Додано: Пон 11 жов, 2021 20:18

К счастью для форусэмчан на форуме есть такие инвесторы и специалисты по деньгам, как RTC12.

Труды можно включать в учебники по экономике.

Как пример гипертрофированных ошибок.

Взять этого красавца RTC12 - ведь все прозрачно, отчего бесится. Видно все насквозь. А другим форумчанам - наука да ещё и какая!

Итак:

- годы 2017 - 2020: на заработках в Подмосковье. В принципе, неплохая зарплата, но думал то ногОМ, а не головОМ: вся зарплата в рублях РФ шла на счёт в банке. Догадались, что потом было? С его депозитами? За 2017-2020 рубль РФ девальвировал на 30% и получилось, что наш эксперт работал на Джамшута с оплатой за труд на благо дружественной Украине страны меньшей на 30%.

- этап 2: 30 декабря 2020 возвращение в Украину. А тут surprise: надвига в Украине к 30 декабря 2020 подорожала примерно на 30%.

- калькулятор показал нашему специалисту по графикам, что он потерял на ровном месте 30% + 30% от заработанного на панщині у москалів.

- спасение утопающих - конечно, дело рук самих утопабщих. Потому утопабщий вспомнил, что до 2017 года он был зарегистрирован на этом форуме, правда мыслей и идей никаких в голове не было и к 01.01.2021 еле-еле нашкрябал 30 (тридцать) постов из них 15 - про пустое и 15 - про порожнее - это за 5 лет. Утопающий схватился за соломинку: «Успеть купить за обесценивающиеся деньги что то где-то ну хоть где- то.,. Может, в Анталии, в Турции! Об этом писали на форуме! Надо почитать! Надо успеть!»



Мудро! И ещё мог успеть сесть в последний вагон уходящего поезда. Но тут сработало именно это: «Думал ногОМ, а не головОМ» - начал смотреть видосики на ютьюб, которые снимает казашка и ее муж - уволенный с кухни повар. Честно говоря, неплохие видео, разные темы. Я, правда, не смотрю почти никогда. Но люди творческие - успеха им!

Наш любитель графиков и почему-то моих несуществующих депозитов (сложная навязчивая идея, вероятно, нужна квалифицированная медицинская помощь) зациклился на одном сюжете, где в кадре бывший повар крутил в руках price-lust на квартиры разного цвета. Одни казались в кадре синего цвета, другие зелёного цвета. Ясно, что для только вернувшегося из Подмосковья должно было цвета, который называют «БеСиК».

И вот наш любитель графиков начал на этом форуме активно вопрошать: а как же прайс-листы цвета морской волны, а почему нет цвета «БеСиК».

Признаюсь: я лично сделал ошибку и попытался НОРМАЛЬНОМУ человеку высказать своё объяснение движению рук уволенного повара.

С этого момента понеслось: RTC12 вдруг вообразил, что он не торговец китайскими сковородками на рынке в Апостолово, имеющий 9 (девять) гривен с каждых выторгованных 100 гривен, а гений экономики, который посвятил всю свою жизнь на изучение графиков; цифр, показателей ВВП и всего другого относительно той страны - вдумайтесь!!! - в которой никогда (!!!) в жизни не был.

И только она, ибо она ему сделала самую большую на сегодня боль: как был без жилья, так и остался…

И деньги, заработанные на панщині в Московіі на сегодня уже превратились в полный «пшик».

Только и осталось, что постить на форуме графики и призывать форумчан на валютной ветке срочно избавляться от золотых слитков.

Но работоспособности можно позавидовать: с 01.01.2021 уже около 1000 постов и почти все про одну страну. Ту, в которой никогда в жизни не был.

И на посещение которой нет денег.



P.S. На сегодня в прайс-остах того Застройщика и в объявлениях Продаванов на сайте продажи недвижимости фигурируют цифры ровно в 2 раза выше. Лоханулся не слАбо. Бесится не слабО.

Прикольно наблюдать.