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akurt написав:Инвесторы в зарубежную недвижимость, которые никогда в жизни не инвестировали в зарубежную недвижимость…
"Catastrophic" Property Sales В Китае началась катастрофическая распродажа недвижимости. 90 млн. свободных квартир могут быть выброшены на продажу в самое ближайшее время. Продажи квартир от строительных фирм уже упали на 35%...
Что касается Турции, то там продажи падают уже 3-й мес. При курсе 9 и выше, рост инфляции неизбежен. Количество обедневших турок увеличится еще больше и им будет уже не до покупки недвиги. Более того, им уже будет нечем платить за взятую ранее ипотеку... Там назревает второй Китай, с падением ихней бетонной пирамиды Понци...
Нарешті!!!
Скоріш би вже Китай обвалився і приєднав Тойваню....
Гривас буде по 70 тоді, і я займуся ремонтами нарешті