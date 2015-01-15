Додано: Вів 12 жов, 2021 20:44

yuristkostya! Вы, конечно, правы. Спору нет.

Но тут - совсем другое! Для многих поучительно!

Вы просто чуть-чуть не в курсе, тут момент исторический и надо понять и прикол, и комичность, и даже трагичность ситуации: чувак RТС12 три года тяжело реально пахал на благо РФ, заработал деньги в РФ - приехал покупать себе хоть какое-то жилье в Украине - а оно, блин, в Украине подорожало.

Кинулся купить в Турции - но бес, точнее, жена беса, попутала - внушила ему с помощью "видосиков", что Прайс-лист у Застройщика должен быть не зеленого цвета, а синего.

Типа от цвета Прайс-листа зависит его будущее.

Как примерно в известном фильме говорит конюх, глядя на разваленную карету: "Тут от меня усьо зависит"

Ну красавец рассматривал три месяца цвет Прайс-листов, выходящих с принтера, и лоханулся, не купил - как хотел - в Турции - двушку за 35 000 баксов - готовую (!!!) под ключ (!!!).

Двушка нынче в том доме стоит 70 000, а он как был без жилья, так и остался.

На сегодня еще и без денег... Проел...

Реальная трагедия. Большая психо-финансовая травма.

Теперь с утра до вечера пишет и пишет - уже 500 (!!!!) сообщений с 01.01.2021 о том, как ему хорошо бы жилось в Турции, если бы бес, точнее, жена беса не попутала.

Мы ему сочувствуем и даже советуем смириться. Со всеми бывают неприятности разного рода.

Кто-то потерял купюру в 20 гривен, кто-то колпак от колеса.

Этот потерял квартиру.

Бывает...