Додано: Сер 06 жов, 2021 16:21

flyman написав: тобто на 20% за три квартали,

а хтось, хто ніколи не помиляється і витягає вчасно вклався в ліродепозити, і не тільки, так побажаємо йому не тільки вчасно висовувати, а й вчасно запихати. тобто на 20% за три квартали,а хтось, хто ніколи не помиляється і витягає вчасно вклався в, і не тільки, так побажаємо йому не тільки вчасно висовувати, а й вчасно запихати.

що ще смішніше....

22,96

Пане Флаймане! Ви мене більше розважаєте, ніж серіали на каналах Prime Video та Netflix (до речі серіал Ganglands має субтитри українською мовою, що приємно).Так ось:1. Я НЕ МАЮ НІДЕ НІ В ЯКІЙ ВАЛЮТІ НІЯКИХ ДЕПОЗИТІВ.Чому Вас це так хвилює - не розумію - мабуть - хочете нас/мене розважати. А може від великого розуму відтаскали залишкові долари під 0,01% річних в Приват. Або гривню під 6.5% річних,2. Ви як не розуміли так і не розумієте, що якщо в тій країні, де Ви інвестуали та живете, основною валютою є НЕ долар, НЕ євро, НЕ гривня, то людина, яка там живе і має прибуток в доларах, або в євро, або в гривні - від девальвації місцевої валюти у ВЕЛИЧЕЗНОМУ виграші. Все, все І НАВІТЬ не просто "все", а навіть "усе", і "що завгодно", і "все підряд", і "все на світі", і "будь-яке", і "як і зажди", і "повністю", і "цілковито" - даром або безкоштовно!Соромно розказувати це людині з економічною освітою. Але не розумієте, то повторюся:Для прикладу:- я зранку подивився, що курс ліра/долар 8,91 - радів та хлопав в долоні - та злив трохи баксів простим натисканням кнопок на смартфоні.- Приклад для Вас важкий, тому що Ви не маєте авто, але форучани зрозуміють. Рахуйте дуже просто: бензин А95 на АЗС 7,74 ліри за літр або (26,40/8,90)х7,74=- Вчора панвисловив припущення, що на Новий 2021/2022 гривня долар буде 25. Так це ж СУПЕР!!!!!!!!!! А от якби гривня/долар була 8, а ліра/долар хоча б 10 - то просто були б "Іменини серця".Ну не розумієте Ви того...Як і на Філіппіни.А було б цікаво - отрмувати нам всім інформацію "З ПЕРШИХ РУК".Може таки наважитеся? Спробуєте? Особисто я бажаю успіху!