Успіх написав:
ТУТ
КОЛИ?
НУ КОЛИ У НАС В УКРАЇНІ БУДЕ ТАКА ЯКІСТЬ І ТАКИЙ СЕРВІС ВІД ЗАБУДОВНИКА???!
А ГОЛОВНЕ - ТАКІ ГАРАНТІЇ ВІД ВЛАДИ???!!!
Ну реально - чому там вигідно будувати і здавати майже "під ключ" і ще й держава ГАРАНТУЄ, що ДОБУДУЮТЬ/ЗДАДУТЬ?!
А у нас - "чорнові пвралепіпеди"....
Перегляньте - тут☝️ дуже цікаво і детально!
Я переглянув все відео!
Круто!👍
А вот наш постоянный кореспондент, ПРОЖИВАЮЩАЯ 8 лет (!!!) в Турции говорит в сегодняшнем ролике ( смотреть с 1-й мин), что ИНВЕСТИЦИИ В ТУРЦИЮ ЭТО ОЧЕНЬ НЕУДАЧНОЕ ВЛОЖЕНИЕ, которое принесёт больше расходов и проблем нежели доходов и удовольствия. Единственный аргумент - это если вы например пенсионер с пассивным доходом и собираетесь там жить ПОСТОЯННО КРУГЛЫЙ ГОД И В ЖАРУ +45 и зимой в "ледяных" комнатах с картонными стенами, где слышно каждый чих соседа и без ОТОПЛЕНИЯ ТАКЖЕ.