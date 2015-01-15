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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 315316317318
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 13:30

Поки панове думають, як та коли інвестувати в Ecuador чи Panama - спустимося з небес на Землю та подивимося, що опосередкувано впливає на зростання попиту на квартири в Анталії.
Управління культури і туризму провінції Анталья повідомило, що кількість іноземців, які відвідали курорти південного регіону Туреччини в період з січня по вересень, переступила позначку в 7 000 000.
З початку поточного року Анталью відвідало 7 016 276 туристів, що ЗНАЧНО БІЛЬШЕ у порівнянні з тим же періодом 2020 року (2 572 314 туристів).
У вересні 2021 року на курорти Анталії приїхало 1 732 298 іноземних туристів - це на 70,3% більше, ніж за той же період 2020 року.
Розподіл туристів в Анталію за країною походження:
- перше місце - 2 698 334 - громадяни РФ (38,45%);
- друге місце - 1 108 486 туристов - громадяни України.
- третьє місце - 884 827 туристов - громадяни Німеччини.
- четверте місце - 353 191 туристів - громадяни Польщі.

Цікаво, що за даними Міністерства туризму Туреччини взагалі країну відвідало більше 16 000 000 туристів (перше місце в світі) і перша трійка відвідувачів така сама, як вище, але з рокіровкою:
на другому місці - Німеччина, на третьому - Україна.
akurt
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