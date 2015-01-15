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RTC12 написав:то в ближайшей перспективе ничего хорошего там никому не светит. Ни туркам, ни иммигрантам...
Ви ще досі не зрозуміли, що саме Вас ніде та ніхто за кордоном не чекає? Вам в Туреччині в найближчі 50 років не бути - можете не хвилюватися та не нервуватися. Ваш потяг пішов остаточно в січні 2021 року. Сьогодні згадувалися Мексика, Швейцария, Аргентина, Індія, США, Бразилія та Японія - Ви в цих країнах теж ніколи в житті не були і в найближчі 50 років не будете - чекаємо графіків та відомостей про доходність "гос. облигаций".
Рост доходности гособлигаций - прекрасный индикатор проблем в государстве, тут как бы нет предмета для обсуждения.
RTC12 написав:то в ближайшей перспективе ничего хорошего там никому не светит. Ни туркам, ни иммигрантам...
Ви ще досі не зрозуміли, що саме Вас ніде та ніхто за кордоном не чекає? Вам в Туреччині в найближчі 50 років не бути - можете не хвилюватися та не нервуватися. Ваш потяг пішов остаточно в січні 2021 року. Сьогодні згадувалися Мексика, Швейцария, Аргентина, Індія, США, Бразилія та Японія - Ви в цих країнах теж ніколи в житті не були і в найближчі 50 років не будете - чекаємо графіків та відомостей про доходність "гос. облигаций".
Я как раз недавно оттуда... Посидев маленько на этом стульчике, что напротив здания UNITED NATIONS в Женеве и почитав местную статистику, спешу доложить, что доходности гос.облигаций Швейцарии, которые тебя так сильно интересуют, всего навсего -0.04%. Повторяю: Минус 0.04%
Сравни с турецкими +18.66%. Таких высоких доходностей как у турок, нет не только в Европе, но нигде в мире. Кроме пары забытых богом стран, типа Замбии...
yuristkostya! Вы, конечно, правы. Спору нет. Но тут - совсем другое! Для многих поучительно! Вы просто чуть-чуть не в курсе, тут момент исторический и надо понять и прикол, и комичность, и даже трагичность ситуации: чувак RТС12 три года тяжело реально пахал на благо РФ, заработал деньги в РФ - приехал покупать себе хоть какое-то жилье в Украине - а оно, блин, в Украине подорожало. Кинулся купить в Турции - но бес, точнее, жена беса, попутала - внушила ему с помощью "видосиков", что Прайс-лист у Застройщика должен быть не зеленого цвета, а синего. Типа от цвета Прайс-листа зависит его будущее. Как примерно в известном фильме говорит конюх, глядя на разваленную карету: "Тут от меня усьо зависит" Ну красавец рассматривал три месяца цвет Прайс-листов, выходящих с принтера, и лоханулся, не купил - как хотел - в Турции - двушку за 35 000 баксов - готовую (!!!) под ключ (!!!). Двушка нынче в том доме стоит 70 000, а он как был без жилья, так и остался. На сегодня еще и без денег... Проел... Реальная трагедия. Большая психо-финансовая травма. Теперь с утра до вечера пишет и пишет - уже 500 (!!!!) сообщений с 01.01.2021 о том, как ему хорошо бы жилось в Турции, если бы бес, точнее, жена беса не попутала. Мы ему сочувствуем и даже советуем смириться. Со всеми бывают неприятности разного рода. Кто-то потерял купюру в 20 гривен, кто-то колпак от колеса. Этот потерял квартиру. Бывает...