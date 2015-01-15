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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 321322323324
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 14:50

  juristkostya написав:
  akurt написав: Если в списке G20... то да... бедная...

Ложный силлогизм, но моей целью не является вас учить.

Силлогизм - логическое умозаключение, в котором из двух данных суждений (посылок) получается третье (вывод).
В моей фразе, содержащей общепризнанный экономической факт, НЕ БЫЛО двух суждений и не было необходимости получать третье (вывод).
Но моей целью не является Вас учить.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 12 жов, 2021 15:09, всього редагувалось 2 разів.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 14:52

  akurt написав:
  juristkostya написав:
  akurt написав: Если в списке G20... то да... бедная...

Ложный силлогизм, но моей целью не является вас учить.

Силлогизм - логическое умозаключение, в котором из двух данных суждений (посылок) получается третье (вывод).
В моей фразе, содержащей общепризнанный экономической факт, НЕ БЫЛО двух суждений и не было необходимости получать третье (вывод).
Но моей целью не является Вас учить.

Было два посыла и был вывод. Вы этого даже не заметили :-)))))
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 15:07

Смотрите свою цитату: нет посыла - но был вывод. Ложный. Без силлогизмов.
Вы этого даже не заметили.
  juristkostya написав:Не надо преувеличивать важность сырья. И тот факт, что супер-экспортер Турция остаётся весьма бедной страной, тому подтверждение.

Ищем бедную страну в списке ниже... Ой, надо же... место 11... Среди богатых...
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akurt
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 15:55

  akurt написав:Смотрите свою цитату: нет посыла - но был вывод. Ложный. Без силлогизмов.
Вы этого даже не заметили.
  juristkostya написав:Не надо преувеличивать важность сырья. И тот факт, что супер-экспортер Турция остаётся весьма бедной страной, тому подтверждение.

Ищем бедную страну в списке ниже... Ой, надо же... место 11... Среди богатых...
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Індонезія богачє, а Індія ваащє в топі.
Монако - нісчєброди.
flyman
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  #<1 ... 321322323324
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