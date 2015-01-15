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juristkostya написав:Не надо преувеличивать важность сырья. И тот факт, что супер-экспортер Турция остаётся весьма бедной страной, тому подтверждение.
Вы, вероятно, спутали с какой то другой страной: Турция входит в ДВАДЦАТКУ самых мощных экономик мира: Страны G20: As of 2021 there are 20 members of the group: Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, the European Union, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan, Mexico, Russia, Saudi Arabia, South Africa, South Korea, Turkey, the United Kingdom, and the United States. https://www.g20.org/about-the-g20.html https://en.wikipedia.org/wiki/G20 Напомню, что в странах, входящих в G20, проживает 60% населения Земного шара, они производят 80% мирового GDP и создают 75% мировой торговли. Ни одну из стран выше - как представляется - нельзя назвать "бедной", да еще и "весьма".
juristkostya написав:Не надо преувеличивать важность сырья. И тот факт, что супер-экспортер Турция остаётся весьма бедной страной, тому подтверждение.
Вы, вероятно, спутали с какой то другой страной: Турция входит в ДВАДЦАТКУ самых мощных экономик мира: Страны G20: As of 2021 there are 20 members of the group: Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, the European Union, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan, Mexico, Russia, Saudi Arabia, South Africa, South Korea, Turkey, the United Kingdom, and the United States. https://www.g20.org/about-the-g20.html https://en.wikipedia.org/wiki/G20 Напомню, что в странах, входящих в G20, проживает 60% населения Земного шара, они производят 80% мирового GDP и создают 75% мировой торговли. Ни одну из стран выше - как представляется - нельзя назвать "бедной", да еще и "весьма".
juristkostya написав:Так что, нахождение ее в списке G20 никак не отменяет, что это бедная страна.
Даже спорить не буду... Если в списке G20... то да... бедная... Ну-ка глянем, кто там занимает место 17 - выше Швейцарии, Нидерландов, Саудовской Аравии, Польши, Швеции и Бельгии... https://www.worldometers.info/gdp/gdp-by-country/ Первые три места - США, Китай и Япония. Тоже весьма бедные страны... Интересно, из первых 16-ти какую бы страну народ выбрал бы. Где ждут?