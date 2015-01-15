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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 319320321322
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 22:58

Красава!
Так и убедит себя, что когда-то - лет через 40 - купит себе квартиру даром.
Китайцы обеспечат.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 08:40

  RTC12 написав:
  akurt написав:Инвесторы в зарубежную недвижимость, которые никогда в жизни не инвестировали в зарубежную недвижимость…

"Catastrophic" Property Sales
В Китае началась катастрофическая распродажа недвижимости.
90 млн. свободных квартир могут быть выброшены на продажу
в самое ближайшее время.
Продажи квартир от строительных фирм уже упали на 35%...

Что касается Турции, то там продажи падают уже 3-й мес.
При курсе 9 и выше, рост инфляции неизбежен.
Количество обедневших турок увеличится еще больше и им будет уже
не до покупки недвиги.
Более того, им уже будет нечем платить за взятую ранее ипотеку...
Там назревает второй Китай, с падением ихней бетонной пирамиды Понци...

Нарешті!!!

Скоріш би вже Китай обвалився і приєднав Тойваню....

Гривас буде по 70 тоді, і я займуся ремонтами нарешті :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 08:41

загоняли з річки йордан...

'Home prices will grow a further 16%' by end of next year: Goldman forecast

https://finance.yahoo.com/news/home-pri ... 19920.html

кароч, попка папужки :mrgreen: хто не встиг купити, запіздав :(
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 10:01

попка папужки з іншого боку ((((



переживаю за англійські котловани...
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  #<1 ... 319320321322
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