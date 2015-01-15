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Поки панове думають, як та коли інвестувати в Ecuador чи Panama - спустимося з небес на Землю та подивимося, що опосередкувано впливає на зростання попиту на квартири в Анталії. Управління культури і туризму провінції Анталья повідомило, що кількість іноземців, які відвідали курорти південного регіону Туреччини в період з січня по вересень, переступила позначку в 7 000 000. З початку поточного року Анталью відвідало 7 016 276 туристів, що ЗНАЧНО БІЛЬШЕ у порівнянні з тим же періодом 2020 року (2 572 314 туристів). У вересні 2021 року на курорти Анталії приїхало 1 732 298 іноземних туристів - це на 70,3% більше, ніж за той же період 2020 року. Розподіл туристів в Анталію за країною походження: - перше місце - 2 698 334 - громадяни РФ (38,45%); - друге місце - 1 108 486 туристов - громадяни України. - третьє місце - 884 827 туристов - громадяни Німеччини. - четверте місце - 353 191 туристів - громадяни Польщі.
Цікаво, що за даними Міністерства туризму Туреччини взагалі країну відвідало більше 16 000 000 туристів (перше місце в світі) і перша трійка відвідувачів така сама, як вище, але з рокіровкою: на другому місці - Німеччина, на третьому - Україна.
ВАЖЛИВО! Не слід розуміти так, що у місто Анталія населенням близько 2 500 000 людей раптом приїхало 7 000 000 людей. Всіх їх зустрічають в аеропорту Анталії (3 термінали) та розвозять по готелям всієї провінції (берегова лінія 640 км). На пляжі в Аталії вчора зустрів тільки одну родину з РФ. Орендують житло.
Поки панове думають, як та коли інвестувати в Колумбію чи в Коста Ріку - спустимося з небес на Землю та подивимося, куди вкладає кошти ЗА КОРДОНОМ держава Україна. Звісно куди: в Туреччину. Уряд України прийняв рішення побудувати новий комплекс Посольства України в Туреччині вартістю в 125 000 000 доларів США.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 06 жов, 2021 16:07, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Поки панове думають, як та коли інвестувати в Ecuador чи Panama - спустимося з небес на Землю та подивимося, що опосередкувано впливає на зростання попиту на квартири в Анталії. Управління культури і туризму провінції Анталья повідомило, що кількість іноземців, які відвідали курорти південного регіону Туреччини в період з січня по вересень, переступила позначку в 7 000 000. З початку поточного року Анталью відвідало 7 016 276 туристів, що ЗНАЧНО БІЛЬШЕ у порівнянні з тим же періодом 2020 року (2 572 314 туристів). У вересні 2021 року на курорти Анталії приїхало 1 732 298 іноземних туристів - це на 70,3% більше, ніж за той же період 2020 року. Розподіл туристів в Анталію за країною походження: - перше місце - 2 698 334 - громадяни РФ (38,45%); - друге місце - 1 108 486 туристов - громадяни України. - третьє місце - 884 827 туристов - громадяни Німеччини. - четверте місце - 353 191 туристів - громадяни Польщі.
Цікаво, що за даними Міністерства туризму Туреччини взагалі країну відвідало більше 16 000 000 туристів (перше місце в світі) і перша трійка відвідувачів така сама, як вище, але з рокіровкою: на другому місці - Німеччина, на третьому - Україна.
ВАЖЛИВО! Не слід розуміти так, що у місто Анталія населенням близько 2 500 000 людей раптом приїхало 7 000 000 людей. Всіх їх зустрічають в аеропорту Анталії (3 термінали) та розвозять по готелям всієї провінції (берегова лінія 640 км). На пляжі в Аталії вчора зустрів тільки одну родину з РФ. Орендують житло.
з початку року ліра девальвували з сім-сорок до вісім-дев"яносто https://stooq.pl/q/?s=usdtry&c=1y&t=l&a=lg&b=0 тобто на 20% за три квартали, а хтось, хто ніколи не помиляється і витягає вчасно вклався в ліродепозити, і не тільки, так побажаємо йому не тільки вчасно висовувати, а й вчасно запихати.
flyman написав:тобто на 20% за три квартали, а хтось, хто ніколи не помиляється і витягає вчасно вклався в ліродепозити, і не тільки, так побажаємо йому не тільки вчасно висовувати, а й вчасно запихати.
Пане Флаймане! Ви мене більше розважаєте, ніж серіали на каналах Prime Video та Netflix (до речі серіал Ganglands має субтитри українською мовою, що приємно). Так ось: 1. Я НЕ МАЮ НІДЕ НІ В ЯКІЙ ВАЛЮТІ НІЯКИХ ДЕПОЗИТІВ. Ні в якому банку ні в якій країні світу ні в яких грошах. Чому Вас це так хвилює - не розумію - мабуть - хочете нас/мене розважати. А може від великого розуму відтаскали залишкові долари під 0,01% річних в Приват. Або гривню під 6.5% річних, що ще смішніше.... 2. Ви як не розуміли так і не розумієте, що якщо в тій країні, де Ви інвестуали та живете, основною валютою є НЕ долар, НЕ євро, НЕ гривня, то людина, яка там живе і має прибуток в доларах, або в євро, або в гривні - від девальвації місцевої валюти у ВЕЛИЧЕЗНОМУ виграші. Все, все І НАВІТЬ не просто "все", а навіть "усе", і "що завгодно", і "все підряд", і "все на світі", і "будь-яке", і "як і зажди", і "повністю", і "цілковито" - даром або безкоштовно! Соромно розказувати це людині з економічною освітою. Але не розумієте, то повторюся: Для прикладу: - я зранку подивився, що курс ліра/долар 8,91 - радів та хлопав в долоні - та злив трохи баксів простим натисканням кнопок на смартфоні. - Приклад для Вас важкий, тому що Ви не маєте авто, але форучани зрозуміють. Рахуйте дуже просто: бензин А95 на АЗС 7,74 ліри за літр або (26,40/8,90)х7,74=22,96 гривні за 1 літр. - Вчора пан Успіх висловив припущення, що на Новий 2021/2022 гривня долар буде 25. Так це ж СУПЕР!!!!!!!!!! А от якби гривня/долар була 8, а ліра/долар хоча б 10 - то просто були б "Іменини серця". Ну не розумієте Ви того... Тому і в Колумбію не попадете ніколи. Як і на Філіппіни. А було б цікаво - отрмувати нам всім інформацію "З ПЕРШИХ РУК". Може таки наважитеся? Спробуєте? Особисто я бажаю успіху!