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akurt написав: Если в списке G20... то да... бедная...
Ложный силлогизм, но моей целью не является вас учить.
Силлогизм - логическое умозаключение, в котором из двух данных суждений (посылок) получается третье (вывод). В моей фразе, содержащей общепризнанный экономической факт, НЕ БЫЛО двух суждений и не было необходимости получать третье (вывод). Но моей целью не является Вас учить.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 12 жов, 2021 15:09, всього редагувалось 2 разів.
akurt написав: Если в списке G20... то да... бедная...
Ложный силлогизм, но моей целью не является вас учить.
Силлогизм - логическое умозаключение, в котором из двух данных суждений (посылок) получается третье (вывод). В моей фразе, содержащей общепризнанный экономической факт, НЕ БЫЛО двух суждений и не было необходимости получать третье (вывод). Но моей целью не является Вас учить.
Было два посыла и был вывод. Вы этого даже не заметили ))))
juristkostya написав:Не надо преувеличивать важность сырья. И тот факт, что супер-экспортер Турция остаётся весьма бедной страной, тому подтверждение.
Вы, вероятно, спутали с какой то другой страной: Турция входит в ДВАДЦАТКУ самых мощных экономик мира:
Это доходности её гос. облигаций. На сегодня 18.66%. Именно под такой высокий процент инвесторы кредитуют эту "мощную" экономику мира, так как слишком велик риск потерять там свои деньги... Даже Венесуэле с ЮАР они дают деньги всего под 10%. Ну а французов, итальянцев, португальцев и прочим словаков с прибалтами кредитуют под символические 0.2-0.5%... Как говорят в Одессе - Почувствуйте разницу!
Турция, страна импортёр, у которой отрицательное торговое сальдо. Объём экспорта из Турции в январе-мае текущего года составил $85 млрд. а объём импорта $103 млрд. То есть, турки больше проедают, чем производят. А учитывая что своих энергоресурсов там нет, вернее, кот наплакал, а валютная казна фактически пуста, то в ближайшей перспективе ничего хорошего там никому не светит. Ни туркам, ни иммигрантам...
Международные инвесторы, от которых напрямую зависит турецкая РАЗБАЛАНСИРОВАННАЯ экономика, уже вовсю выводят из УЯЗВИМОЙ ОТ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ страны, свои капиталы. И самая главная проблема Турции - это её авторитарный президент, по сути "самодур".
Посидев маленько на этом стульчике, что напротив здания UNITED NATIONS в Женеве и почитав местную статистику, спешу доложить, что доходности гос.облигаций Швейцарии, которые тебя так сильно интересуют, всего навсего -0.04%. Повторяю: Минус 0.04%
Сравни с турецкими +18.66%. Таких высоких доходностей как у турок, нет не только в Европе, но нигде в мире. Кроме пары забытых богом стран, типа Замбии...
RTC12 написав: Сравни с турецкими +18.66%. Таких высоких доходностей как у турок, нет не только в Европе, но нигде в мире. Кроме пары забытых богом стран, типа Замбии...
Справедливости ради, каких-то 6 лет назад доходность украинских овгз была вдвое выше....и ниче, пропетляли как-то... Но это, конечно, в значительной мере вопрос фарта и личных качеств тогдашнего гаранта. В то время, как турки сами себя загнали в нынешнюю яму.