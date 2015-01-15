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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 317318319320
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 15:41

Пане Успіх!
Ви такі посилання не викладуйте - он декого і так нечистий з рогами та хвостом навіть в Шаббат трясе, а то буде взагалі...
  Успіх написав:Ну що ж - ще сам не встиг подивитись, але вже викладу всім тут для обговорення.
[посилання на ютьюб видалив щоби не дублювати - кому треба - є вище]
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!© :D


Я не двилюся відосики, але тут - моя тема - то дивився.
1. Гадаю, хлопці-молодці, але трохи запізнилися - я про все це писав і радив з квітня 2018 року по літо 2021 року. Якби не тільки хлопці з відео, а й форумчани виконували все, що я радив та на що звертав увагу - то вже точно були б шоколаді. Тут метод тільки один - виловити в Києві двох дезинформаторів-ніщебродів, одного в Ізраїлі та одного в Апостолово - та опустити головою у діжку з лайном, яке вони виливали годинами, днями, тижнями та роками на голови форумчан та несли повну ахінею та дезінформацію.
2. Саме цікаве в цьому занадто довгому відео в кінці - звернув би увагу на відео, починаючи десь з 50:00. а) дійсно для купівлі нерухомості в Туреччині потрібно тільки український закордонний паспорт та - як не банально це звучить - гроші. б) дійсно за рік (навіть НЕ півтора-два) - можна було заробити +100% по валюті. Я ПРО ЦЕ ВЕСЬ ЧАС ПИСАВ. ВЕСЬ ЧАС. І НАВОДИВ ЦИФРИ. Психічно хворі зранку до вечора писали і писали "МІНУС 50%", "МІНУС 100%" і вже зовсім перебуваючи без тями - скаженіючи від власних невдач - товкли воду в ступі: "Мінус 200%".
Всім форумчанам наука: вас всіх часто оточують психічно незрівноважені особи. Бережіться. Тримайте дітей міцно за руки. Озирайтеся по боках.
3. Коли в жіночки у відео питали, як на її думку - для чого інвестують - вона ще не відповіла - а я вже подумав, як би я відповаів і дав таку відповідь: "50% для себе і 50% - для інвестицій під здачу в оренду" - радий, що моя думка співпала з думкою учасника відео.
4. Про притбуток від здачі в оренду - як не дивно - знаємо ми ці відосики - все правда.
На сьогодні:
- довготермінова (сама безпроблемна) здача в оренду квартир в Анталії - 3500 лір (350 євро) за квартиру 1+1, 4500 лір (450 євро) за квартиру 2+1.
- короткотермінова здача в оренду - це на 1 місяць - 850-1250 доларів. Три дні тому заїхали приятелі з Одеси на 1 місяць. Цифри точні: заплатили при мені 850...
- подобова здача в оренду - квартири поближче до моря - до 50 доларів на добу.

Ну і "вишенька на торті": сьогодні поплавав у морі, лежу загоряю - чую дитячу вимову УКРАЇНСЬКОЮ - повернувся - мама+дитина років 4-х. Під парасолькою. Дуже сонячно та спекотно. Це Вам не Львів, де сьогодні зранку -2, та не Кременчук, де сьогодні зранку +2...
Спитав: Київ. Орендували квартиру на 1 місяць. Наміри: купити власну квартиру. На початок хочуть роздивитися навкруги.
Наміри підтримав... За якою ціною взяли в оренду не спитав... Мені не дуже і цікаво, хіба що б вам написав...
akurt
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