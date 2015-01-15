Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
drevlyanin написав:..він вирішив, що не буде Фірташа годувати..
давно уже никакого Фирташа нет, а привычка осталась. Мдя. Так понимаю, что подобные спартанские условия может выдержать тренированный и одинокий боец. Бо жена с детьми, боюсь, не поймут
Так и есть-живёт один: с женой развёлся в 55 лет, дети взрослые, один сын аж в Москве женился. Старый дом поделили по суду, он свою часть почти полностью развалил и построил заново. Когда ещё жили вместе, топили нормально, да и в новом доме вполне себе хорошее отопление смонтировано, с тёплыми полами на двух этажах. Грит, что ему так нормально, а влажность таки высокая, но нужно же чем то жертвовать . Когда мы доживем до 60+ лет, ещё неизвестно какие кони мочить будем.
Взагалі треба віддати пану Понаехал належне: рекомендує форумчанам дуже правильну та дуже корисну річ: вкладатися в нерухомість в США. Саме цікаве, що я з ним погоджуюсь та рекомендую. Більше того, готуючи цей текст, подзвонив дітям приятеля в штат Флоріда (виїхали 4 роки тому, продавши хату в селі) спитати, що там з нерухомістю - виявилося, що діти приятеля в ці дні виїхали на черговий відпочинок на Сейшели - часу говорити довго бракує, але підтверджують: нерухомість у штаті Флорида гребуть, як скажені і навіть як "сумасшедші". Ціни зростають та зростають. Але гребуть та гребуть. Форумчанам залишилося тільки виконати рекомендації.
Щодо графіків: я теж рекомендую розглянути і графік вище, і графік нижче. Вивчайте та робіть висновки.
Графік вище обговорювати не буду - про нього все сказано у відео вище - я дивився - гадаю, і форумчани подивилися. Тепер на ту ж тему і дуже схожий графік про ту країну, яку пан Понаехал згадав у тексті. Я би цього не писав - мені вкладення/невкладення форумчан "по барабану", але якщо згадано - треба відповісти. ВАЖЛИВЕ ЗАУВАЖЕННЯ: графік взято НЕ з "відосиків", а із Звіту Центрального банку Туреччини. На ньому показана зміна середньої вартості житла в Туреччині в доларах США за період з 2015 по 2021 роки. За базу відліку взято 2017 рік - вартість житла прийнята за 100%. Дивимося: Пояснення: - нагадаю, що на сьогодні Туреччина - ЕДИНИЙ (Є_ДИ_НИЙ) надійний доброзичливий сусід та союзник України. В цю країну легше всього попасти - авіаквитки від 29,99 $ в один бік, віза не потрібна, наймати адвокатів, юристів та нотаріусів для вкладення грошей не потрібно. Існує як авіа, так і сухопутний (через відкриті для українців Румунію та Болгарію), і морський (поромом через Чорне море) маршрути - вчора о 12-00 в Чорноморськ прибули з Туреччини поромом із своїм авто приятелі - власники квартири 2+1 в Анталії - треба їм трохи наколотити ще бабла в Україні. Наколотять - упакують в мішки - повернуться так само поромом. - ДУЖЕ ВАЖЛИВО!!!! - зеленою стрілкою показана оптимальна - на мій погляд - "точка входу" в нерухомість в Туреччині. - важливо - висновок НЕ вгаданий - він витякає з реального власного аналізу з літа 2015 по літо 2017 роки. - синім прямокутником виділено час існування на цьому форумі гліки "Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість". Слід визнати, дивлячись на графік: весь цей час засновник та ведучій тієї гілки сумлінно, точно та неупереджено показував форумчанам, куди ТРЕБА та куди ВАРТО вкладати нахом"ячєні бабулети, бабулоси та гидомирно-противного зеленого кольору улюблені українцями грошенята. - червона та чорна стрілки - то дати, коли двоє з форумчан, читаючи гілку та отримуючи на гілці точну перевірену інформацію, НЕ ЗРОБИЛИ правильних корисних для себе та родин висновків. Зробили протилежне. Отримали САМЕ після цього - протилежних дій - важкі психо-фінансові травми та всю свою злобу тепер спрямовують на пошук винуватих на цьому форумі. - тепер дивимося на цифри праворуч.
Ну ось Вам і графіки - кориcна річ, правда ж? Пораду пана Понаехал'a вкладатися в нерухомість штату Техас підтримую.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 05 жов, 2021 19:43, всього редагувалось 1 раз.
Panama Ecuador Colombia Costa Rica Latvia Portugal Spain Turkey Egypt Philippines Thailand Malaysia
з камєнтов:
Egypt - rather optimistic country this! Lived there for 4 years. Wouldnt take permit/citizenship for free. But great information. Turkey - new information that, didn't know that $$ in the bank could deliver the same. Love it. Portugal seems most appealing. Malaysia - that was a program to look at! $36k for this oldie! would consider getting the last 2....though off late the Freelancer Visas are turning out to be rather enticing.
Qatar is at $10k + office rent, to set up shop & resulting RP. $200K house gets you an indefinite visa tied into the house ownership UAE - i think the world knows it all -)
і... Парагвай !! forgot about Paraguay where you can just deposit approx. US $4,600 in a Paraguayan bank and you can get residency in about 3 months. To maintain your PR you're only required to visit once every 3 years but to qualify for citizenship you have to stay there for 183 days a year for the next 3 years after getting your residency permit.
і сюрпрайз ... Turkey has MANDATORY MILITARY SERVICE