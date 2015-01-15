RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 322323324325
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 20:00

  akurt написав:
  RTC12 написав:то в ближайшей перспективе ничего хорошего там никому не светит.
Ни туркам, ни иммигрантам...

Ви ще досі не зрозуміли, що саме Вас ніде та ніхто за кордоном не чекає?
Вам в Туреччині в найближчі 50 років не бути - можете не хвилюватися та не нервуватися.
Ваш потяг пішов остаточно в січні 2021 року.
Сьогодні згадувалися Мексика, Швейцария, Аргентина, Індія, США, Бразилія та Японія - Ви в цих країнах теж ніколи в житті не були і в найближчі 50 років не будете - чекаємо графіків та відомостей про доходність "гос. облигаций".

Рост доходности гособлигаций - прекрасный индикатор проблем в государстве, тут как бы нет предмета для обсуждения.
juristkostya
 
Повідомлень: 3783
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1052 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 20:34

  akurt написав:
  RTC12 написав:то в ближайшей перспективе ничего хорошего там никому не светит.
Ни туркам, ни иммигрантам...

Ви ще досі не зрозуміли, що саме Вас ніде та ніхто за кордоном не чекає?
Вам в Туреччині в найближчі 50 років не бути - можете не хвилюватися та не нервуватися.
Ваш потяг пішов остаточно в січні 2021 року.
Сьогодні згадувалися Мексика, Швейцария, Аргентина, Індія, США, Бразилія та Японія - Ви в цих країнах теж ніколи в житті не були і в найближчі 50 років не будете - чекаємо графіків та відомостей про доходність "гос. облигаций".

Я как раз недавно оттуда...
Посидев маленько на этом стульчике, что напротив здания UNITED NATIONS в Женеве
Зображення
и почитав местную статистику, спешу доложить, что доходности
гос.облигаций Швейцарии, которые тебя так сильно интересуют,
всего навсего -0.04%.
Повторяю: Минус 0.04%

Сравни с турецкими +18.66%. Таких высоких доходностей как у турок,
нет не только в Европе, но нигде в мире.
Кроме пары забытых богом стран, типа Замбии...
RTC12
 
Повідомлень: 578
З нами з: 09.05.15
Подякував: 88 раз.
Подякували: 303 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 20:44

yuristkostya! Вы, конечно, правы. Спору нет.
Но тут - совсем другое! Для многих поучительно!
Вы просто чуть-чуть не в курсе, тут момент исторический и надо понять и прикол, и комичность, и даже трагичность ситуации: чувак RТС12 три года тяжело реально пахал на благо РФ, заработал деньги в РФ - приехал покупать себе хоть какое-то жилье в Украине - а оно, блин, в Украине подорожало.
Кинулся купить в Турции - но бес, точнее, жена беса, попутала - внушила ему с помощью "видосиков", что Прайс-лист у Застройщика должен быть не зеленого цвета, а синего.
Типа от цвета Прайс-листа зависит его будущее.
Как примерно в известном фильме говорит конюх, глядя на разваленную карету: "Тут от меня усьо зависит"
Ну красавец рассматривал три месяца цвет Прайс-листов, выходящих с принтера, и лоханулся, не купил - как хотел - в Турции - двушку за 35 000 баксов - готовую (!!!) под ключ (!!!).
Двушка нынче в том доме стоит 70 000, а он как был без жилья, так и остался.
На сегодня еще и без денег... Проел...
Реальная трагедия. Большая психо-финансовая травма.
Теперь с утра до вечера пишет и пишет - уже 500 (!!!!) сообщений с 01.01.2021 о том, как ему хорошо бы жилось в Турции, если бы бес, точнее, жена беса не попутала.
Мы ему сочувствуем и даже советуем смириться. Со всеми бывают неприятности разного рода.
Кто-то потерял купюру в 20 гривен, кто-то колпак от колеса.
Этот потерял квартиру.
Бывает...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6254
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2394 раз.
Подякували: 870 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 322323324325
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: juristkostya і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 818, 819, 820
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
8197 1108548
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 жов, 2021 20:45
Bolt
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 51794
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 22, 23, 24
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
236 104334
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 16:21
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2231)
12.10.2021 21:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.