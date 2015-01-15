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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 314315316317
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 14:47

  sequence написав:
  drevlyanin написав:..він вирішив, що не буде Фірташа годувати..

давно уже никакого Фирташа нет, а привычка осталась.
Мдя. Так понимаю, что подобные спартанские условия может выдержать тренированный и одинокий боец. Бо жена с детьми, боюсь, не поймут


Так и есть-живёт один: с женой развёлся в 55 лет, дети взрослые, один сын аж в Москве женился.
Старый дом поделили по суду, он свою часть почти полностью развалил и построил заново. Когда ещё жили вместе, топили нормально, да и в новом доме вполне себе хорошее отопление смонтировано, с тёплыми полами на двух этажах. Грит, что ему так нормально, а влажность таки высокая, но нужно же чем то жертвовать :mrgreen: . Когда мы доживем до 60+ лет, ещё неизвестно какие кони мочить будем. :oops:
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 21:26

  flyman написав:

из твоего же видео
Зображення

это тебе не туркляндия :)
ну и после всего сказанного ютубер остался в Техасе, но уехал из столицы :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 07:24

Взагалі треба віддати пану Понаехал належне: рекомендує форумчанам дуже правильну та дуже корисну річ: вкладатися в нерухомість в США.
Саме цікаве, що я з ним погоджуюсь та рекомендую.
Більше того, готуючи цей текст, подзвонив дітям приятеля в штат Флоріда (виїхали 4 роки тому, продавши хату в селі) спитати, що там з нерухомістю - виявилося, що діти приятеля в ці дні виїхали на черговий відпочинок на Сейшели - часу говорити довго бракує, але підтверджують: нерухомість у штаті Флорида гребуть, як скажені і навіть як "сумасшедші". Ціни зростають та зростають. Але гребуть та гребуть.
Форумчанам залишилося тільки виконати рекомендації.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 07:58

Щодо графіків: я теж рекомендую розглянути і графік вище, і графік нижче. Вивчайте та робіть висновки.

Графік вище обговорювати не буду - про нього все сказано у відео вище - я дивився - гадаю, і форумчани подивилися.
Тепер на ту ж тему і дуже схожий графік про ту країну, яку пан Понаехал згадав у тексті. Я би цього не писав - мені вкладення/невкладення форумчан "по барабану", але якщо згадано - треба відповісти.
ВАЖЛИВЕ ЗАУВАЖЕННЯ: графік взято НЕ з "відосиків", а із Звіту Центрального банку Туреччини.
На ньому показана зміна середньої вартості житла в Туреччині в доларах США за період з 2015 по 2021 роки.
За базу відліку взято 2017 рік - вартість житла прийнята за 100%.
Дивимося:
Зображення
Пояснення:
- нагадаю, що на сьогодні Туреччина - ЕДИНИЙ (Є_ДИ_НИЙ) надійний доброзичливий сусід та союзник України. В цю країну легше всього попасти - авіаквитки від 29,99 $ в один бік, віза не потрібна, наймати адвокатів, юристів та нотаріусів для вкладення грошей не потрібно. Існує як авіа, так і сухопутний (через відкриті для українців Румунію та Болгарію), і морський (поромом через Чорне море) маршрути - вчора о 12-00 в Чорноморськ прибули з Туреччини поромом із своїм авто приятелі - власники квартири 2+1 в Анталії - треба їм трохи наколотити ще бабла в Україні. Наколотять - упакують в мішки - повернуться так само поромом.
- ДУЖЕ ВАЖЛИВО!!!! - зеленою стрілкою показана оптимальна - на мій погляд - "точка входу" в нерухомість в Туреччині.
- важливо - висновок НЕ вгаданий - він витякає з реального власного аналізу з літа 2015 по літо 2017 роки.
- синім прямокутником виділено час існування на цьому форумі гліки "Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість". Слід визнати, дивлячись на графік: весь цей час засновник та ведучій тієї гілки сумлінно, точно та неупереджено показував форумчанам, куди ТРЕБА та куди ВАРТО вкладати нахом"ячєні бабулети, бабулоси та гидомирно-противного зеленого кольору улюблені українцями грошенята.
- червона та чорна стрілки - то дати, коли двоє з форумчан, читаючи гілку та отримуючи на гілці точну перевірену інформацію, НЕ ЗРОБИЛИ правильних корисних для себе та родин висновків. Зробили протилежне. Отримали САМЕ після цього - протилежних дій - важкі психо-фінансові травми та всю свою злобу тепер спрямовують на пошук винуватих на цьому форумі.
- тепер дивимося на цифри праворуч.

Ну ось Вам і графіки - кориcна річ, правда ж?
Пораду пана Понаехал'a вкладатися в нерухомість штату Техас підтримую.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 05 жов, 2021 19:43, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 10:43

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Ну що ж, як я і обіцяв...
Правда, тут ще наче "прєдісловіє" - а основне відео ще думаю готується.
Хоч теж цікавенько, дивимось
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 13:59

  Успіх написав:Ну що ж, як я і обіцяв...


Успешный успех
Мне почему-то показалось, что все эти зазывалы ущербны
b3320413
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 18:13

  Успіх написав:Ну що ж, як я і обіцяв...
Правда, тут ще наче "прєдісловіє" - а основне відео ще думаю готується.
Хоч теж цікавенько, дивимось

Купили на хаях 2 квартиры в Алании? :D Вот это точно инвесторы...
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 19:27

12 Second Residence Permits with a Simple Bank Deposit



Panama
Ecuador
Colombia
Costa Rica
Latvia
Portugal
Spain
Turkey
Egypt
Philippines
Thailand
Malaysia

з камєнтов:

Egypt - rather optimistic country this! Lived there for 4 years. Wouldnt take permit/citizenship for free. But great information.
Turkey - new information that, didn't know that $$ in the bank could deliver the same. Love it.
Portugal seems most appealing.
Malaysia - that was a program to look at! $36k for this oldie!
would consider getting the last 2....though off late the Freelancer Visas are turning out to be rather enticing.

Qatar is at $10k + office rent, to set up shop & resulting RP.
$200K house gets you an indefinite visa tied into the house ownership
UAE - i think the world knows it all -)

і... Парагвай !!
forgot about Paraguay where you can just deposit approx. US $4,600 in a Paraguayan bank and you can get residency in about 3 months. To maintain your PR you're only required to visit once every 3 years but to qualify for citizenship you have to stay there for 183 days a year for the next 3 years after getting your residency permit.

і сюрпрайз ...
Turkey has MANDATORY MILITARY SERVICE

Болгарія
Is there a reason why you almost never mention Bulgaria? They have a very decent Citizenship By Investment (CBI) program that can lead to citizenship in 2 to 3 years without the need to buy real-estate.

читайєм коменти до відосіка, там багато цікавого можна довідатися
flyman
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  #<1 ... 314315316317
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