akurt написав:yuristkostya! Вы, конечно, правы. Спору нет.
Но тут - совсем другое! Для многих поучительно!
Вы просто чуть-чуть не в курсе, тут момент исторический и надо понять и прикол, и комичность, и даже трагичность ситуации: чувак RТС12 три года тяжело реально пахал на благо РФ, заработал деньги в РФ - приехал покупать себе хоть какое-то жилье в Украине - а оно, блин, в Украине подорожало.
Кинулся купить в Турции - но бес, точнее, жена беса, попутала - внушила ему с помощью "видосиков", что Прайс-лист у Застройщика должен быть не зеленого цвета, а синего.
Типа от цвета Прайс-листа зависит его будущее.
Как примерно в известном фильме говорит конюх, глядя на разваленную карету: "Тут от меня усьо зависит"
Ну красавец рассматривал три месяца цвет Прайс-листов, выходящих с принтера, и лоханулся, не купил - как хотел - в Турции - двушку за 35 000 баксов - готовую (!!!) под ключ (!!!).
Двушка нынче в том доме стоит 70 000, а он как был без жилья, так и остался.
На сегодня еще и без денег... Проел...
Реальная трагедия. Большая психо-финансовая травма.
Теперь с утра до вечера пишет и пишет - уже 500 (!!!!) сообщений с 01.01.2021 о том, как ему хорошо бы жилось в Турции, если бы бес, точнее, жена беса не попутала.
Мы ему сочувствуем и даже советуем смириться. Со всеми бывают неприятности разного рода.
Кто-то потерял купюру в 20 гривен, кто-то колпак от колеса.
Этот потерял квартиру.
Бывает...
Когда ты только купил свой первый велосипед, я уже винцо попивал
в стране, в которой ты точно никогда не будешь...
Даже не буду говорить в какой, потому что денег туда долететь у тебя точно не хватит...Даже покусанный турецкий депозит не поможет...
P.S.
Все фото что я тут выкладывал я делал лично.
Норвегия, Швеция, Швейцария, Австрия, Германия, Франция, Монако, Италия, США,
Н.Зеландия, Англия,Дания и т.д. и т.п...
У меня есть с чем сравнивать...
И не тебе вещать, где я был, что делал, и что сейчас имею.
Я с тобой пиво в подворотнях не пил, поэтому веди себя прилично и не опускайся
в своём трёпе ниже уровня гор.канализации.
Судя по тому как ты писал что в Норвегии штрафы выписывают в евро,
(а не в местных кронах), то ты нигде и не был, окромя своего туркостана....
Короче говоря, цирк из Турции уехал, а ****** остались...