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Поки панове думають, як та коли інвестувати в Ecuador чи Panama - спустимося з небес на Землю та подивимося, що опосередкувано впливає на зростання попиту на квартири в Анталії. Управління культури і туризму провінції Анталья повідомило, що кількість іноземців, які відвідали курорти південного регіону Туреччини в період з січня по вересень, переступила позначку в 7 000 000. З початку поточного року Анталью відвідало 7 016 276 туристів, що ЗНАЧНО БІЛЬШЕ у порівнянні з тим же періодом 2020 року (2 572 314 туристів). У вересні 2021 року на курорти Анталії приїхало 1 732 298 іноземних туристів - це на 70,3% більше, ніж за той же період 2020 року. Розподіл туристів в Анталію за країною походження: - перше місце - 2 698 334 - громадяни РФ (38,45%); - друге місце - 1 108 486 туристов - громадяни України. - третьє місце - 884 827 туристов - громадяни Німеччини. - четверте місце - 353 191 туристів - громадяни Польщі.
Цікаво, що за даними Міністерства туризму Туреччини взагалі країну відвідало більше 16 000 000 туристів (перше місце в світі) і перша трійка відвідувачів така сама, як вище, але з рокіровкою: на другому місці - Німеччина, на третьому - Україна.
ВАЖЛИВО! Не слід розуміти так, що у місто Анталія населенням близько 2 500 000 людей раптом приїхало 7 000 000 людей. Всіх їх зустрічають в аеропорту Анталії (3 термінали) та розвозять по готелям всієї провінції (берегова лінія 640 км). На пляжі в Аталії вчора зустрів тільки одну родину з РФ. Орендують житло.
akurt написав:Поки панове думають, як та коли інвестувати в Ecuador чи Panama - спустимося з небес на Землю та подивимося, що опосередкувано впливає на зростання попиту на квартири в Анталії. Управління культури і туризму провінції Анталья повідомило, що кількість іноземців, які відвідали курорти південного регіону Туреччини в період з січня по вересень, переступила позначку в 7 000 000. З початку поточного року Анталью відвідало 7 016 276 туристів, що ЗНАЧНО БІЛЬШЕ у порівнянні з тим же періодом 2020 року (2 572 314 туристів). У вересні 2021 року на курорти Анталії приїхало 1 732 298 іноземних туристів - це на 70,3% більше, ніж за той же період 2020 року. Розподіл туристів в Анталію за країною походження: - перше місце - 2 698 334 - громадяни РФ (38,45%); - друге місце - 1 108 486 туристов - громадяни України. - третьє місце - 884 827 туристов - громадяни Німеччини. - четверте місце - 353 191 туристів - громадяни Польщі.
Цікаво, що за даними Міністерства туризму Туреччини взагалі країну відвідало більше 16 000 000 туристів (перше місце в світі) і перша трійка відвідувачів така сама, як вище, але з рокіровкою: на другому місці - Німеччина, на третьому - Україна.
ВАЖЛИВО! Не слід розуміти так, що у місто Анталія населенням близько 2 500 000 людей раптом приїхало 7 000 000 людей. Всіх їх зустрічають в аеропорту Анталії (3 термінали) та розвозять по готелям всієї провінції (берегова лінія 640 км). На пляжі в Аталії вчора зустрів тільки одну родину з РФ. Орендують житло.
з початку року ліра девальвували з сім-сорок до вісім-дев"яносто https://stooq.pl/q/?s=usdtry&c=1y&t=l&a=lg&b=0 тобто на 20% за три квартали, а хтось, хто ніколи не помиляється і витягає вчасно вклався в ліродепозити, і не тільки, так побажаємо йому не тільки вчасно висовувати, а й вчасно запихати.
flyman написав:тобто на 20% за три квартали, а хтось, хто ніколи не помиляється і витягає вчасно вклався в ліродепозити, і не тільки, так побажаємо йому не тільки вчасно висовувати, а й вчасно запихати.
Пане Флаймане! Ви мене більше розважаєте, ніж серіали на каналах Prime Video та Netflix (до речі серіал Ganglands має субтитри українською мовою, що приємно). Так ось: 1. Я НЕ МАЮ НІДЕ НІ В ЯКІЙ ВАЛЮТІ НІЯКИХ ДЕПОЗИТІВ. Ні в якому банку ні в якій країні світу ні в яких грошах. Чому Вас це так хвилює - не розумію - мабуть - хочете нас/мене розважати. А може від великого розуму відтаскали залишкові долари під 0,01% річних в Приват. Або гривню під 6.5% річних, що ще смішніше.... 2. Ви як не розуміли так і не розумієте - а це САМЕ ДЛЯ ВАС ДУЖЕ ВАЖЛИВО - що, якщо в тій країні, де Ви інвестували та живете, основною валютою є НЕ долар, НЕ євро, НЕ гривня, то людина, яка там живе і має прибуток в доларах, або в євро, або в гривні - як Ви, наприклад - від девальвації або зміни її курсу до конкретної місцевої валюти у ВЕЛИЧЕЗНОМУ виграші. Все, все, І НАВІТЬ не просто "все", а навіть "усе", і "що завгодно", і "все підряд", і "все на світі", і "будь-яке", і "як і зажди", і "повністю", і "цілковито" - даром або безкоштовно! Думайте, як говорить пан Успіх! Або спробуйте думати...
Соромно розказувати це людині з економічною освітою. Але не розумієте, то повторюся: Для прикладу: - я зранку подивився, що курс ліра/долар 8,91 - радів та хлопав в долоні - та злив трохи баксів простим натисканням кнопок на смартфоні. - Приклад для Вас важкий, тому що Ви не маєте авто, але форучани зрозуміють. Рахуйте дуже просто: бензин А95 на АЗС 7,74 ліри за літр або (26,40/8,90)х7,74=22,96 гривні за 1 літр. - Вчора пан Успіх висловив припущення, що на Новий 2021/2022 гривня/долар буде 25. Так це ж СУПЕР!!!!!!!!!! Для мене. А чи супер для Вас? Наприклад, Ви плануєте до кінця 2056 року закінчити ремонти в своїх кавалірках, якими оточили весь Київ. В кожній кавалірці за Кошторисом витрат від жовтня 2020 року Ви повинні встановити кухню ціною в 30 000 гривень. Так в 2020 році Вам треба було віддати за кожну кухню 30 000/28,49=1 053,0 долари США, а тепер прийдеться віддати 30 000/25=1 200 доларів США або майже на 20% більше. Не будете вміти рахувати - будете мати проблеми у фінансах. Тому і в Колумбію не попадете ніколи. Як і на Філіппіни. А було б цікаво - отримувати нам всім інформацію "З ПЕРШИХ РУК". Може таки наважитеся? Спробуєте? Особисто я бажаю успіху! Не жартую.
P.S. Будьте уважні: за останні 3 квартали філіппінський песо девальвував на 5,89%. Хтось би не розумний не зрозумів би, що для Вас це благо - бо все все все на Філіппінах після Вашого переїзду раптом несподівано та приємно стало ДЕШЕВШИМ на 5,89%, але я ж вас просвітив, то тепер будете і розумнішим, і веселішим.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 07 жов, 2021 03:11, всього редагувалось 1 раз.
Для тих, хто думає, куди інвестувати гроші. Тези статті з турецької преси щодо подій на ринку газу. 1. Ціна за тисячу кубометрів природного газу, що впала в минулому році в Європі до 100 доларів, наблизилася до 2 тисяч доларів. 2. У зв'язку з швидким зростанням цін на газ в європейських країнах, високі ставки спостерігаються в житловому будівництві, промисловості і на електростанціях, в той час як непряме зростання спостерігається в цінах на електроенергію. Очікується, що це збільшення викличе проблеми у виробництві і призведе до зростання інфляції. 3. Франція, Іспанія, Греція, Чехія та Румунія закликали ЄС, членами якого вони є, вжити термінових заходів, щоб пом'якшити удар швидко зростаючих цін на газ і розслідувати їх причини. 4. Оскільки ціни в Європі б'ють рекорд за рекордом, зростає і стурбованість з приводу глобальної енергетичної кризи. У США ціни на природний газ зросли до найвищого рівня за 13 років після грудня 2008 року через проблеми з поставками. Вчора ціни у Великобританії також виросли до рекордного рівня. 5. Середня вартість природного газу, який Туреччина купує з трубопроводів за довгостроковими контрактами з індексацією на нафту, зросла приблизно до 275 доларів за 1000 куб. м в жовтні 2021. За матеріалами: https://www.sozcu.com.tr/kategori/ekonomi/
Для довідки: ціна на природний газ (99% газу - імпорт) для населення в Туреччині складає 1488 лір за 1000 куб.м або (1,488/8,87)х26,40=4,43 гривні за 1 куб. м.
Following the review of the programme the government has announced the following changes to the requirements for the visa.:
Monthly income required to qualify is increased from RM10,000 to RM40,000 a month (roughly US$9500 or £6800)
You need to show liquid assets amounting to RM1,500,000 in order to apply for the visa.
The fixed deposit requirement is increased to RM1,000,000 (roughly US$236,000; GB £170,000). It was previously RM150,000 if you were over 50, and RM300,000 for those under 50 years of age. (Up to RM500,000 can be withdrawn for education, health care or buying a house). In addition, RM50,000 must be placed for each dependent
You must spend 90 days a year in Malaysia.
The minimum age is increased from 21 to 35. We assume that is only the principal applicant.
Government charges are increased dramatically. The annual visa fee will be RM500 up from RM90 and there will be a processing fee charged by immigration of RM5,000 for the principal applicants plus RM2,500 for each dependent.