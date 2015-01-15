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akurt написав: Если в списке G20... то да... бедная...
Ложный силлогизм, но моей целью не является вас учить.
Силлогизм - логическое умозаключение, в котором из двух данных суждений (посылок) получается третье (вывод). В моей фразе, содержащей общепризнанный экономической факт, НЕ БЫЛО двух суждений и не было необходимости получать третье (вывод). Но моей целью не является Вас учить.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 12 жов, 2021 15:09, всього редагувалось 2 разів.
akurt написав: Если в списке G20... то да... бедная...
Ложный силлогизм, но моей целью не является вас учить.
Силлогизм - логическое умозаключение, в котором из двух данных суждений (посылок) получается третье (вывод). В моей фразе, содержащей общепризнанный экономической факт, НЕ БЫЛО двух суждений и не было необходимости получать третье (вывод). Но моей целью не является Вас учить.
Было два посыла и был вывод. Вы этого даже не заметили ))))