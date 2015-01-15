Додано: Вів 12 жов, 2021 10:12

change_pm написав: https://finance.yahoo.com/news/home-pri ... 19920.html

кароч, попка папужки хто не встиг купити, запіздав кароч, попка папужкихто не встиг купити, запіздав

до методу заробити гроші

а гроші він отримує великі

у вигляді нерухомості,

як зігрити себе та свою родину

на продукти харчування

оливкової олії.

Зростання ціни на житло? Гадаю, це поважне агенство не помиляється.В мене є приятель - заробляє великі гроші Астрологією - я до Астрології відношуся скептично, але- позитивно, так ось, він там, дивлячись на планети, так сказав:Тому статтю вище прочитав з цікавістю. З переліку вище в мене другого та третього немає.Я би до думки астролога додав такі ще пункти:- враховуючи суттєву нестабільність на ринку газу та питанням,- буде підвищуватися попит на нерухомість там, де це питання стоїть НЕ ГОСТРО.При курсі турецька ліра/доллар на сьогодні 9,02 ліри за 1 доллар ціна на природній газ - сміхотворна: (1,488/9,02)х26,38=Ціна на пальне: бензин марки А95 - 7,74 ліри або (7,74/9,02)х26,38=гривні за 1 літр. Це при тому, що газ для авто в Україні вжегривень.Нагадаю: в Анталії снігу не було з 1993 року. В грудні-січні-лютому - по 8 дощових днів на місяць з температурою від +16 до +25 вдень.- міжнародні агенства весь час фіксують підвищення цін в усьому світі- тому вектор інвестицій буде спрямовано туди, де харчей більше та вони якісніші та дешевші.Наприклад, я вчора купив "баклажку" оливкової олії СВІЖОГО врожаю: 130 лір за 5 літрів, або:((130/9,02)/5)х26,38=(!!!) гривень за 1 літрДля довідки: приятель ходить старшим механіком на балкері (власник судна - грек) - в Миколаєві завантажують за 1 раз по 70 000 тонн пшениці та вивозять в Туреччину, Емірати та в Ізраїль.Зятя та сина влаштував теж моряками - так син на контейнеровозі - щосереди швартуються в Анталії.Як говорить пан: ДУМАЙТЕ!Це неймовірно важко, але треба...