Додано: Сер 06 жов, 2021 09:39

Хі-хі... Що чекати від демографії...

Шановне панство ще "не переварило" Ваше попереднє повідомлення - досить цікаве:

Panama

Ecuador

Colombia

Costa Rica

Latvia

Portugal

Spain

Turkey

Egypt

Philippines

Thailand

Malaysia.



Латвія чудова країна - я її ножками протопав від лісів та річок сходу країни до Даугави, але здається даремно включено в цей список - попасти туди досить важко, підняли поріг "точки входу" в нерухомість для іноземців. Сам колись розглядав... ну і будете людиною третього сорту...

З Єгиптом все теж не дуже просто - я розглядав купівлю там кваратири (мав друзяків з нашої діаспори - наша жінка вийшла заміж за єгиптянина Халіда - то бачив дещо, що не бачуть туристи в готелях) за 10 000 доларів площею в 100 кв. м БЕЗ ремонту. Ремонт оцінювали в 7 000 доларів.

Не купив: попасти в Хургаду досить не легко. Навіть якщо купиш квратиру - прохід до моря тільки за перепусткою готеля. Ну є і інші проблеми...

Потугалія з 01.01.2022 піднімає поріг входу з 350 000 євро до 500 000 євро.

Іспанія тільки звучить красиво - купа проблем - маю трьох приятелів, що вклалися та реально там не живуть. На днях говорив з "нашими" з Дюссельдорфа - їх приятелі - громадяни Німеччини - купили в Іспанії - цитую "дуже маленьку але комфортну" квартиру за 80 000 євро. Зараз сама велика проблема - дізналися, що якщо там постіно не живуть то може вселитися будь-хто і їх не виженеш. Налякані.

Мої приятелі подивилися на цю катавасію та на ціни на газ в Європі та вирішили купувати квартиру в Туреччині - сьогодні будуть брати авіаквитки на 27 листопада. Цікаво: в Анталію з Дюссельдорфа прямий рейс 39,99 євро, назад в Дюссельдорф - 17,5 євро.

Планують купити кваратиру 1+1 за 75 000 євро. Чудовий розклад: відліт о 9-30, приліт о 15-20 (час +1 година). Зустріну. Відліт додому о 7 ранку. ДУЖЕ ЗРУЧНО.

Оце - реальне корисне вкладення грошей: при цінах на нарухомість в Дюссельдорфі або в Берліні в 6000 - 10 000 євро (!!!) за 1 кв. метр - мати чудову квартиру на березі Середземного моря, в яку попадеш за 40 євро (при ціні на шклянку в 250 мл знаменитого фірмового пива в Дюссельдорфі за 3 євро) - просто казка!



Знову те, про що наші люди чомусь зовсім не думають: чудові південноамериканські та центральноамериканські країни.

Але як ви туди попадете??????? Калькулятор хтось має???



Ну а так да: треба думати про демографію...