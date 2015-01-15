Все фото что я тут выкладывал я делал лично.
Норвегия, Швеция, Швейцария, Австрия, Германия, Франция, Монако, Италия, США,
Н.Зеландия, Англия,Дания и т.д. и т.п...
У меня есть с чем сравнивать...
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Додано: Вів 12 жов, 2021 22:33
Додано: Сер 13 жов, 2021 07:20
а що РФ відтяпала частину Туреччини і на її території ідуть активні бойові дії?
не думаю, що порівняння доречне.
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