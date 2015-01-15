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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 320321322323
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 10:59

  juristkostya написав: чтобы изменить прогноз, надо получить некую новую информацию.

Вопрос:
какой неизвестный ранее факт вы узнали из статьи ?

Костя, не нуді, пліз! )))

Ніякий, чекаємо розв"язку, чекаємо чорний лєб"ядь...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 11:03

  change_pm написав:
  juristkostya написав: чтобы изменить прогноз, надо получить некую новую информацию.

Вопрос:
какой неизвестный ранее факт вы узнали из статьи ?

Костя, не нуді, пліз! )))

Ніякий, чекаємо розв"язку, чекаємо чорний лєб"ядь...
то есть, вы поменяли прогноз под влиянием не фактов как таковых, а чужих рассуждений. Фактически, это признание своей неспособности к анализу, не находите?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 11:14

  juristkostya написав:
  akurt написав:Но и сырье - первый по важности компонент.
Например, Турция экспортирует минеральную воду в 30 стран мира, оливки - в 100 стран мира, чай - даже в Великобританию..

Не надо преувеличивать важность сырья. И тот факт, что супер-экспортер Турция остаётся весьма бедной страной, тому подтверждение.

Вот здесь я с вами согласен полностью. А будет ещё беднее :!:
roberto dark
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 14:05

  juristkostya написав:Не надо преувеличивать важность сырья. И тот факт, что супер-экспортер Турция остаётся весьма бедной страной, тому подтверждение.

Вы, вероятно, спутали с какой то другой страной: Турция входит в ДВАДЦАТКУ самых мощных экономик мира:
Страны G20: As of 2021 there are 20 members of the group: Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, the European Union, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan, Mexico, Russia, Saudi Arabia, South Africa, South Korea, Turkey, the United Kingdom, and the United States.
https://www.g20.org/about-the-g20.html
https://en.wikipedia.org/wiki/G20
Напомню, что в странах, входящих в G20, проживает 60% населения Земного шара, они производят 80% мирового GDP и создают 75% мировой торговли.
Ни одну из стран выше - как представляется - нельзя назвать "бедной", да еще и "весьма".

Вот данные по ВВП и экономическому развитию:
https://www.trtworld.com/business/turke ... n-q2-49627
Востаннє редагувалось akurt в Вів 12 жов, 2021 14:34, всього редагувалось 2 разів.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 14:16

  akurt написав:
  juristkostya написав:Не надо преувеличивать важность сырья. И тот факт, что супер-экспортер Турция остаётся весьма бедной страной, тому подтверждение.

Вы, вероятно, спутали с какой то другой страной: Турция входит в ДВАДЦАТКУ самых мощных экономик мира:
Страны G20: As of 2021 there are 20 members of the group: Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, the European Union, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan, Mexico, Russia, Saudi Arabia, South Africa, South Korea, Turkey, the United Kingdom, and the United States.
https://www.g20.org/about-the-g20.html
https://en.wikipedia.org/wiki/G20
Напомню, что в странах, входящих в G20, проживает 60% населения Земного шара, они производят 80% мирового GDP и создают 75% мировой торговли.
Ни одну из стран выше - как представляется - нельзя назвать "бедной", да еще и "весьма".

Вот данные по ВВП и экономическому развитию:
https://www.trtworld.com/business/turke ... n-q2-49627

ВВП Турции на душу населения, грубо, впятеро ниже, чем в странах "первого мира".
Так что, нахождение ее в списке G20 никак не отменяет, что это бедная страна.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 14:25

  juristkostya написав:Так что, нахождение ее в списке G20 никак не отменяет, что это бедная страна.

Даже спорить не буду... Если в списке G20... то да... бедная...
Ну-ка глянем, кто там занимает место 17 - выше Швейцарии, Нидерландов, Саудовской Аравии, Польши, Швеции и Бельгии...
https://www.worldometers.info/gdp/gdp-by-country/
Первые три места - США, Китай и Япония. Тоже весьма бедные страны...
Интересно, из первых 16-ти какую бы страну народ выбрал бы. Где ждут?
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 14:32

  juristkostya написав:
какой неизвестный ранее факт вы узнали из статьи ?

що Пу з кловунами вважає общаться нижче свого доістонства (якось двозначно звучить)
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 14:33

  change_pm написав:

зі. взагалі мене це вже порядком дістало...

всі, від ковідла до теперішньої енергетичної і майбутньої продовольчої кризи =

скріз видно руки крємля (жартую)

скріз видно штучність створення проблем...

зі. теперішні іліти - на гіляки :!: :twisted:

ти вже запасся патиками і сушоними кізяками?
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 14:36

  akurt написав: Если в списке G20... то да... бедная...

Ложный силлогизм, но моей целью не является вас учить.
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 14:38

  flyman написав:
  juristkostya написав:
какой неизвестный ранее факт вы узнали из статьи ?

що Пу з кловунами вважає общаться нижче свого доістонства (якось двозначно звучить)

Тоже мне новость....а кто-то вообще горит желанием иметь дело с ничтожествами?
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