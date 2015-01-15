Поки панове думають, як та коли інвестувати в Ecuador чи Panama - спустимося з небес на Землю та подивимося, що опосередкувано впливає на зростання попиту на квартири в Анталії.
Управління культури і туризму провінції Анталья повідомило, що кількість іноземців, які відвідали курорти південного регіону Туреччини в період з січня по вересень, переступила позначку в 7 000 000.
З початку поточного року Анталью відвідало 7 016 276 туристів, що ЗНАЧНО БІЛЬШЕ у порівнянні з тим же періодом 2020 року (2 572 314 туристів).
У вересні 2021 року на курорти Анталії приїхало 1 732 298 іноземних туристів - це на 70,3% більше, ніж за той же період 2020 року.
Розподіл туристів в Анталію за країною походження:
- перше місце - 2 698 334 - громадяни РФ (38,45%);
- друге місце - 1 108 486 туристов - громадяни України.
- третьє місце - 884 827 туристов - громадяни Німеччини.
- четверте місце - 353 191 туристів - громадяни Польщі.
Цікаво, що за даними Міністерства туризму Туреччини взагалі країну відвідало більше 16 000 000 туристів (перше місце в світі) і перша трійка відвідувачів така сама, як вище, але з рокіровкою:
на другому місці - Німеччина, на третьому - Україна.
ВАЖЛИВО! Не слід розуміти так, що у місто Анталія населенням близько 2 500 000 людей раптом приїхало 7 000 000 людей. Всіх їх зустрічають в аеропорту Анталії (3 термінали) та розвозять по готелям всієї провінції (берегова лінія 640 км). На пляжі в Аталії вчора зустрів тільки одну родину з РФ. Орендують житло.