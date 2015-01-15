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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 317318319320
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 20:44

СБЫВАЮТСЯ ХУДШИЕ ПРОГНОЗЫ, ЛИРА РУХНУЛА, ПУЗЫРЬ РАСТЁТ

  Успіх написав:
  roberto dark написав:А тим часом по ПРАВДИВІЙ І ТОЧНІЙ ІНФОРМАЦІЇ

ТУТ

КОЛИ?
НУ КОЛИ У НАС В УКРАЇНІ БУДЕ ТАКА ЯКІСТЬ І ТАКИЙ СЕРВІС ВІД ЗАБУДОВНИКА???!
А ГОЛОВНЕ - ТАКІ ГАРАНТІЇ ВІД ВЛАДИ???!!!

Ну реально - чому там вигідно будувати і здавати майже "під ключ" і ще й держава ГАРАНТУЄ, що ДОБУДУЮТЬ/ЗДАДУТЬ?! :!:
А у нас - "чорнові пвралепіпеди".... :roll:

Перегляньте - тут☝️ дуже цікаво і детально!

Я переглянув все відео!
Круто!👍


А вот наш постоянный кореспондент, ПРОЖИВАЮЩАЯ 8 лет (!!!) в Турции говорит в сегодняшнем ролике ( смотреть с 1-й мин), что ИНВЕСТИЦИИ В ТУРЦИЮ ЭТО ОЧЕНЬ НЕУДАЧНОЕ ВЛОЖЕНИЕ, которое принесёт больше расходов и проблем нежели доходов и удовольствия. Единственный аргумент - это если вы например пенсионер с пассивным доходом и собираетесь там жить ПОСТОЯННО КРУГЛЫЙ ГОД И В ЖАРУ +45 :( и зимой в "ледяных" комнатах с картонными стенами, где слышно каждый чих соседа и без ОТОПЛЕНИЯ ТАКЖЕ.
https://youtu.be/VwGfyHXykDE
roberto dark
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 02:57

  akurt написав:
  San написав:Купи где угодно жильё в 2018-2020 гг, и был бы в шоколаде уже. Хоть в Остине, где цены выросли ок 45% за год, хоть в Манчестере, хоть в Киеве. Не скажу за Анталию, что там, но Остин, Манчестер и Киев - ликвидные рынки

Вообще-то Вы правы.
"Но вот ведь в чем вопрос..." (как говорил Воланд): А ПОЧЕМУ ЖЕ НЕ КУПИЛИ????
Есть ответ?

Так прикольно: відповідь дав заробітчанин в Ізраїлі, який ніде нічого ніяк так і не купив...
Оце тут такий поводир для інвесторів... Суперрррррррр! Манчестер... Київ.... Анталія... Остін ...
Це все, що всі хотіли знати про "Інвестуємо в нерухомість за кордоном".
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 03:26

Как "впаривают" НЕЛИКВИД "черные посредники" из Анталии.

Итак сегодня будем окончательно развенчивать мифы о турецком "дорожае" от акурта, как и ценности турецкого рынка недвижимости для иностранных инвесторов в целом.  После просмотра ролика уважаемой Жанны из Турции, который я выложил ранее, а также на основании информации упоминаемой ею, от известного турецкого консалтингового агентства имеем следующие данные -

Квартира купленная 5 лет назад в Турции за 100 000 евро ( 450 000 лир), сегодня стоит 1 млн лир и тех же 100 000 евро из-за девальвации местной лиры . К тому-же если физическое лицо было собственником недвижимости менее 5 лет, при продаже облагается налогами. :!:

Ирония в том, что если вы даже проинвестировали в квартиру на этапе строительства, то какого-то
ощутимого цены также не произойдёт и после того как квартира будет сдана (турецкая ловушка) :!:

А ещё через пару лет дом переходит в разряд недвижимости ВТОРИЧНОГО ЖИЛЬЯ и такие квартиры постоянно ДЕШЕВЕЮТ!!! Потому как каждый год в Турции строится около 700 000 новых квартир, и рынок новостроя значительно перенасыщен . 

Ко всему прочему согласно официальной статистики, в августе 2021 года было продано в Турции около 141 000 квартир, что на 17% меньше чем в июле. Больше всего их было продано гражданам Ирана, Ирака, России и Афганистана ( вот такие у украинских ИНВЕшТОРОВ  могут быть доброжелательные соседи).

А теперь выводы : Вся эта акуртовская ложь о том, что кто-то там что-то потерял, не купил ( или вернее НЕ ЛОХАНУВШИСЬ, КАК НЕПОСРЕДСТВЕННО ТОТ ЖЕ ТУРЕЦКИЙ инвеШтор) не стоит и "выеденного яйца".

Акурт по своей сути - это типичный "зазывала", подрабатывающий на % у русско-турецких "продаванов" ( в чём я убедился лично в 2019 году, когда он мне передал ☎ русскоязычного маклера с целью впарить неликвид на окраине Анталии по очень завышенной цене) .

Также нужно признать, что большинство его информации на этом форуме, в особенности о недвижимости в Анталии является фикцией, манипуляцией, а часто и просто откровенной ложью , расчитанной на доверчивых учасников форума или других читателей интересующихся инвестициями за границей. Хотя я ещё таких, к их счастью, не встречал. Кто бы реально купил с его помощью, хоть что-нибудь, кроме вымышленных им друзей из Запорожья и Днепра, якобы скупающих в Турции всё и вся, с мешками долларов в руках.

После того когда справедливо закрыли ветку акурта, он пропал на какое-то время и даже написал ,что потерял интерес к форуму. Но что мы видим сейчас :?: Ничего нового ибо желание бесконечно врать и хамить другим участникам форума, у него никуда не подевались. :?

P.S. Горбатого могила исправит" - как говориться. После всего, что я написал выше, другой бы человек, посыпал себе голову пеплом и сбежал бы навсегда с форума, что бы и далее не позориться. Хотя...Им уже и так дно пробито полностью... :|
Востаннє редагувалось roberto dark в Нед 10 жов, 2021 06:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 06:05

Неймовірно приємно, що прямо з Ізраїля прямо з ранку корисні думки та поради про інвестиції в закордонну нерухомість форумчанам роздає сумлінний орендар кімнати в кібуці.
Судячи з усього рієлтори одного з малих містечок одного з районів Києвськоі області кинули знаного ізраїльського інвестора в закордонну (українську) нерухомість на «бабки» не по-дитячому.
Се ля ві…
Рієлторам одного з малих містечок одного з районів Київської області - повага та респект: вдало здійснили перерозподіл шекелів.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 07:20

  San написав:
  akurt написав:я про все це писав і радив з квітня 2018 року по літо 2021 року. Якби не тільки хлопці з відео, а й форумчани виконували все, що я радив та на що звертав увагу - то вже точно були б шоколаді.

Купи где угодно жильё в 2018-2020 гг, и был бы в шоколаде уже. Хоть в Остине, где цены выросли ок 45% за год, хоть в Манчестере, хоть в Киеве. Не скажу за Анталию, что там, но Остин, Манчестер и Киев - ликвидные рынки

Я так понимаю, Остин - только вверх? (Еще раньше слышал от ИТ блогеров информацию, что Калифорния очень зажралась в плане налогов - и отдачи с этих налогов).
https://www.epravda.com.ua/news/2021/10/9/678599/
Американський виробник електромобілів Tesla Inc переносить штаб-квартиру з Каліфорнії в Остін (штат Техас).

Гендиректор компанії Ілон Маск оголосив про це в ході щорічних зборів акціонерів Tesla, яке також пройшло в Остіні.

Він заявив, що Tesla планує розширювати операції в Каліфорнії, проте її можливості в цьому плані там обмежені. "Подивіться на наш завод у Фрімонті, він переповнений", - сказав Маск.
BIGor
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  #<1 ... 317318319320
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