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San написав:Купи где угодно жильё в 2018-2020 гг, и был бы в шоколаде уже. Хоть в Остине, где цены выросли ок 45% за год, хоть в Манчестере, хоть в Киеве. Не скажу за Анталию, что там, но Остин, Манчестер и Киев - ликвидные рынки
Вообще-то Вы правы. "Но вот ведь в чем вопрос..." (как говорил Воланд): А ПОЧЕМУ ЖЕ НЕ КУПИЛИ???? Есть ответ?
Так прикольно: відповідь дав заробітчанин в Ізраїлі, який ніде нічого ніяк так і не купив... Оце тут такий поводир для інвесторів... Суперрррррррр! Манчестер... Київ.... Анталія... Остін ... Це все, що всі хотіли знати про "Інвестуємо в нерухомість за кордоном".
Итак сегодня будем окончательно развенчивать мифы о турецком "дорожае" от акурта, как и ценности турецкого рынка недвижимости для иностранных инвесторов в целом. После просмотра ролика уважаемой Жанны из Турции, который я выложил ранее, а также на основании информации упоминаемой ею, от известного турецкого консалтингового агентства имеем следующие данные -
Квартира купленная 5 лет назад в Турции за 100 000 евро ( 450 000 лир), сегодня стоит 1 млн лир и тех же 100 000 евро из-за девальвации местной лиры . К тому-же если физическое лицо было собственником недвижимости менее 5 лет, при продаже облагается налогами.
Ирония в том, что если вы даже проинвестировали в квартиру на этапе строительства, то какого-то ощутимого цены также не произойдёт и после того как квартира будет сдана (турецкая ловушка)
А ещё через пару лет дом переходит в разряд недвижимости ВТОРИЧНОГО ЖИЛЬЯ и такие квартиры постоянно ДЕШЕВЕЮТ!!! Потому как каждый год в Турции строится около 700 000 новых квартир, и рынок новостроя значительно перенасыщен .
Ко всему прочему согласно официальной статистики, в августе 2021 года было продано в Турции около 141 000 квартир, что на 17% меньше чем в июле. Больше всего их было продано гражданам Ирана, Ирака, России и Афганистана ( вот такие у украинских ИНВЕшТОРОВ могут быть доброжелательные соседи).
А теперь выводы : Вся эта акуртовская ложь о том, что кто-то там что-то потерял, не купил ( или вернее НЕ ЛОХАНУВШИСЬ, КАК НЕПОСРЕДСТВЕННО ТОТ ЖЕ ТУРЕЦКИЙ инвеШтор) не стоит и "выеденного яйца".
Акурт по своей сути - это типичный "зазывала", подрабатывающий на % у русско-турецких "продаванов" ( в чём я убедился лично в 2019 году, когда он мне передал ☎ русскоязычного маклера с целью впарить неликвид на окраине Анталии по очень завышенной цене) .
Также нужно признать, что большинство его информации на этом форуме, в особенности о недвижимости в Анталии является фикцией, манипуляцией, а часто и просто откровенной ложью , расчитанной на доверчивых учасников форума или других читателей интересующихся инвестициями за границей. Хотя я ещё таких, к их счастью, не встречал. Кто бы реально купил с его помощью, хоть что-нибудь, кроме вымышленных им друзей из Запорожья и Днепра, якобы скупающих в Турции всё и вся, с мешками долларов в руках.
После того когда справедливо закрыли ветку акурта, он пропал на какое-то время и даже написал ,что потерял интерес к форуму. Но что мы видим сейчас Ничего нового ибо желание бесконечно врать и хамить другим участникам форума, у него никуда не подевались.
P.S. Горбатого могила исправит" - как говориться. После всего, что я написал выше, другой бы человек, посыпал себе голову пеплом и сбежал бы навсегда с форума, что бы и далее не позориться. Хотя...Им уже и так дно пробито полностью...
Востаннє редагувалось roberto dark в Нед 10 жов, 2021 06:12, всього редагувалось 1 раз.
Неймовірно приємно, що прямо з Ізраїля прямо з ранку корисні думки та поради про інвестиції в закордонну нерухомість форумчанам роздає сумлінний орендар кімнати в кібуці. Судячи з усього рієлтори одного з малих містечок одного з районів Києвськоі області кинули знаного ізраїльського інвестора в закордонну (українську) нерухомість на «бабки» не по-дитячому. Се ля ві… Рієлторам одного з малих містечок одного з районів Київської області - повага та респект: вдало здійснили перерозподіл шекелів.
akurt написав:я про все це писав і радив з квітня 2018 року по літо 2021 року. Якби не тільки хлопці з відео, а й форумчани виконували все, що я радив та на що звертав увагу - то вже точно були б шоколаді.
Купи где угодно жильё в 2018-2020 гг, и был бы в шоколаде уже. Хоть в Остине, где цены выросли ок 45% за год, хоть в Манчестере, хоть в Киеве. Не скажу за Анталию, что там, но Остин, Манчестер и Киев - ликвидные рынки
akurt написав:Пане Флаймане, вже пора визначитися, пакуаати валізи та їхати… Люди - я в тому числі - хочуть все знати не з відосиків, а з «перших рук».
якийсь ви не терплячий ... всьому свій час... як пише пан ... вчасно засовувати ... і витягувати ...
Вчитель усіх "успішних" інвеШторів казав, що вам вже полтосик на носі, тому покваптеся із поїздкою, щоб пізно не було весілля грати із двадцятирічною філіпінкою.
там, по моєму, в полтос якраз починається життя, тобто пенсійна віза, а я ще відносно молодий парубок, тому можу тільки мріяти про Філіпіни, на яких, як акурт пише, "ніколи не був", в чому він правий на всі 146%
flyman написав:а я ще відносно молодий парубок, тому можу тільки мріяти про Філіпіни, на яких, як акурт пише, "ніколи не був", в чому він правий на всі 146%
Я дійсно на Філіппінах з метою оженитися на філіппінці з метою вивезти численну родину молодої жінки на прожиття в Португалії за рахунок безробітного українця не був. Тому з нетерпінням чекаю Вашого, пане Флаймане, звіту про ту оборутку. Форумчани не помиляються: цифра "146" - то у відсотках, чи в "см" зросту молодої жінки?
Востаннє редагувалось akurt в Нед 10 жов, 2021 23:01, всього редагувалось 2 разів.
Неймовірно ціково інше - цікаво, що власника єдиного в житті транспортного засобу - б/у ровера, купленого за 40 (сорок) доларів на ОЛХ взимку 2020 року те хвилює. Але доповідаю: пальне - бензин - за ціною 7,74 ліри літр або (7,74/8,99)х26,30=22,64 гривні за 1 літр є. А що - змерзли? Надягайте валянки. Грійтеся. Нагрівайте воду чайником - у пляшки - та під ноги. Ноги відігріються - напишіть чергове кумедне. Хто не вміє думати головОМ, а тільки ногОМ - така доля... Повернувся додому після "вилазки" в гори та на море: +21 вночі... Підкреслюю: це вночі +21. Вдень було +28...+29...
flyman написав:а я ще відносно молодий парубок, тому можу тільки мріяти про Філіпіни, на яких, як акурт пише, "ніколи не був", в чому він правий на всі 146%
Я дійсно на Філіппінах з метою оженитися на філіппінці з метою вивезти численну родину молодої жінки на прожиття в Португалії за рухунок кинутої в Тернополі жінки та двох дітей не був. Тому з нетерпінням чекаю Вашого, пане Флаймане, звіту про ту оборутку.
акурт, ти старий наклепник, брехун і склочник. Невиправний.
з.і. В тему: про квартири в Барселоні
Востаннє редагувалось flyman в Нед 10 жов, 2021 23:09, всього редагувалось 1 раз.