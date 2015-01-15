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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 320321322323
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 10:52

  juristkostya написав:
  change_pm написав:міняю прогніз

А что из этой статьи было неизвестно/непонятно 7 лет назад?

а те, що через 7 років не буде такої валюти, як гривас...
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 10:53

roberto dark
О, такі і вам, наше вам з песиком :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 10:55

  akurt написав:Наверное, Вы правы.
Безусловно технологичная переработка сырья - несомненно важная вещь и в 21-веке первоочередная.
В школе я имел оценку "5" по химии, жутко ненавидел Химию и "химичку" - особенно за то, что она всё время повторяла, что ХИМИЯ - САМАЯ ВАЖНАЯ ВЕЩЬ В МИРЕ.
Но после того, как попробовал сухарики "Флинт" с "красной икрой" и потом еще узнал, что приятель - к.х.н. - разработал за деньги рецепт настоящих украинских вин из "подручных материалов" - широкий ассортимент - стал её уважать. Классная была! Шикарная фраза "химички" каждый день в памяти: "Вода - это универсальный растворитель!"
Но и сырье - первый по важности компонент.
Например, Турция экспортирует минеральную воду в 30 стран мира, оливки - в 100 стран мира, чай - даже в Великобританию.
А вот "ход конем" неделю назад: отменены таможенные пошлины на всю молочную продукцию - весь ассортимент - из Швейцарии и Лихтенштейна.

Ліхте ЧТО?
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 10:56

  akurt написав:Но и сырье - первый по важности компонент.
Например, Турция экспортирует минеральную воду в 30 стран мира, оливки - в 100 стран мира, чай - даже в Великобританию..

Не надо преувеличивать важность сырья. И тот факт, что супер-экспортер Турция остаётся весьма бедной страной, тому подтверждение.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 10:57

  change_pm написав:
  juristkostya написав:
  change_pm написав:міняю прогніз

А что из этой статьи было неизвестно/непонятно 7 лет назад?

а те, що через 7 років не буде такої валюти, як гривас...
чтобы изменить прогноз, надо получить некую новую информацию.

Вопрос:
какой неизвестный ранее факт вы узнали из статьи ?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 10:58



зі. взагалі мене це вже порядком дістало...

всі, від ковідла до теперішньої енергетичної і майбутньої продовольчої кризи =

скріз видно руки крємля (жартую)

скріз видно штучність створення проблем...

зі. теперішні іліти - на гіляки :!: :twisted:
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 10:59

  juristkostya написав: чтобы изменить прогноз, надо получить некую новую информацию.

Вопрос:
какой неизвестный ранее факт вы узнали из статьи ?

Костя, не нуді, пліз! )))

Ніякий, чекаємо розв"язку, чекаємо чорний лєб"ядь...
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 11:03

  change_pm написав:
  juristkostya написав: чтобы изменить прогноз, надо получить некую новую информацию.

Вопрос:
какой неизвестный ранее факт вы узнали из статьи ?

Костя, не нуді, пліз! )))

Ніякий, чекаємо розв"язку, чекаємо чорний лєб"ядь...
то есть, вы поменяли прогноз под влиянием не фактов как таковых, а чужих рассуждений. Фактически, это признание своей неспособности к анализу, не находите?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 11:14

  juristkostya написав:
  akurt написав:Но и сырье - первый по важности компонент.
Например, Турция экспортирует минеральную воду в 30 стран мира, оливки - в 100 стран мира, чай - даже в Великобританию..

Не надо преувеличивать важность сырья. И тот факт, что супер-экспортер Турция остаётся весьма бедной страной, тому подтверждение.

Вот здесь я с вами согласен полностью. А будет ещё беднее :!:
roberto dark
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