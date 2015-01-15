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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 316317318319
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 11:05

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Ну що ж - ще сам не встиг подивитись, але вже викладу всім тут для обговорення.

ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!© :D
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 11:15

  BIGor написав:
  roberto dark написав:За последние сутки в Германии подтверждено 8854 новых случаев заражения коронавирусом и рост продолжается, а в Турции количество новых кейсов растёт с ещё большей скоростью и уже 30 000 перевалило. САМОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ В НЕДВИЖИМОСТЬ.

Непонятна корреляция выгодности инвестирования в недвижимость - и количество зараженных/умерших?


Вы там зря логику ищете.
Чел сидит безвылазно в арендованной квартире в Израиле и пишет, и пишет, и пишет...
Ладно бы просто писал, а то там же тяжелая психо-финансовая травма: он хотел купить летом 2019 квартиру в Анталии, но купил брошенный недострой в одном из малых городов одного из районов Киевской области...
Как видите все просто...
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 11:18

  BIGor написав:
  roberto dark написав:За последние сутки в Германии подтверждено 8854 новых случаев заражения коронавирусом и рост продолжается, а в Турции количество новых кейсов растёт с ещё большей скоростью и уже 30 000 перевалило. САМОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ В НЕДВИЖИМОСТЬ.

Непонятна корреляция выгодности инвестирования в недвижимость - и количество зараженных/умерших?

Если включить "МОзГ", а я надеюсь он у вас такой же BIG как и название логина, то элементарно можно сделать выводы, прочитав ВЕСЬ ТЕКСТ моего поста :

Кому что конечно... Немцам сейчас думать только про инвестиции в беднеющую на глазах и БЕЗПЕРСПЕКТИВНУЮ Турцию . Германия ещё в середине августа внесла Турцию в список регионов с повышенным риском заразиться коронавирусом, ужесточены правила для въезжающих из этой страны.

"За последние сутки в Германии подтверждено 8854 новых случаев заражения коронавирусом и рост продолжается, а в Турции количество новых кейсов растёт с ещё большей скоростью и уже 30 000 перевалило. САМОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ В НЕДВИЖИМОСТЬ. :|

P.S Какой там курс доллара в Турции сегодня? 8.98 ЛИРЫ :!: Растёт знатно, что не скажешь про депозитный 💼 В ТУРЕЦКИХ ЛИРАХ
НА 10 000 $, нашего турецкого инвеШтора."
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 11:21

Пока житель Израиля, который никогда в жизни не был в Турции, просвещает форумчан ужасами, мы радуемся за настоящих инвесторов.
Вот сегодня по Мессенджеру от наших украинцев:
Зображення

Заметьте то, о чем я говорил: для инвестирования в Турцию НЕ нужны адвокаты, НЕ нужны юристы, НЕ нужны нотариусы, НЕ нужны посредники, НЕ нужны финмониторинги...
Купили 2+1 (!!!) вот где (примерно 130 км от Анталии вдоль Средиземного моря):
Зображення
В Анталии +28, извините, мне пора на пляж...
P.S. Ничего личного. Просто факты.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 09 жов, 2021 12:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 11:27

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Началось...Сегодня выступлений не было на набережной что-ли? ДЕНЮХ не заработал и пишет всякие гадости про меня...ну ну..Так что там решил уже сфабрикованные переписки выкладывать? Смеши дальше))
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 12:15

Сижу на пляже и думаю; ну вот ведь как бывает, повезло человеку: взяли в израильский кибуц работать.
За кордоном. Работай и радуйся. Не всем так везёт: работа за границей.
Нет, радости нет. И самое прикольное, что все из-за грубых непозволительных ошибок в инвестировании.
Такие люди на форуме нужны, выполняют роль ассенизаторов: каждый может видеть, во что можно превратиться.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 12:44

  akurt написав:
Консультую по відкриттю рахунків в банках Туреччини та про використання авто української реєстрації.



" Кіно і німці " або "цирк на дроті". Як хочете так і називайте цю ахінею, що пише наш бідолажний пенсіонер із Анталійського "раю", який вже став ВЕЛИКИМ КОНСУЛЬТАНТОМ ЩЕ Й У БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ :lol: :lol: :lol:

А тим часом по ПРАВДИВІЙ І ТОЧНІЙ ІНФОРМАЦІЇ нашої корреспондентки Жанночки вже дійшло до того, що на пляжах турки крадуть особисті речі та сумки, через безробіття . Сервіс також вже "НІЯКИЙ" бо на пляжах мало відпочиваючих і лежаки в пилюці, ще із передкороновісних часів.
https://youtu.be/BbPecAF5P5c
Востаннє редагувалось roberto dark в Суб 09 жов, 2021 12:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 12:51

Грех большой: в Шаббат писать.
Господь опять накажет. Погоди до завтра: в воскресенье начнётся новая трудовая неделя, напишешь какую-то прикольнуться новую глупость.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 12:55

Re: Інвестуємо в нерухомість в Ізраїлі

Якщо з пляжу то можна трохи писати. Бог з під пальми не бачить.
P.S. температура моря = температура повітря = +28)) Привіт страждальцям у Анталії!
roberto dark
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