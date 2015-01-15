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Хвора людина… знову йому марево про депозити… Для нещасного аналізатора: В МЕНЕ НЕМАЄ ДЕПОЗИТІВ В ЖОДНІЙ ВПЛЮТІ В ЖОДНОМУ БАНКУ В ЖОДНІЙ КРАЇНІ СВІТУ. Раджу звернутися до психотерапевта. Після цього роздрукувати на листі формату А4 текст та повісити над канапою «Думати треба головОМ, а не ногоОМ!»
К счастью для форусэмчан на форуме есть такие инвесторы и специалисты по деньгам, как RTC12. Труды можно включать в учебники по экономике. Как пример гипертрофированных ошибок. Взять этого красавца RTC12 - ведь все прозрачно, отчего бесится. Видно все насквозь. А другим форумчанам - наука да ещё и какая! Итак: - годы 2017 - 2020: на заработках в Подмосковье. В принципе, неплохая зарплата, но думал то ногОМ, а не головОМ: вся зарплата в рублях РФ шла на счёт в банке. Догадались, что потом было? С его депозитами? За 2017-2020 рубль РФ девальвировал на 30% и получилось, что наш эксперт работал на Джамшута с оплатой за труд на благо дружественной Украине страны меньшей на 30%. - этап 2: 30 декабря 2020 возвращение в Украину. А тут surprise: надвига в Украине к 30 декабря 2020 подорожала примерно на 30%. - калькулятор показал нашему специалисту по графикам, что он потерял на ровном месте 30% + 30% от заработанного на панщині у москалів. - спасение утопающих - конечно, дело рук самих утопабщих. Потому утопабщий вспомнил, что до 2017 года он был зарегистрирован на этом форуме, правда мыслей и идей никаких в голове не было и к 01.01.2021 еле-еле нашкрябал 30 (тридцать) постов из них 15 - про пустое и 15 - про порожнее - это за 5 лет. Утопающий схватился за соломинку: «Успеть купить за обесценивающиеся деньги что то где-то ну хоть где- то.,. Может, в Анталии, в Турции! Об этом писали на форуме! Надо почитать! Надо успеть!»
Мудро! И ещё мог успеть сесть в последний вагон уходящего поезда. Но тут сработало именно это: «Думал ногОМ, а не головОМ» - начал смотреть видосики на ютьюб, которые снимает казашка и ее муж - уволенный с кухни повар. Честно говоря, неплохие видео, разные темы. Я, правда, не смотрю почти никогда. Но люди творческие - успеха им! Наш любитель графиков и почему-то моих несуществующих депозитов (сложная навязчивая идея, вероятно, нужна квалифицированная медицинская помощь) зациклился на одном сюжете, где в кадре бывший повар крутил в руках price-lust на квартиры разного цвета. Одни казались в кадре синего цвета, другие зелёного цвета. Ясно, что для только вернувшегося из Подмосковья должно было цвета, который называют «БеСиК». И вот наш любитель графиков начал на этом форуме активно вопрошать: а как же прайс-листы цвета морской волны, а почему нет цвета «БеСиК». Признаюсь: я лично сделал ошибку и попытался НОРМАЛЬНОМУ человеку высказать своё объяснение движению рук уволенного повара. С этого момента понеслось: RTC12 вдруг вообразил, что он не торговец китайскими сковородками на рынке в Апостолово, имеющий 9 (девять) гривен с каждых выторгованных 100 гривен, а гений экономики, который посвятил всю свою жизнь на изучение графиков; цифр, показателей ВВП и всего другого относительно той страны - вдумайтесь!!! - в которой никогда (!!!) в жизни не был. И только она, ибо она ему сделала самую большую на сегодня боль: как был без жилья, так и остался… И деньги, заработанные на панщині в Московіі на сегодня уже превратились в полный «пшик». Только и осталось, что постить на форуме графики и призывать форумчан на валютной ветке срочно избавляться от золотых слитков. Но работоспособности можно позавидовать: с 01.01.2021 уже около 1000 постов и почти все про одну страну. Ту, в которой никогда в жизни не был. И на посещение которой нет денег.
P.S. На сегодня в прайс-остах того Застройщика и в объявлениях Продаванов на сайте продажи недвижимости фигурируют цифры ровно в 2 раза выше. Лоханулся не слАбо. Бесится не слабО. Прикольно наблюдать.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 11 жов, 2021 20:26, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:К счастью для форусэмчан на форуме есть такие инвесторы и специалисты по деньгам, как RTC12. Труды можно включать в учебники по экономике. Как пример гипертрофированных ошибок. Взять этого красавца RTC12 - ведь все прозрачно, отчего бесится. Видно все насквозь. А другим форумчанам - наука да ещё и какая! Итак: - годы 2017 - 2020: на заработках в Подмосковье. В принципе, неплохая зарплата, но думал то ногОМ, а не головОМ: вся зарплата в рублях РФ шла на счёт в банке. Догадались, что потом было? С его депозитами? За 2017-2020 рубль РФ девальвировал на 30% и получилось, что наш эксперт работал на Джамшута с оплатой за труд на благо дружественной Украине страны меньшей на 30%. - этап 2: 30 декабря 2020 возвращение в Украину. А тут surprise: надвига в Украине к 30 декабря 2020 подорожала примерно на 30%. - калькулятор показал нашему специалисту по графикам, что он потерял на ровном месте 30% + 30% от заработанного на панщині у москалів. - спасение утопающих - конечно, дело рук самих утопабщих. Потому утопабщий вспомнил, что до 2017 года он был зарегистрирован на этом форуме, правда мыслей и идей никаких в голове не было и к 01.01.2021 еле-еле нашкоябал 30 (тридцать) Ростов за 5 лет. Утопающий схватился за соломинку: «Успеть купить что то в Анталии, в Турции! Об этом писали на форуме! Надо почитать! Надо успеть!» Мудро! И ещё мог успеть честь в последний вагон уходящего поезда. Но тут сработало именно это: «Думал ногОМ, а не головОМ» - начал смотреть видосики на ютьюб, которые снимает казашка и ее муж - уволенный с кухни повар. Честно говоря, неплохие видео, разные темы. Я, правда, не смотрю почти никогда. Но люди творческие - успеха им! Наш любитель графиков и почему-то моих несуществующих депозитов (сложная навязчивая идея, вероятно, нужна квалифицированная медицинская помощь) зациклился на одном сюжете, где в кадре бывший повар крутил в руках price-lust на квартиры разного цвета. Одни казались в кадре синего цвета, другие зелёного цвета. Ясно, что для только вернувшегося из Подмосковья должно было цвета, который называют «БеСиК». И вот наш любитель графиков начал на этом форуме активно вопрошать: а как же прайс-листы цвета морской волны, а почему нет цвета «БеСиК». Признаюсь: я лично сделал ошибку и попытался НОРМАЛЬНОМУ человеку высказать своё объяснение движению рук уволенного повара. С этого момента понеслось: RTC12 вдруг вообразил, что он не торговец китайскими сковородками на рынке в Апостолово, имеющий 9 (девять) гривен с каждых выторгованных 100 гривен, а гений экономики, который посвятил всю свою жизнь на изучение графиков; цифр, показателей ВВП и всего другого относительно той страны - вдумайтесь - в которой никогда в жизни не был. И только она, ибо она ему сделала самую большую на сегодня боль: как был без жилья, так и остался… И деньги, заработанные на панщині в Московіі на сегодня уже превратились в полный «пшик». Только и осталось, что постить на форуме графики и призывать форумчан на валютной ветке срочно избавляться от золотых слитков. Но работоспособности можно позавидовать: с 01.01.2021 уде около 1000 постов и почти все про одну страну. Ту, в которой никогда в жизни не был. И на посещение которой нет денег.
Пане Флаймане, моя мама за освiтою медик і деякий час працювала в Психоневрологічному диспансері. Але я від неї досвіду лікування хворих на голову та встановлення діагнозів не набрався. Так що не можу дати відповідь. Єдине, що зауважу: з медичної точки зору невірно задавати питання саме так «симптом чи діагноз». Симптом хвороби може допомогти лікарю поставити вірний діагноз та вибрати метод лікування.
Я би порадив пану RTC12 позбавитися нав’язливої ідеї, що в його житті в помилках винна та країна, в якій він ніколи не був (!!!) і в якій - слава Богу - ніколи не буде. Трохи помовчати та трохи почати думати головОМ, а не як раніше - тільки ногОМ.
Х. Х. Х. Ваше, пане Фоаймане, повідомлення вище про курс лірадоллар, який перетнув позначку «9» і ГОЛОВНЕ наслідки цього - неймовірно правильнЕ! Супер! Я вам більше скажу: як тільки побачив курс 9,01 - відразу написав приятелю (він зараз ще в Україні, але має в Анталііі дві квартири») таку фразу: «Пои такому курсі ліра/долар вся Україна повинна переїхати в Туреччину». Відповідь для мене з України була несподіваною: «А ось саме цього нам з Вами не треба»! Ви знаєте, я трохи подумав (спочатку сприйняв навіть з образою) і погодився.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 11 жов, 2021 20:45, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Пане Флаймане, моя мама за освiтою медик і деякий час працювала в Психоневрологічному диспансері. Але я від неї досвіду лікування хворих на голову та встановлення діагнозів не спадкуваа. Так що не можу дати відповідь. Єдине, що зауважу, з медичної точки зору невірно задавати питання саме так «симптом чи діагноз». Симптом хвороби може допомогти лікарю поставити вірний діагноз та вибрати метод лікування.
Я би порадив пану RTC12 позбавитися нав’язливої ідеї, що в його житті в помилках винна та країна, в якій він ніколи не був в в якій - слава Богу - ніколи не буде.
Х. Х. Х. Ваше, пане Фоаймане, повідомлення вище про курс лірадоллар який перетнув позначку «9» і наслідки цього - неймовірно правильний! Супер! Я вам більше скажу: як тільки побачив курс 9,01 - відразу написав приятелю (він зараз ще в Україні, але має в Анталііі дві квартири») таку фразу: «Пои такому курсі ліра/долар вся Україна повинна переїхати в Туреччину». Відповідь для мене з України була несподіваною: «А ось саме цього нам з Вами не треба»! Ви знаєте, я трохи подумав (спочатку сприйняв навіть з образою) і погодився.
Но пол ребенка всегда определить мог по легенде)) иди спать
akurt написав:Хвора людина… знову йому марево про депозити… Для нещасного аналізатора: В МЕНЕ НЕМАЄ ДЕПОЗИТІВ В ЖОДНІЙ ВПЛЮТІ В ЖОДНОМУ БАНКУ В ЖОДНІЙ КРАЇНІ СВІТУ. Раджу звернутися до психотерапевта. Після цього роздрукувати на листі формату А4 текст та повісити над канапою «Думати треба головОМ, а не ногоОМ!»
Не буду указывать на персоналии, но кто-то зимой тут хвастал какой он умный что обменял баксы на лиры и отнес их в реджеповский банк на год под 17.5%. При такой забывчивости ему явно пора принимать средства от амнезии. Если учесть что в феврале за бакс турки давали 6.9лиры, а сейчас уже 9, то за это время макулатура подешевела почти на 30%! И это ещё не предел, так как при очередном снижении ставки, лира упадёт еще больше, и устремится к 10... Супер инвестиция. А ведь предупреждали...И не раз...
Так что А4 будет маловато, тут нужен формат А3, а лучше А2, чтобы видно было за километр. Что прежде чем куда-то совать своё бабло, нужно сначала ПОДУМАТЬ!
Ребята, честное слово, я не виноват, что форум засыпают мусором знатные «инвесторы», которых вы имеете счастье читать выше, Я их понимаю, чего бесятся, и даже сочувствую: вроде работали, вроде старались, вроде к чему-то стремились, а - печалька - «дупль пусто». Нечем поделиться с читателем, с форумчанином, с инвестором, с соседом. Кроме «ценных» и околоценных постов на этом форуме нет ничего - абсолютно ничего того, на что могли бы ориентироваться нормальные обычные люди. Но это все - позитив и наука для форумчан: читать бесов и понимать, как жить и как делать нельзя.
akurt написав:Инвесторы в зарубежную недвижимость, которые никогда в жизни не инвестировали в зарубежную недвижимость…
"Catastrophic" Property Sales В Китае началась катастрофическая распродажа недвижимости. 90 млн. свободных квартир могут быть выброшены на продажу в самое ближайшее время. Продажи квартир от строительных фирм уже упали на 35%...
Что касается Турции, то там продажи падают уже 3-й мес. При курсе 9 и выше, рост инфляции неизбежен. Количество обедневших турок увеличится еще больше и им будет уже не до покупки недвиги. Более того, им уже будет нечем платить за взятую ранее ипотеку... Там назревает второй Китай, с падением ихней бетонной пирамиды Понци...