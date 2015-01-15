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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 14:50

  juristkostya написав:
  akurt написав: Если в списке G20... то да... бедная...

Ложный силлогизм, но моей целью не является вас учить.

Силлогизм - логическое умозаключение, в котором из двух данных суждений (посылок) получается третье (вывод).
В моей фразе, содержащей общепризнанный экономической факт, НЕ БЫЛО двух суждений и не было необходимости получать третье (вывод).
Но моей целью не является Вас учить.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 12 жов, 2021 15:09, всього редагувалось 2 разів.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 14:52

  akurt написав:
  juristkostya написав:
  akurt написав: Если в списке G20... то да... бедная...

Ложный силлогизм, но моей целью не является вас учить.

Силлогизм - логическое умозаключение, в котором из двух данных суждений (посылок) получается третье (вывод).
В моей фразе, содержащей общепризнанный экономической факт, НЕ БЫЛО двух суждений и не было необходимости получать третье (вывод).
Но моей целью не является Вас учить.

Было два посыла и был вывод. Вы этого даже не заметили :-)))))
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 15:07

Смотрите свою цитату: нет посыла - но был вывод. Ложный. Без силлогизмов.
Вы этого даже не заметили.
  juristkostya написав:Не надо преувеличивать важность сырья. И тот факт, что супер-экспортер Турция остаётся весьма бедной страной, тому подтверждение.

Ищем бедную страну в списке ниже... Ой, надо же... место 11... Среди богатых...
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akurt
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 15:55

  akurt написав:Смотрите свою цитату: нет посыла - но был вывод. Ложный. Без силлогизмов.
Вы этого даже не заметили.
  juristkostya написав:Не надо преувеличивать важность сырья. И тот факт, что супер-экспортер Турция остаётся весьма бедной страной, тому подтверждение.

Ищем бедную страну в списке ниже... Ой, надо же... место 11... Среди богатых...
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Індонезія богачє, а Індія ваащє в топі.
Монако - нісчєброди.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 17:25

  flyman написав:Індонезія богачє, а Індія ваащє в топі.
Монако - нісчєброди.

Маєте рацію, я сам здивувався: серед багатих країн або країн з високим рівнем ВВП: Аргентина, Бразилія - ми ж їх тримаємо за диких...
А вон бач як...
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 17:28

  akurt написав:
  juristkostya написав:Не надо преувеличивать важность сырья. И тот факт, что супер-экспортер Турция остаётся весьма бедной страной, тому подтверждение.

Вы, вероятно, спутали с какой то другой страной: Турция входит в ДВАДЦАТКУ самых мощных экономик мира:

Местный персонаж явно далек от экономики Турции.
Это доходности её гос. облигаций.
Зображення
На сегодня 18.66%. Именно под такой высокий процент инвесторы кредитуют эту "мощную" экономику мира, так как слишком велик риск потерять там свои деньги...
Даже Венесуэле с ЮАР они дают деньги всего под 10%.
Ну а французов, итальянцев, португальцев и прочим словаков с прибалтами кредитуют под символические 0.2-0.5%...
Как говорят в Одессе - Почувствуйте разницу!

Турция, страна импортёр, у которой отрицательное торговое сальдо.
Объём экспорта из Турции в январе-мае текущего года составил $85 млрд.
а объём импорта $103 млрд.
То есть, турки больше проедают, чем производят.
А учитывая что своих энергоресурсов там нет, вернее, кот наплакал,
а валютная казна фактически пуста,
то в ближайшей перспективе ничего хорошего там никому не светит.
Ни туркам, ни иммигрантам...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 17:45

  flyman написав:
  akurt написав:Смотрите свою цитату: нет посыла - но был вывод. Ложный. Без силлогизмов.
Вы этого даже не заметили.
  juristkostya написав:Не надо преувеличивать важность сырья. И тот факт, что супер-экспортер Турция остаётся весьма бедной страной, тому подтверждение.

Ищем бедную страну в списке ниже... Ой, надо же... место 11... Среди богатых...
Зображення

Індонезія богачє, а Індія ваащє в топі.
Монако - нісчєброди.


Краще б пенсіонер собі плавав з маскою та на рибок дивився, а не ліз туди в чому нічого не тямить. Але мудрі люди кажуть -Осла взнаєш по вухах, а дурня — по балачках.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 18:00

  RTC12 написав:
  akurt написав:
  juristkostya написав:Не надо преувеличивать важность сырья. И тот факт, что супер-экспортер Турция остаётся весьма бедной страной, тому подтверждение.

Вы, вероятно, спутали с какой то другой страной: Турция входит в ДВАДЦАТКУ самых мощных экономик мира:

Местный персонаж явно далек от экономики Турции.

Это доходности её гос. облигаций.
Зображення
На сегодня 18.66%. Именно под такой высокий процент инвесторы кредитуют эту "мощную" экономику мира, так как слишком велик риск потерять там свои деньги...
Даже Венесуэле с ЮАР они дают деньги всего под 10%.
Ну а французов, итальянцев, португальцев и прочим словаков с прибалтами кредитуют под символические 0.2-0.5%...
Как говорят в Одессе - Почувствуйте разницу!

Турция, страна импортёр, у которой отрицательное торговое сальдо.
Объём экспорта из Турции в январе-мае текущего года составил $85 млрд.
а объём импорта $103 млрд.
То есть, турки больше проедают, чем производят.
А учитывая что своих энергоресурсов там нет, вернее, кот наплакал,
а валютная казна фактически пуста,
то в ближайшей перспективе ничего хорошего там никому не светит.
Ни туркам, ни иммигрантам...

Международные инвесторы, от которых напрямую зависит турецкая РАЗБАЛАНСИРОВАННАЯ экономика, уже вовсю выводят из УЯЗВИМОЙ ОТ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ страны, свои капиталы. И самая главная проблема Турции - это её авторитарный президент, по сути "самодур".
roberto dark
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 18:18

  RTC12 написав:
  akurt написав:
  juristkostya написав:Не надо преувеличивать важность сырья. И тот факт, что супер-экспортер Турция остаётся весьма бедной страной, тому подтверждение.

Вы, вероятно, спутали с какой то другой страной: Турция входит в ДВАДЦАТКУ самых мощных экономик мира:

Местный персонаж явно далек от экономики Турции.
Это доходности её гос. облигаций.
Зображення
На сегодня 18.66%. Именно под такой высокий процент инвесторы кредитуют эту "мощную" экономику мира, так как слишком велик риск потерять там свои деньги...
Даже Венесуэле с ЮАР они дают деньги всего под 10%.
Ну а французов, итальянцев, португальцев и прочим словаков с прибалтами кредитуют под символические 0.2-0.5%...
Как говорят в Одессе - Почувствуйте разницу!

Турция, страна импортёр, у которой отрицательное торговое сальдо.
Объём экспорта из Турции в январе-мае текущего года составил $85 млрд.
а объём импорта $103 млрд.
То есть, турки больше проедают, чем производят.
А учитывая что своих энергоресурсов там нет, вернее, кот наплакал,
а валютная казна фактически пуста,
то в ближайшей перспективе ничего хорошего там никому не светит.
Ни туркам, ни иммигрантам...

там може бути як в сусідньому Лівані: окончєн бал - тушітє свєт!
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 19:22

  RTC12 написав:то в ближайшей перспективе ничего хорошего там никому не светит.
Ни туркам, ни иммигрантам...

Ви ще досі не зрозуміли, що саме Вас ніде та ніхто за кордоном не чекає?
Вам в Туреччині в найближчі 50 років не бути - можете не хвилюватися та не нервуватися.
Ваш потяг пішов остаточно в січні 2021 року.
Сьогодні згадувалися Мексика, Швейцария, Аргентина, Індія, США, Бразилія та Японія - Ви в цих країнах теж ніколи в житті не були і в найближчі 50 років не будете - чекаємо графіків та відомостей про доходність "гос. облигаций".
akurt
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