновки.Графік вище обговорювати не буду - про нього все сказано у відео вище - я дивився - гадаю, і форумчани подивилися.Тепер на ту ж тему і дуже схожий графік про ту країну, яку панзгадав у тексті. Я би цього не писав - мені вкладення/невкладення форумчан "по барабану", але якщо згадано - треба відповісти.ВАЖЛИВЕ ЗАУВАЖЕННЯ: графік взято НЕ з "відосиків", а із Звіту Центрального банку Туреччини.На ньому показана зміна середньої вартості житла в Туреччині в доларах США за період з 2015 по 2021 роки.За базу відліку взято 2017 рік - вартість житла прийнята за 100%.Дивимося:Пояснення:- нагадаю, що на сьогодні Туреччина - ЕДИНИЙ (Є_ДИ_НИЙ) надійний доброзичливий сусід та союзник України. В цю країну легше всього попасти - авіаквитки від 29,99 $ в один бік, віза не потрібна, наймати адвокатів, юристів та нотаріусів для вкладення грошей не потрібно. Існує як авіа, так і сухопутний (через відкриті для українців Румунію та Болгарію), і морський (поромом через Чорне море) маршрути - вчора о 12-00 в Чорноморськ прибули з Туреччини поромом із своїм авто приятелі - власники квартири 2+1 в Анталії - треба їм трохи наколотити ще бабла в Україні. Наколотять - упакують в мішки - повернуться так само поромом.- ДУЖЕ ВАЖЛИВО!!!! - зеленою стрілкою показана оптимальна - на мій погляд - "точка входу" в нерухомість в Туреччині.- важливо - висновок НЕ вгаданий - він витякає з реального власного аналізу з літа 2015 по літо 2017 роки.- синім прямокутником виділено час існування на цьому форумі гліки. Слід визнати, дивлячись на графік: весь цей час засновник та ведучій тієї гілки сумлінно, точно та неупереджено показував форумчанам, куди ТРЕБА та куди ВАРТО вкладати нахом"ячєні бабулети, бабулоси та гидомирно-противного зеленого кольору улюблені українцями грошенята.- червона та чорна стрілки - то дати, коли двоє з форумчан, читаючи гілку та отримуючи на гілці точну перевірену інформацію, НЕ ЗРОБИЛИ правильних корисних для себе та родин висновків.Отримали САМЕ після цього - протилежних дій - важкі психо-фінансові травми та всю свою злобу- тепер дивимося на цифри праворуч.Ну ось Вам і графіки - кориcна річ, правда ж?Пораду пана'a вкладатися в нерухомість штату Техас підтримую.