Додано: Суб 09 жов, 2021 15:41

Успіх написав: Ну що ж - ще сам не встиг подивитись, але вже викладу всім тут для обговорення.

[посилання на ютьюб видалив щоби не дублювати - кому треба - є вище]

ДумайТЕ!

ДійТЕ!

БагатійТЕ!© Ну що ж - ще сам не встиг подивитись, але вже викладу всім тут для обговорення.[посилання на ютьюб видалив щоби не дублювати - кому треба - є вище]ДумайТЕ!ДійТЕ!БагатійТЕ!©

несли повну ахінею та дезінформацію.

ПанеВи такі посилання не викладуйте - он декого і так нечистий з рогами та хвостом навіть в Шаббат трясе, а то буде взагалі...Я не двилюся відосики, але тут - моя тема - то дивився.1. Гадаю, хлопці-молодці, але трохи запізнилися - я про все це писав і радив з квітня 2018 року по літо 2021 року. Якби не тільки хлопці з відео, а й форумчани виконували все, що я радив та на що звертав увагу -Тут метод тільки один - виловити в Києві двох дезинформаторів-ніщебродів, одного в Ізраїлі та одного в Апостолово - та опустити головою у діжку з лайном, яке вони виливали годинами, днями, тижнями та роками на голови форумчан та2. Саме цікаве в цьому занадто довгому відео в кінці - звернув би увагу на відео, починаючи десь з 50:00. а) дійсно для купівлі нерухомості в Туреччині потрібно тільки український закордонний паспорт та - як не банально це звучить - гроші. б) дійсно за рік (навіть НЕ півтора-два) - можна було заробити +100% по валюті. Я ПРО ЦЕ ВЕСЬ ЧАС ПИСАВ. ВЕСЬ ЧАС. І НАВОДИВ ЦИФРИ. Психічно хворі зранку до вечора писали і писали "МІНУС 50%", "МІНУС 100%" і вже зовсім перебуваючи без тями - скаженіючи від власних невдач - товкли воду в ступі: "Мінус 200%".3. Коли в жіночки у відео питали, як на її думку - для чого інвестують - вона ще не відповіла - а я вже подумав, як би я відповаів і дав таку відповідь: "50% для себе і 50% - для інвестицій під здачу в оренду" - радий, що моя думка співпала з думкою учасника відео.4. Про притбуток від здачі в оренду - як не дивно - знаємо ми ці відосики - все правда.На сьогодні:- довготермінова (сама безпроблемна) здача в оренду квартир в Анталії - 3500 лір (350 євро) за квартиру 1+1, 4500 лір (450 євро) за квартиру 2+1.- короткотермінова здача в оренду - це на 1 місяць - 850-1250 доларів. Три дні тому заїхали приятелі з Одеси на 1 місяць. Цифри точні: заплатили при мені 850...- подобова здача в оренду - квартири поближче до моря - до 50 доларів на добу.Ну і "вишенька на торті": сьогодні поплавав у морі, лежу загоряю - чую дитячу вимову УКРАЇНСЬКОЮ - повернувся - мама+дитина років 4-х. Під парасолькою. Дуже сонячно та спекотно. Це Вам не Львів, де сьогодні зранку, та не Кременчук, де сьогодні зранку...Спитав:Орендували квартиру на 1 місяць. Наміри: купити власну квартиру. На початок хочуть роздивитися навкруги.Наміри підтримав... За якою ціною взяли в оренду не спитав... Мені не дуже і цікаво, хіба що б вам написав...