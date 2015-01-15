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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 320321322323>
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 22:58

Красава!
Так и убедит себя, что когда-то - лет через 40 - купит себе квартиру даром.
Китайцы обеспечат.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 08:40

  RTC12 написав:
  akurt написав:Инвесторы в зарубежную недвижимость, которые никогда в жизни не инвестировали в зарубежную недвижимость…

"Catastrophic" Property Sales
В Китае началась катастрофическая распродажа недвижимости.
90 млн. свободных квартир могут быть выброшены на продажу
в самое ближайшее время.
Продажи квартир от строительных фирм уже упали на 35%...

Что касается Турции, то там продажи падают уже 3-й мес.
При курсе 9 и выше, рост инфляции неизбежен.
Количество обедневших турок увеличится еще больше и им будет уже
не до покупки недвиги.
Более того, им уже будет нечем платить за взятую ранее ипотеку...
Там назревает второй Китай, с падением ихней бетонной пирамиды Понци...

Нарешті!!!

Скоріш би вже Китай обвалився і приєднав Тойваню....

Гривас буде по 70 тоді, і я займуся ремонтами нарешті :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 08:41

загоняли з річки йордан...

'Home prices will grow a further 16%' by end of next year: Goldman forecast

https://finance.yahoo.com/news/home-pri ... 19920.html

кароч, попка папужки :mrgreen: хто не встиг купити, запіздав :(
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 10:01

попка папужки з іншого боку ((((



переживаю за англійські котловани...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 10:12

  change_pm написав:https://finance.yahoo.com/news/home-pri ... 19920.html
кароч, попка папужки :mrgreen: хто не встиг купити, запіздав :(

Зростання ціни на житло? Гадаю, це поважне агенство не помиляється.

В мене є приятель - заробляє великі гроші Астрологією - я до Астрології відношуся скептично, але до методу заробити гроші - а гроші він отримує великі - позитивно, так ось, він там, дивлячись на планети, так сказав:
"Гроші треба зберігати у вигляді нерухомості, у вигляді золота та у вигляді землі".

Тому статтю вище прочитав з цікавістю. З переліку вище в мене другого та третього немає.

Я би до думки астролога додав такі ще пункти:
- враховуючи суттєву нестабільність на ринку газу та питанням, як зігрити себе та свою родину - буде підвищуватися попит на нерухомість там, де це питання стоїть НЕ ГОСТРО.
При курсі турецька ліра/доллар на сьогодні 9,02 ліри за 1 доллар ціна на природній газ - сміхотворна: (1,488/9,02)х26,38=4,35 гривні за 1 куб. м. Ціна на пальне: бензин марки А95 - 7,74 ліри або (7,74/9,02)х26,38=22,64 гривні за 1 літр. Це при тому, що газ для авто в Україні вже 19 гривень.
Нагадаю: в Анталії снігу не було з 1993 року. В грудні-січні-лютому - по 8 дощових днів на місяць з температурою від +16 до +25 вдень.

- міжнародні агенства весь час фіксують підвищення цін в усьому світі на продукти харчування - тому вектор інвестицій буде спрямовано туди, де харчей більше та вони якісніші та дешевші.
Наприклад, я вчора купив "баклажку" оливкової олії СВІЖОГО врожаю: 130 лір за 5 літрів, або:
((130/9,02)/5)х26,38=76 (!!!) гривень за 1 літр оливкової олії.
Для довідки: приятель ходить старшим механіком на балкері (власник судна - грек) - в Миколаєві завантажують за 1 раз по 70 000 тонн пшениці та вивозять в Туреччину, Емірати та в Ізраїль.
Зятя та сина влаштував теж моряками - так син на контейнеровозі - щосереди швартуються в Анталії.
Як говорить пан Успіх: ДУМАЙТЕ!
Це неймовірно важко, але треба...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 12 жов, 2021 10:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 10:40

  akurt написав:- міжнародні агенства весь час фіксують підвищення цін в усьому світі на продукти харчування - тому вектор інвестицій буде спрямовано туди, де харчей більше та вони якісніші та дешевші.

Скорее, туда, где наладят более глубокую и технологичную переработку растительного/животного сырья
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 10:44

  change_pm написав:
  RTC12 написав:
  akurt написав:Инвесторы в зарубежную недвижимость, которые никогда в жизни не инвестировали в зарубежную недвижимость…

"Catastrophic" Property Sales
В Китае началась катастрофическая распродажа недвижимости.
90 млн. свободных квартир могут быть выброшены на продажу
в самое ближайшее время.
Продажи квартир от строительных фирм уже упали на 35%...

Что касается Турции, то там продажи падают уже 3-й мес.
При курсе 9 и выше, рост инфляции неизбежен.
Количество обедневших турок увеличится еще больше и им будет уже
не до покупки недвиги.
Более того, им уже будет нечем платить за взятую ранее ипотеку...
Там назревает второй Китай, с падением ихней бетонной пирамиды Понци...

Нарешті!!!

Скоріш би вже Китай обвалився і приєднав Тойваню....

Гривас буде по 70 тоді, і я займуся ремонтами нарешті :mrgreen:



міняю прогніз - гривас на 100-150...якщо буде ще комусь потрібен...

зі. Лемберг наше усе :mrgreen:

pps. завжди цьому блохеру ставлю дизлайк....
Востаннє редагувалось change_pm в Вів 12 жов, 2021 10:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 10:49

Анталія - це "РАЙ" ))

Старий, бідний пенсіонер акурт, за третій рік, ще ніяк не надивиться на "хамсу" яка плаває в Середземному морі біля пляжу? Дійсно...Це неймовірне видовище. )) Але мабуть краще ніж споглядати на те, що робиться в Анталії НА СУШІ. Іранці, іракці, сірійці, афганці ... Господи побережи, ПОМОЛИМОСЯ за грішника та як він любить казати - ПЕРЕХРЕСТИМОСЯ!

P.S. В АНТАЛІЇ сьогодні стартує холодний сезон дощів, і температура завтра опуститься до +19, тому декому потрібно терміново з чемодану теплі речі та гумові чоботи ! А ще й короновірус бушує +30 000 в добу - це вам не жарти.
Востаннє редагувалось roberto dark в Вів 12 жов, 2021 10:56, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 10:50

  change_pm написав:міняю прогніз

А что из этой статьи было неизвестно/непонятно 7 лет назад?
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 10:51

Наверное, Вы правы.
Безусловно технологичная переработка сырья - несомненно важная вещь и в 21-веке первоочередная.
В школе я имел оценку "5" по химии, жутко ненавидел Химию и "химичку" - особенно за то, что она всё время повторяла, что ХИМИЯ - САМАЯ ВАЖНАЯ ВЕЩЬ В МИРЕ.
Но после того, как попробовал сухарики "Флинт" с "красной икрой" и потом еще узнал, что приятель - к.х.н. - разработал за деньги рецепт настоящих украинских вин из "подручных материалов" - широкий ассортимент - стал её уважать. Классная была! Шикарная фраза "химички" каждый день в памяти: "Вода - это универсальный растворитель!"
Но и сырье - первый по важности компонент.
Например, Турция экспортирует минеральную воду в 30 стран мира, оливки - в 100 стран мира, чай - даже в Великобританию.
А вот "ход конем" неделю назад: отменены таможенные пошлины на всю молочную продукцию - весь ассортимент - из Швейцарии и Лихтенштейна.
akurt
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