Красава!
Так и убедит себя, что когда-то - лет через 40 - купит себе квартиру даром.
Китайцы обеспечат.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 11 жов, 2021 22:58
Красава!
Так и убедит себя, что когда-то - лет через 40 - купит себе квартиру даром.
Китайцы обеспечат.
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