Додано: Суб 09 жов, 2021 11:18

BIGor написав: roberto dark написав: За последние сутки в Германии подтверждено 8854 новых случаев заражения коронавирусом и рост продолжается, а в Турции количество новых кейсов растёт с ещё большей скоростью и уже 30 000 перевалило. САМОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ В НЕДВИЖИМОСТЬ. За последние сутки в Германии подтверждено 8854 новых случаев заражения коронавирусом и рост продолжается, а в Турции количество новых кейсов растёт с ещё большей скоростью и уже 30 000 перевалило. САМОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ В НЕДВИЖИМОСТЬ.

Непонятна корреляция выгодности инвестирования в недвижимость - и количество зараженных/умерших? Непонятна корреляция выгодности инвестирования в недвижимость - и количество зараженных/умерших?

Если включить "МОзГ", а я надеюсь он у вас такой же BIG как и название логина, то элементарно можно сделать выводы, прочитав ВЕСЬ ТЕКСТ моего поста :Кому что конечно... Немцам сейчас думать только про. Германия ещё в середине августа внесла Турцию в список регионов с повышенным риском заразиться коронавирусом, ужесточены правила для въезжающих из этой страны."За последние сутки в Германии подтверждено 8854 новых случаев заражения коронавирусом и рост продолжается, а в Турции количество новых кейсов растёт с ещё большей скоростью и уже 30 000 перевалило. САМОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ В НЕДВИЖИМОСТЬ.P.S Какой там курс доллара в Турции сегодня? 8.98 ЛИРЫРастёт знатно, что не скажешь про депозитный 💼 В ТУРЕЦКИХ ЛИРАХНА 10 000 $, нашего турецкого инвеШтора."