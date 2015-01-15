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RTC12 написав: Сравни с турецкими +18.66%. Таких высоких доходностей как у турок, нет не только в Европе, но нигде в мире. Кроме пары забытых богом стран, типа Замбии...
Справедливости ради, каких-то 6 лет назад доходность украинских овгз была вдвое выше....и ниче, пропетляли как-то... Но это, конечно, в значительной мере вопрос фарта и личных качеств тогдашнего гаранта. В то время, как турки сами себя загнали в нынешнюю яму.
а що РФ відтяпала частину Туреччини і на її території ідуть активні бойові дії? не думаю, що порівняння доречне.
RTC12 написав: Все фото что я тут выкладывал я делал лично. Норвегия, Швеция, Швейцария, Австрия, Германия, Франция, Монако, Италия, США, Н.Зеландия, Англия,Дания и т.д. и т.п... У меня есть с чем сравнивать...
Похоже.Тоже Вашингтон выкладывал из личного архива,помню лысый гребень даже подгорел.Стабильно,старость не радость куле- Крым,Анталии задворки и дети без детей далёко
RTC12 написав: Сравни с турецкими +18.66%. Таких высоких доходностей как у турок, нет не только в Европе, но нигде в мире. Кроме пары забытых богом стран, типа Замбии...
Справедливости ради, каких-то 6 лет назад доходность украинских овгз была вдвое выше....и ниче, пропетляли как-то... Но это, конечно, в значительной мере вопрос фарта и личных качеств тогдашнего гаранта. В то время, как турки сами себя загнали в нынешнюю яму.
Ямы в Турции никакой нет, всё прекрасно маркизы)) Изучайте законы Акурка-они у него в профиле
RTC12 написав: Сравни с турецкими +18.66%. Таких высоких доходностей как у турок, нет не только в Европе, но нигде в мире. Кроме пары забытых богом стран, типа Замбии...
Справедливости ради, каких-то 6 лет назад доходность украинских овгз была вдвое выше....и ниче, пропетляли как-то... Но это, конечно, в значительной мере вопрос фарта и личных качеств тогдашнего гаранта. В то время, как турки сами себя загнали в нынешнюю яму.
а що РФ відтяпала частину Туреччини і на її території ідуть активні бойові дії? не думаю, що порівняння доречне.
Ээээ.... Как вы думаете, что означает моя фраза " В то время, как турки сами себя загнали в нынешнюю яму." ?