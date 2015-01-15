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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 315316317318
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 13:30

Поки панове думають, як та коли інвестувати в Ecuador чи Panama - спустимося з небес на Землю та подивимося, що опосередкувано впливає на зростання попиту на квартири в Анталії.
Управління культури і туризму провінції Анталья повідомило, що кількість іноземців, які відвідали курорти південного регіону Туреччини в період з січня по вересень, переступила позначку в 7 000 000.
З початку поточного року Анталью відвідало 7 016 276 туристів, що ЗНАЧНО БІЛЬШЕ у порівнянні з тим же періодом 2020 року (2 572 314 туристів).
У вересні 2021 року на курорти Анталії приїхало 1 732 298 іноземних туристів - це на 70,3% більше, ніж за той же період 2020 року.
Розподіл туристів в Анталію за країною походження:
- перше місце - 2 698 334 - громадяни РФ (38,45%);
- друге місце - 1 108 486 туристов - громадяни України.
- третьє місце - 884 827 туристов - громадяни Німеччини.
- четверте місце - 353 191 туристів - громадяни Польщі.

Цікаво, що за даними Міністерства туризму Туреччини взагалі країну відвідало більше 16 000 000 туристів (перше місце в світі) і перша трійка відвідувачів така сама, як вище, але з рокіровкою:
на другому місці - Німеччина, на третьому - Україна.

ВАЖЛИВО! Не слід розуміти так, що у місто Анталія населенням близько 2 500 000 людей раптом приїхало 7 000 000 людей. Всіх їх зустрічають в аеропорту Анталії (3 термінали) та розвозять по готелям всієї провінції (берегова лінія 640 км). На пляжі в Аталії вчора зустрів тільки одну родину з РФ. Орендують житло.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 15:41

Поки панове думають, як та коли інвестувати в Колумбію чи в Коста Ріку - спустимося з небес на Землю та подивимося, куди вкладає кошти ЗА КОРДОНОМ держава Україна.
Звісно куди: в Туреччину.
Уряд України прийняв рішення побудувати новий комплекс Посольства України в Туреччині вартістю в 125 000 000 доларів США.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 06 жов, 2021 16:07, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 15:55

  akurt написав:Поки панове думають, як та коли інвестувати в Ecuador чи Panama - спустимося з небес на Землю та подивимося, що опосередкувано впливає на зростання попиту на квартири в Анталії.
Управління культури і туризму провінції Анталья повідомило, що кількість іноземців, які відвідали курорти південного регіону Туреччини в період з січня по вересень, переступила позначку в 7 000 000.
З початку поточного року Анталью відвідало 7 016 276 туристів, що ЗНАЧНО БІЛЬШЕ у порівнянні з тим же періодом 2020 року (2 572 314 туристів).
У вересні 2021 року на курорти Анталії приїхало 1 732 298 іноземних туристів - це на 70,3% більше, ніж за той же період 2020 року.
Розподіл туристів в Анталію за країною походження:
- перше місце - 2 698 334 - громадяни РФ (38,45%);
- друге місце - 1 108 486 туристов - громадяни України.
- третьє місце - 884 827 туристов - громадяни Німеччини.
- четверте місце - 353 191 туристів - громадяни Польщі.

Цікаво, що за даними Міністерства туризму Туреччини взагалі країну відвідало більше 16 000 000 туристів (перше місце в світі) і перша трійка відвідувачів така сама, як вище, але з рокіровкою:
на другому місці - Німеччина, на третьому - Україна.

ВАЖЛИВО! Не слід розуміти так, що у місто Анталія населенням близько 2 500 000 людей раптом приїхало 7 000 000 людей. Всіх їх зустрічають в аеропорту Анталії (3 термінали) та розвозять по готелям всієї провінції (берегова лінія 640 км). На пляжі в Аталії вчора зустрів тільки одну родину з РФ. Орендують житло.

з початку року ліра девальвували з сім-сорок до вісім-дев"яносто
https://stooq.pl/q/?s=usdtry&c=1y&t=l&a=lg&b=0
тобто на 20% за три квартали,
а хтось, хто ніколи не помиляється і витягає вчасно вклався в ліродепозити, і не тільки, так побажаємо йому не тільки вчасно висовувати, а й вчасно запихати.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 16:21

  flyman написав:тобто на 20% за три квартали,
а хтось, хто ніколи не помиляється і витягає вчасно вклався в ліродепозити, і не тільки, так побажаємо йому не тільки вчасно висовувати, а й вчасно запихати.


Пане Флаймане! Ви мене більше розважаєте, ніж серіали на каналах Prime Video та Netflix (до речі серіал Ganglands має субтитри українською мовою, що приємно).
Так ось:
1. Я НЕ МАЮ НІДЕ НІ В ЯКІЙ ВАЛЮТІ НІЯКИХ ДЕПОЗИТІВ. Ні в якому банку ні в якій країні світу ні в яких грошах. Чому Вас це так хвилює - не розумію - мабуть - хочете нас/мене розважати. А може від великого розуму відтаскали залишкові долари під 0,01% річних в Приват. Або гривню під 6.5% річних, що ще смішніше....
2. Ви як не розуміли так і не розумієте - а це САМЕ ДЛЯ ВАС ДУЖЕ ВАЖЛИВО - що, якщо в тій країні, де Ви інвестували та живете, основною валютою є НЕ долар, НЕ євро, НЕ гривня, то людина, яка там живе і має прибуток в доларах, або в євро, або в гривні - як Ви, наприклад - від девальвації або зміни її курсу до конкретної місцевої валюти у ВЕЛИЧЕЗНОМУ виграші. Все, все, І НАВІТЬ не просто "все", а навіть "усе", і "що завгодно", і "все підряд", і "все на світі", і "будь-яке", і "як і зажди", і "повністю", і "цілковито" - даром або безкоштовно!
Думайте, як говорить пан Успіх! Або спробуйте думати...

Соромно розказувати це людині з економічною освітою. Але не розумієте, то повторюся:
Для прикладу:
- я зранку подивився, що курс ліра/долар 8,91 - радів та хлопав в долоні - та злив трохи баксів простим натисканням кнопок на смартфоні.
- Приклад для Вас важкий, тому що Ви не маєте авто, але форучани зрозуміють. Рахуйте дуже просто: бензин А95 на АЗС 7,74 ліри за літр або (26,40/8,90)х7,74=22,96 гривні за 1 літр.
- Вчора пан Успіх висловив припущення, що на Новий 2021/2022 гривня долар буде 25. Так це ж СУПЕР!!!!!!!!!! А от якби гривня/долар була 8, а ліра/долар хоча б 10 - то просто були б "Іменини серця".
Ну не розумієте Ви того...
Тому і в Колумбію не попадете ніколи. Як і на Філіппіни.
А було б цікаво - отримувати нам всім інформацію "З ПЕРШИХ РУК".
Може таки наважитеся? Спробуєте? Особисто я бажаю успіху! Не жартую.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 19:27

Поки панове думають, вкладатися в Коста-Ріку чи ще ні...
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу 7-8 жовтня здійснить робочий візит до Львова на запрошення українського колеги Дмитра Кулеби.
Нагадаю: Львів і Анталія - міста-побратими...
За моїми данними - я особисто знайомий і з Павлом Клімкіним, і з Дмитром Кулебою - у Львові буде відкрито Консульство Туреччини у Львові.
Ну а комусь - нічого не вдієш - треба нести важкий хрест - в Венесуелу... Чи в Єгипет...
Цікаво, що не існує ні Консульства, ні Посольства Філіппін в Україні...
Але пани збирають валізи...
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 19:52

Турецьке консульство можливо відкриється у Львові не для того, щоб кліматичним біженцям з України краще жилося у Туреччині, а для турків які масово їдуть до Львова за "шльондрами", п'ють оковиту та потрапляють у різні неприємні історії, в тому числі кримінальні .
roberto dark
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