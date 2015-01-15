Додано: Нед 10 жов, 2021 03:26

выводы

навсегда

Итак сегодня будемо турецком "дорожае" от акурта, как и ценности турецкого рынка недвижимости для иностранных инвесторов в целом. После просмотра ролика уважаемой Жанны из Турции, который я выложил ранее, а также на основании информации упоминаемой ею, от известного турецкого консалтингового агентства имеем следующие данные -Квартира купленная 5 лет назад в Турции за 100 000 евро ( 450 000 лир), сегодня стоит 1 млн лир и тех же 100 000 евро из-за девальвации местной лиры . К тому-же если физическое лицо было собственником недвижимости менее 5 лет, при продаже облагается налогами.Ирония в том, что если вы даже проинвестировали в квартиру на этапе строительства, то какого-тоощутимого цены также не произойдёт и после того как квартира будет сдана (турецкая ловушка)А ещё через пару лет дом переходит в разряд недвижимости ВТОРИЧНОГО ЖИЛЬЯ и такие квартиры постоянно ДЕШЕВЕЮТ!!! Потому как каждый год в Турции строится около 700 000 новых квартир, и рынок новостроя значительно перенасыщен .Ко всему прочему согласно официальной статистики, в августе 2021 года было продано в Турции около 141 000 квартир, что на 17% меньше чем в июле. Больше всего их было продано гражданам Ирана, Ирака, России и Афганистана ( вот такие у украинских ИНВЕшТОРОВ могут быть доброжелательные соседи).А теперь: Вся эта акуртовская ложь о том, что кто-то там что-то потерял, не купил ( или вернее НЕ ЛОХАНУВШИСЬ, КАК НЕПОСРЕДСТВЕННО ТОТ ЖЕ ТУРЕЦКИЙ инвеШтор) не стоит и "выеденного яйца".Акурт по своей сути - это типичный "зазывала", подрабатывающий на % у русско-турецких "продаванов" (Также нужно признать, что большинство его информации на этом форуме, в особенности о недвижимости в Анталии, расчитанной на доверчивых учасников форума или других читателей интересующихся инвестициями за границей. Хотя я ещё таких, к их счастью, не встречал. Кто бы реально купил с его помощью, хоть что-нибудь, кроме вымышленных им друзей из Запорожья и Днепра, якобы скупающих в Турции всё и вся, с мешками долларов в руках.После того когда справедливо закрыли ветку акурта, он пропал на какое-то время и даже написал ,что потерял интерес к форуму. Но что мы видим сейчасНичего нового ибо желание бесконечно врать и хамить другим участникам форума, у него никуда не подевались.P.S. Горбатого могила исправит" - как говориться. После всего, что я написал выше, другой бы человек,и сбежал быс форума, что бы и далее не позориться. Хотя...Им уже и так дно пробито полностью...