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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 317318319320
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 15:41

Пане Успіх!
На Ваше запитання точну відповідь дадуть два пани - найактивніші дописувачі цієї гілки та саме ті, з-за яких ми вирішили закрити іншу гілку - про закордонну нерухомість.
Їм і "карти у руки", чистий експеримент та чиста думка:
- в тій країні, про яку йде мова, ніколи в житті не були;
- зроду нерухомість за кордоном України не купували;
- навіть у ві сні не наснилася квартира готова "все під ключ";
- живуть в орендованих приміщеннях, свого нічого не мають.
Чистий експеримент - чиста думка.
Чекаємо на їх відповіді.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 09 жов, 2021 17:19, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 17:17

  akurt написав:я про все це писав і радив з квітня 2018 року по літо 2021 року. Якби не тільки хлопці з відео, а й форумчани виконували все, що я радив та на що звертав увагу - то вже точно були б шоколаді.

Купи где угодно жильё в 2018-2020 гг, и был бы в шоколаде уже. Хоть в Остине, где цены выросли ок 45% за год, хоть в Манчестере, хоть в Киеве. Не скажу за Анталию, что там, но Остин, Манчестер и Киев - ликвидные рынки
San
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 17:19

  akurt написав:
P.S. Будьте уважні: за останні 3 квартали філіппінський песо девальвував на 5,89%
.


Уявляєте собі степінь цинізму цієї особи та наскільки вона усіх майбутніх анталійських інвеШторів за дурнів сприймає. Коли буквально нещодавно він заявляв, ніби обезцінення національної валюти в країні проживання і ІНВЕСТИЦІЙ - ЦЕ ДЛЯ НЬОГО ВЕЛИКЕ БЛАГО, ЩАСТЯ І РАДІСТЬ. А ЩО ТЕПЕР?

P.S.Тим часом Доллар 8.98 лір по сьогоднішньому курсу . ОТОЖ МЕЛЕ І МЕЛЕ, "Гонить собі і гонить", зате нам весело :lol:
Востаннє редагувалось roberto dark в Суб 09 жов, 2021 17:26, всього редагувалось 2 разів.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 17:22

  San написав:
  akurt написав:я про все це писав і радив з квітня 2018 року по літо 2021 року. Якби не тільки хлопці з відео, а й форумчани виконували все, що я радив та на що звертав увагу - то вже точно були б шоколаді.

Купи где угодно жильё в 2018-2020 гг, и был бы в шоколаде уже. Хоть в Остине, где цены выросли ок 45% за год, хоть в Манчестере, хоть в Киеве. Не скажу за Анталию, что там, но Остин, Манчестер и Киев - ликвидные рынки

Вообще-то Вы правы.
"Но вот ведь в чем вопрос..." (как говорил Воланд): А ПОЧЕМУ ЖЕ НЕ КУПИЛИ????
Есть ответ?
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 17:59

  akurt написав:Пане Успіх!
На Ваше запитання точну відповідь дадуть два пани - найактивніші дописувачі цієї гілки та саме ті, з-за яких ми вирішили закрити іншу гілку - про закордонну нерухомість.
.


Ви таке чули шановні? ВІН ТАМ ЩОСЬ ТАКОЖ "РІШАВ". :lol: Жорстко забанили за брехню та нескінченне хамство і флуд. Він зараз може вирішувати, хіба якою ложкою їсти турецького йогурта і не більше.
roberto dark
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