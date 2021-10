Додано: Вів 12 жов, 2021 14:05

juristkostya написав: Не надо преувеличивать важность сырья. И тот факт, что супер-экспортер Турция остаётся весьма бедной страной, тому подтверждение. Не надо преувеличивать важность сырья. И тот факт, что супер-экспортер Турциятому подтверждение.

Вы, вероятно, спутали с какой то другой страной: Турция входит в ДВАДЦАТКУСтраны G20: As of 2021 there are 20 members of the group: Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, the European Union, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan, Mexico, Russia, Saudi Arabia, South Africa, South Korea,the United Kingdom, and the United States.Напомню, что в странах, входящих в G20, проживает 60% населения Земного шара, они производят 80% мирового GDP и создают 75% мировой торговли.Ни одну из стран выше - как представляется - нельзя назвать "бедной", да еще и "весьма".Вот данные по ВВП и экономическому развитию: