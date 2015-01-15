Додано: Сер 06 жов, 2021 16:21

flyman написав: тобто на 20% за три квартали,

а хтось, хто ніколи не помиляється і витягає вчасно вклався в ліродепозити, і не тільки, так побажаємо йому не тільки вчасно висовувати, а й вчасно запихати. тобто на 20% за три квартали,а хтось, хто ніколи не помиляється і витягає вчасно вклався в, і не тільки, так побажаємо йому не тільки вчасно висовувати, а й вчасно запихати.

що ще смішніше....

22,96

Пане Флаймане! Ви мене більше розважаєте, ніж серіали на каналах Prime Video та Netflix (до речі серіал Ganglands має субтитри українською мовою, що приємно).Так ось:1. Я НЕ МАЮ НІДЕ НІ В ЯКІЙ ВАЛЮТІ НІЯКИХ ДЕПОЗИТІВ.Чому Вас це так хвилює - не розумію - мабуть - хочете нас/мене розважати. А може від великого розуму відтаскали залишкові долари під 0,01% річних в Приват. Або гривню під 6.5% річних,2. Ви як не розуміли так і не розумієте - а це САМЕ ДЛЯ ВАС ДУЖЕ ВАЖЛИВО - що, якщо в тій країні, де Ви інвестували та живете, основною валютою є НЕ долар, НЕ євро, НЕ гривня, то людина, яка там живе і має прибуток в доларах, або в євро, або в гривні -- від девальвації або зміни її курсу до конкретної місцевої валюти у ВЕЛИЧЕЗНОМУ виграші. Все, все, І НАВІТЬ не просто "все", а навіть "усе", і "що завгодно", і "все підряд", і "все на світі", і "будь-яке", і "як і зажди", і "повністю", і "цілковито" - даром або безкоштовно!, як говорить пан! Або спробуйте думати...Соромно розказувати це людині з економічною освітою. Але не розумієте, то повторюся:Для прикладу:- я зранку подивився, що курс ліра/долар 8,91 - радів та хлопав в долоні - та злив трохи баксів простим натисканням кнопок на смартфоні.- Приклад для Вас важкий, тому що Ви не маєте авто, але форучани зрозуміють. Рахуйте дуже просто: бензин А95 на АЗС 7,74 ліри за літр або (26,40/8,90)х7,74=- Вчора панвисловив припущення, що на Новий 2021/2022 гривня/долар буде 25. Так це ж СУПЕР!!!!!!!!!! Для мене. А чи супер для Вас? Наприклад, Ви плануєте до кінця 2056 року закінчити ремонти в своїх кавалірках, якими оточили весь Київ. В кожній кавалірці за Кошторисом витрат від жовтня 2020 року Ви повинні встановити кухню ціною в 30 000 гривень. Так в 2020 році Вам треба було віддати за кожну кухню 30 000/28,49=1 053,0 долари США, а тепер прийдеться віддати 30 000/25=1 200 доларів США або майже на 20% більше.Не будете вміти рахувати - будете мати проблеми у фінансах.Як і на Філіппіни.А було б цікаво - отримувати нам всім інформацію "З ПЕРШИХ РУК".Може таки наважитеся? Спробуєте? Особисто я бажаю успіху! Не жартую.Будьте уважні: за останні 3 квартали філіппінський песо девальвував на 5,89%.Хтось би не розумний не зрозумів би, що для Вас це благо - бо все все все на Філіппінах після Вашого переїзду раптом несподівано та приємно стало ДЕШЕВШИМ на 5,89%, але я ж вас просвітив, то тепер будете і розумнішим, і веселішим.