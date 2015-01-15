Додано: Вів 12 жов, 2021 17:28

akurt написав: juristkostya написав: Не надо преувеличивать важность сырья. И тот факт, что супер-экспортер Турция остаётся весьма бедной страной, тому подтверждение. Не надо преувеличивать важность сырья. И тот факт, что супер-экспортер Турциятому подтверждение.

Вы, вероятно, спутали с какой то другой страной: Турция входит в ДВАДЦАТКУ самых мощных экономик мира:

Вы, вероятно, спутали с какой то другой страной: Турция входит в ДВАДЦАТКУ

Местный персонаж явно далек от экономики Турции.Это доходности её гос. облигаций.На сегодня 18.66%. Именно под такой высокий процент инвесторы кредитуют эту "мощную" экономику мира, так как слишком велик риск потерять там свои деньги...Даже Венесуэле с ЮАР они дают деньги всего под 10%.Ну а французов, итальянцев, португальцев и прочим словаков с прибалтами кредитуют под символические 0.2-0.5%...Как говорят в Одессе - Почувствуйте разницу!Турция, страна импортёр, у которой отрицательное торговое сальдо.Объём экспорта из Турции в январе-мае текущего года составил $85 млрд.а объём импорта $103 млрд.То есть, турки больше проедают, чем производят.А учитывая что своих энергоресурсов там нет, вернее, кот наплакал,а валютная казна фактически пуста,то в ближайшей перспективе ничего хорошего там никому не светит.Ни туркам, ни иммигрантам...