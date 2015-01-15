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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 322323324325
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 22:33

Зображення
Зображення

Зображення

Все фото что я тут выкладывал я делал лично.
Норвегия, Швеция, Швейцария, Австрия, Германия, Франция, Монако, Италия, США,
Н.Зеландия, Англия,Дания и т.д. и т.п...
У меня есть с чем сравнивать...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 07:20

  juristkostya написав:
  RTC12 написав:
Сравни с турецкими +18.66%. Таких высоких доходностей как у турок,
нет не только в Европе, но нигде в мире.
Кроме пары забытых богом стран, типа Замбии...

Справедливости ради, каких-то 6 лет назад доходность украинских овгз была вдвое выше....и ниче, пропетляли как-то... Но это, конечно, в значительной мере вопрос фарта и личных качеств тогдашнего гаранта. В то время, как турки сами себя загнали в нынешнюю яму.

а що РФ відтяпала частину Туреччини і на її території ідуть активні бойові дії?
не думаю, що порівняння доречне.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 08:58

  RTC12 написав:
Все фото что я тут выкладывал я делал лично.
Норвегия, Швеция, Швейцария, Австрия, Германия, Франция, Монако, Италия, США,
Н.Зеландия, Англия,Дания и т.д. и т.п...
У меня есть с чем сравнивать...

Похоже.Тоже Вашингтон выкладывал из личного архива,помню лысый гребень даже подгорел.Стабильно,старость не радость куле- Крым,Анталии задворки и дети без детей далёко
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 09:02

  juristkostya написав:
  RTC12 написав:
Сравни с турецкими +18.66%. Таких высоких доходностей как у турок,
нет не только в Европе, но нигде в мире.
Кроме пары забытых богом стран, типа Замбии...

Справедливости ради, каких-то 6 лет назад доходность украинских овгз была вдвое выше....и ниче, пропетляли как-то... Но это, конечно, в значительной мере вопрос фарта и личных качеств тогдашнего гаранта. В то время, как турки сами себя загнали в нынешнюю яму.

Ямы в Турции никакой нет, всё прекрасно маркизы)) Изучайте законы Акурка-они у него в профиле
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 09:17

  flyman написав:
  juristkostya написав:
  RTC12 написав:
Сравни с турецкими +18.66%. Таких высоких доходностей как у турок,
нет не только в Европе, но нигде в мире.
Кроме пары забытых богом стран, типа Замбии...

Справедливости ради, каких-то 6 лет назад доходность украинских овгз была вдвое выше....и ниче, пропетляли как-то... Но это, конечно, в значительной мере вопрос фарта и личных качеств тогдашнего гаранта. В то время, как турки сами себя загнали в нынешнюю яму.

а що РФ відтяпала частину Туреччини і на її території ідуть активні бойові дії?
не думаю, що порівняння доречне.

Ээээ.... Как вы думаете, что означает моя фраза " В то время, как турки сами себя загнали в нынешнюю яму." ?
juristkostya
 
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  #<1 ... 322323324325
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