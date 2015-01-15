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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 317318319320
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 20:44

СБЫВАЮТСЯ ХУДШИЕ ПРОГНОЗЫ, ЛИРА РУХНУЛА, ПУЗЫРЬ РАСТЁТ

  Успіх написав:
  roberto dark написав:А тим часом по ПРАВДИВІЙ І ТОЧНІЙ ІНФОРМАЦІЇ

ТУТ

КОЛИ?
НУ КОЛИ У НАС В УКРАЇНІ БУДЕ ТАКА ЯКІСТЬ І ТАКИЙ СЕРВІС ВІД ЗАБУДОВНИКА???!
А ГОЛОВНЕ - ТАКІ ГАРАНТІЇ ВІД ВЛАДИ???!!!

Ну реально - чому там вигідно будувати і здавати майже "під ключ" і ще й держава ГАРАНТУЄ, що ДОБУДУЮТЬ/ЗДАДУТЬ?! :!:
А у нас - "чорнові пвралепіпеди".... :roll:

Перегляньте - тут☝️ дуже цікаво і детально!

Я переглянув все відео!
Круто!👍


А вот наш постоянный кореспондент, ПРОЖИВАЮЩАЯ 8 лет (!!!) в Турции говорит в сегодняшнем ролике ( смотреть с 1-й мин), что ИНВЕСТИЦИИ В ТУРЦИЮ ЭТО ОЧЕНЬ НЕУДАЧНОЕ ВЛОЖЕНИЕ, которое принесёт больше расходов и проблем нежели доходов и удовольствия. Единственный аргумент - это если вы например пенсионер с пассивным доходом и собираетесь там жить ПОСТОЯННО КРУГЛЫЙ ГОД И В ЖАРУ +45 :( и зимой в "ледяных" комнатах с картонными стенами, где слышно каждый чих соседа и без ОТОПЛЕНИЯ ТАКЖЕ.
https://youtu.be/VwGfyHXykDE
roberto dark
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