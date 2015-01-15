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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 318319320321
Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 23:03

  flyman написав:акурт, ти старий наклепник, брехун і склочник.

Я трохи відредагував вище, просто щоби сиві скроні Ваші не позорити.
Але Філіппіни не полишайте - реально форумчанам цікаво, як сивий безробітний з України з напівпідвалу Бучі приїде на Філіппіни женитися...
З"явиться чергове: "А что, так можно было????"
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 23:13

  akurt написав:
  flyman написав:акурт, ти старий наклепник, брехун і склочник.

Я трохи відредагував вище, просто щоби сиві скроні Ваші не позорити.
Але Філіппіни не полишайте - реально форумчанам цікаво, як сивий безробітний з України з напівпідвалу Бучі приїде на Філіппіни женитися...
З"явиться чергове: "А что, так можно было????"

тебе мало мокали в твою брехню аж поки не закрив тему?
ще домагаєшся закриття цьої?

чи дідові скучно довгими анталійськими вечорами і він розважається як може,
а може він дурниці писати не подумавши.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 23:41

Ну не нервуйтеся так...
Цікава м"яка беззлобна людина. Нам всім цікаво, чим все закінчиться з тими Філіппінами.
Я особисто знаю, чим - але квест цікавий.
Краще поділіться: Ви вже вивчили, яке саме житло для молодої нареченої з Філіппін та її родини купите в Португалії. Треба з встигнути до 1 січня 2022 року.
akurt
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  #<1 ... 318319320321
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