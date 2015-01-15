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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 12 жов, 2021 10:52
juristkostya написав: change_pm написав:
міняю прогніз
А что из этой статьи было неизвестно/непонятно 7 лет назад
?
а те, що через 7 років не буде такої валюти, як гривас...
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Додано: Вів 12 жов, 2021 10:53
roberto dark
О, такі і вам, наше вам з песиком
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Додано: Вів 12 жов, 2021 10:55
akurt написав:
Наверное, Вы правы.
Безусловно технологичная переработка сырья - несомненно важная вещь и в 21-веке первоочередная.
В школе я имел оценку "5" по химии, жутко ненавидел Химию и "химичку" - особенно за то, что она всё время повторяла, что ХИМИЯ - САМАЯ ВАЖНАЯ ВЕЩЬ В МИРЕ.
Но после того, как попробовал сухарики "Флинт
" с "красной икрой" и потом еще узнал, что приятель - к.х.н. - разработал за деньги рецепт настоящих украинских вин из "подручных материалов" - широкий ассортимент - стал её уважать. Классная была! Шикарная фраза "химички" каждый день в памяти: "Вода - это универсальный растворитель!"
Но и сырье - первый по важности компонент.
Например, Турция экспортирует минеральную воду в 30 стран мира, оливки - в 100 стран мира, чай - даже в Великобританию.
А вот "ход конем" неделю назад: отменены таможенные пошлины на всю молочную продукцию - весь ассортимент - из Швейцарии и Лихтенштейна
.
Ліхте ЧТО?
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Додано: Вів 12 жов, 2021 10:56
akurt написав:
Но и сырье - первый по важности компонент.
Например, Турция экспортирует минеральную воду в 30 стран мира, оливки - в 100 стран мира, чай - даже в Великобританию..
Не надо преувеличивать важность сырья. И тот факт, что супер-экспортер Турция остаётся весьма бедной страной, тому подтверждение.
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Додано: Вів 12 жов, 2021 10:57
change_pm написав: juristkostya написав: change_pm написав:
міняю прогніз
А что из этой статьи было неизвестно/непонятно 7 лет назад
?
а те, що через 7 років не буде такої валюти, як гривас...
чтобы изменить прогноз, надо получить некую новую информацию.
Вопрос:
какой неизвестный ранее факт вы узнали из статьи ?
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Додано: Вів 12 жов, 2021 10:58
зі. взагалі мене це вже порядком дістало...
всі, від ковідла до теперішньої енергетичної і майбутньої продовольчої кризи =
скріз видно руки крємля (жартую)
скріз видно штучність створення проблем...
зі. теперішні іліти - на гіляки
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Додано: Вів 12 жов, 2021 10:59
juristkostya написав:
чтобы изменить прогноз, надо получить некую новую информацию.
Вопрос:
какой неизвестный ранее факт вы узнали из статьи ?
Костя, не нуді, пліз! )))
Ніякий, чекаємо розв"язку, чекаємо чорний лєб"ядь...
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Додано: Вів 12 жов, 2021 11:03
change_pm написав: juristkostya написав:
чтобы изменить прогноз, надо получить некую новую информацию.
Вопрос:
какой неизвестный ранее факт вы узнали из статьи ?
Костя, не нуді, пліз! )))
Ніякий, чекаємо розв"язку, чекаємо чорний лєб"ядь...
то есть, вы поменяли прогноз под влиянием не фактов как таковых, а чужих рассуждений. Фактически, это признание своей неспособности к анализу, не находите?
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Додано: Вів 12 жов, 2021 11:14
juristkostya написав: akurt написав:
Но и сырье - первый по важности компонент.
Например, Турция экспортирует минеральную воду в 30 стран мира, оливки - в 100 стран мира, чай - даже в Великобританию..
Не надо преувеличивать важность сырья. И тот факт, что супер-экспортер Турция остаётся весьма бедной страной, тому подтверждение.
Вот здесь я с вами согласен полностью. А будет ещё беднее
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