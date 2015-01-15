Ну що ж - ще сам не встиг подивитись, але вже викладу всім тут для обговорення.
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!©
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Додано: Суб 09 жов, 2021 11:05
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Ну що ж - ще сам не встиг подивитись, але вже викладу всім тут для обговорення.
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!©
Додано: Суб 09 жов, 2021 11:15
Вы там зря логику ищете.
Чел сидит безвылазно в арендованной квартире в Израиле и пишет, и пишет, и пишет...
Ладно бы просто писал, а то там же тяжелая психо-финансовая травма: он хотел купить летом 2019 квартиру в Анталии, но купил брошенный недострой в одном из малых городов одного из районов Киевской области...
Как видите все просто...
Додано: Суб 09 жов, 2021 11:18
Если включить "МОзГ", а я надеюсь он у вас такой же BIG как и название логина, то элементарно можно сделать выводы, прочитав ВЕСЬ ТЕКСТ моего поста :
Кому что конечно... Немцам сейчас думать только про инвестиции в беднеющую на глазах и БЕЗПЕРСПЕКТИВНУЮ Турцию . Германия ещё в середине августа внесла Турцию в список регионов с повышенным риском заразиться коронавирусом, ужесточены правила для въезжающих из этой страны.
"За последние сутки в Германии подтверждено 8854 новых случаев заражения коронавирусом и рост продолжается, а в Турции количество новых кейсов растёт с ещё большей скоростью и уже 30 000 перевалило. САМОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ В НЕДВИЖИМОСТЬ.
P.S Какой там курс доллара в Турции сегодня? 8.98 ЛИРЫ Растёт знатно, что не скажешь про депозитный 💼 В ТУРЕЦКИХ ЛИРАХ
НА 10 000 $, нашего турецкого инвеШтора."
Додано: Суб 09 жов, 2021 11:21
Пока житель Израиля, который никогда в жизни не был в Турции, просвещает форумчан ужасами, мы радуемся за настоящих инвесторов.
Вот сегодня по Мессенджеру от наших украинцев:
Заметьте то, о чем я говорил: для инвестирования в Турцию НЕ нужны адвокаты, НЕ нужны юристы, НЕ нужны нотариусы, НЕ нужны посредники, НЕ нужны финмониторинги...
Купили 2+1 (!!!) вот где (примерно 130 км от Анталии вдоль Средиземного моря):
В Анталии +28, извините, мне пора на пляж...
Вечером эти наши люди просили составить им маршрут на авто из украинского города (удалено) к дому их новой квартиры. Составлю. Нашим надо помогать. Мы же не сидим в Израиле и не исходим на (удалено) от злости.
Додано: Суб 09 жов, 2021 11:27
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Началось...Сегодня выступлений не было на набережной что-ли? ДЕНЮХ не заработал и пишет всякие гадости про меня...ну ну..Так что там решил уже сфабрикованные переписки выкладывать? Смеши дальше))
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