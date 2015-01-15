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akurt написав: Если в списке G20... то да... бедная...
Ложный силлогизм, но моей целью не является вас учить.
Силлогизм - логическое умозаключение, в котором из двух данных суждений (посылок) получается третье (вывод). В моей фразе, содержащей общепризнанный экономической факт, НЕ БЫЛО двух суждений и не было необходимости получать третье (вывод). Но моей целью не является Вас учить.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 12 жов, 2021 15:09, всього редагувалось 2 разів.
akurt написав: Если в списке G20... то да... бедная...
Ложный силлогизм, но моей целью не является вас учить.
Силлогизм - логическое умозаключение, в котором из двух данных суждений (посылок) получается третье (вывод). В моей фразе, содержащей общепризнанный экономической факт, НЕ БЫЛО двух суждений и не было необходимости получать третье (вывод). Но моей целью не является Вас учить.
Было два посыла и был вывод. Вы этого даже не заметили ))))
juristkostya написав:Не надо преувеличивать важность сырья. И тот факт, что супер-экспортер Турция остаётся весьма бедной страной, тому подтверждение.
Вы, вероятно, спутали с какой то другой страной: Турция входит в ДВАДЦАТКУ самых мощных экономик мира:
Местный персонаж явно далек от экономики Турции. Это доходности её гос. облигаций. На сегодня 18.66%. Именно под такой высокий процент инвесторы кредитуют эту "мощную" экономику мира, так как слишком велик риск потерять там свои деньги... Даже Венесуэле с ЮАР они дают деньги всего под 10%. Ну а французов, итальянцев, португальцев и прочим словаков с прибалтами кредитуют под символические 0.2-0.5%... Как говорят в Одессе - Почувствуйте разницу!
Турция, страна импортёр, у которой отрицательное торговое сальдо. Объём экспорта из Турции в январе-мае текущего года составил $85 млрд. а объём импорта $103 млрд. То есть, турки больше проедают, чем производят. А учитывая что своих энергоресурсов там нет, вернее, кот наплакал, а валютная казна фактически пуста, то в ближайшей перспективе ничего хорошего там никому не светит. Ни туркам, ни иммигрантам...