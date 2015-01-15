Как видно, отрицательное сальдо между экспортом и импортом до сотни миллиардов долларов и на десятки процентов исторически складывалось не в пользу Турции. А благодаря последним достижениям эта разность снизилась до минимума. Так, соотношение экспорта к импорту в августе выросло в годовом исчислении на 15,1% - до 81,5%. А по итогам восьми месяцев этот показатель вырос на 6,9% – до 82,5%. То есть отрицательное сальдо теперь не достигает даже двух десятков процентов.



Достаточно отметить, что за восемь месяцев Турция увеличила экспорт продукции оборонной промышленности на 49,8%, электротоваров и химпродуктов - почти на 40%. То же можно сказать и о автомобилях, продукции сельского хозяйства и других сфер. На 11% – почти до 83 тысяч выросло и число компаний-экспортеров.

И, как результат удачной внешнеторговой политики - растут валютные резервы Центробанка Турции. На минувшей неделе золотовалютные резервы Центробанка выросли на более чем 9,7 млрд долларов или 8,9%, составив 118,265 млрд долларов.

Центробанк этой страны публикует еженедельные отчеты о состоянии своих валютных резервов, что несколько затрудняет делать выводы о тенденции в их динамике. Ведь не все недели заканчиваются ростом резервов. Но достаточно отметить, что еще в конце января текущего года валютные резервы Центробанка Турции составляли всего 93,3 млрд долларов. А рост валютных резервов на 25 млрд долларов за восемь месяцев – очень большое достижение даже для Турции. В среднем это означает ежемесячный рост на 3 млрд долларов.

И простые математические расчеты показывают, что при сохранении даже нынешних темпов роста экспорта по итогам этого года объем экспорта страны может не только достичь, но и превысить указанный им прогноз в 210 млрд долларов.В прошлом месяце объем внешнеторгового оборота страны составил 42,1 млрд долларов, что также является самым высоким показателем за август. Ясно видно, что импорт превалирует над экспортом, что в общем-то говорит не в пользу турецкой экономики. Но в Турции объем импорта традиционно превышает свой импортный аналог.../quote]