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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 322323324325
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 22:33

Зображення
Зображення

Зображення

Все фото что я тут выкладывал я делал лично.
Норвегия, Швеция, Швейцария, Австрия, Германия, Франция, Монако, Италия, США,
Н.Зеландия, Англия,Дания и т.д. и т.п...
У меня есть с чем сравнивать...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 07:20

  juristkostya написав:
  RTC12 написав:
Сравни с турецкими +18.66%. Таких высоких доходностей как у турок,
нет не только в Европе, но нигде в мире.
Кроме пары забытых богом стран, типа Замбии...

Справедливости ради, каких-то 6 лет назад доходность украинских овгз была вдвое выше....и ниче, пропетляли как-то... Но это, конечно, в значительной мере вопрос фарта и личных качеств тогдашнего гаранта. В то время, как турки сами себя загнали в нынешнюю яму.

а що РФ відтяпала частину Туреччини і на її території ідуть активні бойові дії?
не думаю, що порівняння доречне.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 08:58

  RTC12 написав:
Все фото что я тут выкладывал я делал лично.
Норвегия, Швеция, Швейцария, Австрия, Германия, Франция, Монако, Италия, США,
Н.Зеландия, Англия,Дания и т.д. и т.п...
У меня есть с чем сравнивать...

Похоже.Тоже Вашингтон выкладывал из личного архива,помню лысый гребень даже подгорел.Стабильно,старость не радость куле- Крым,Анталии задворки и дети без детей далёко
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 09:02

  juristkostya написав:
  RTC12 написав:
Сравни с турецкими +18.66%. Таких высоких доходностей как у турок,
нет не только в Европе, но нигде в мире.
Кроме пары забытых богом стран, типа Замбии...

Справедливости ради, каких-то 6 лет назад доходность украинских овгз была вдвое выше....и ниче, пропетляли как-то... Но это, конечно, в значительной мере вопрос фарта и личных качеств тогдашнего гаранта. В то время, как турки сами себя загнали в нынешнюю яму.

Ямы в Турции никакой нет, всё прекрасно маркизы)) Изучайте законы Акурка-они у него в профиле
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 09:17

  flyman написав:
  juristkostya написав:
  RTC12 написав:
Сравни с турецкими +18.66%. Таких высоких доходностей как у турок,
нет не только в Европе, но нигде в мире.
Кроме пары забытых богом стран, типа Замбии...

Справедливости ради, каких-то 6 лет назад доходность украинских овгз была вдвое выше....и ниче, пропетляли как-то... Но это, конечно, в значительной мере вопрос фарта и личных качеств тогдашнего гаранта. В то время, как турки сами себя загнали в нынешнюю яму.

а що РФ відтяпала частину Туреччини і на її території ідуть активні бойові дії?
не думаю, що порівняння доречне.

Ээээ.... Как вы думаете, что означает моя фраза " В то время, как турки сами себя загнали в нынешнюю яму." ?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 11:17

  RTC12 написав:Зображення
Зображення

Зображення

Все фото что я тут выкладывал я делал лично.
Норвегия, Швеция, Швейцария, Австрия, Германия, Франция, Монако, Италия, США,
Н.Зеландия, Англия,Дания и т.д. и т.п...
У меня есть с чем сравнивать...

И что? Внаненці краще?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 11:31

  RTC12 написав:Турция, страна импортёр, у которой отрицательное торговое сальдо.
Объём экспорта из Турции в январе-мае текущего года составил $85 млрд.
а объём импорта $103 млрд.
То есть, турки больше проедают, чем производят.
А учитывая что своих энергоресурсов там нет, вернее, кот наплакал,
а валютная казна фактически пуста,
то в ближайшей перспективе ничего хорошего там никому не светит.
Ни туркам, ни иммигрантам...

Такі так ((( але є нові дані, вже краще ))) не все так і погано - хіхі...
В январе-августе текущего года объем турецкого экспорта вырос на 37% (по сравнению с 8 месяцами прошлого года) - до 140,2 млрд долларов. И простые математические расчеты показывают, что при сохранении даже нынешних темпов роста экспорта по итогам этого года объем экспорта страны может не только достичь, но и превысить указанный им прогноз в 210 млрд долларов.

Импорт Турции в августе вырос на 23,8% (по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года) – до 23,2 млрд долларов. А за восемь месяцев объем импортных операций вырос на 25,5%– до 170 млрд долларов. В прошлом месяце объем внешнеторгового оборота страны составил 42,1 млрд долларов, что также является самым высоким показателем за август. Ясно видно, что импорт превалирует над экспортом, что в общем-то говорит не в пользу турецкой экономики. Но в Турции объем импорта традиционно превышает свой импортный аналог.../quote]
Как видно, отрицательное сальдо между экспортом и импортом до сотни миллиардов долларов и на десятки процентов исторически складывалось не в пользу Турции. А благодаря последним достижениям эта разность снизилась до минимума. Так, соотношение экспорта к импорту в августе выросло в годовом исчислении на 15,1% - до 81,5%. А по итогам восьми месяцев этот показатель вырос на 6,9% – до 82,5%. То есть отрицательное сальдо теперь не достигает даже двух десятков процентов.

Достаточно отметить, что за восемь месяцев Турция увеличила экспорт продукции оборонной промышленности на 49,8%, электротоваров и химпродуктов - почти на 40%. То же можно сказать и о автомобилях, продукции сельского хозяйства и других сфер. На 11% – почти до 83 тысяч выросло и число компаний-экспортеров.

И, как результат удачной внешнеторговой политики - растут валютные резервы Центробанка Турции. На минувшей неделе золотовалютные резервы Центробанка выросли на более чем 9,7 млрд долларов или 8,9%, составив 118,265 млрд долларов.

Центробанк этой страны публикует еженедельные отчеты о состоянии своих валютных резервов, что несколько затрудняет делать выводы о тенденции в их динамике. Ведь не все недели заканчиваются ростом резервов. Но достаточно отметить, что еще в конце января текущего года валютные резервы Центробанка Турции составляли всего 93,3 млрд долларов. А рост валютных резервов на 25 млрд долларов за восемь месяцев – очень большое достижение даже для Турции. В среднем это означает ежемесячный рост на 3 млрд долларов.

https://haqqin.az/news/219607

Якось так... А робити висновки в жовтні на даних за 5 місяців, ну такє :roll:

зі. я в принцині не здивован, шо ну таке саме і практикується...

ззі. что там в неньки з ЗВР, рістом експорта "не пшона" і рістом ВВП (не путьки) :?:
Востаннє редагувалось change_pm в Сер 13 жов, 2021 12:04, всього редагувалось 1 раз.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 12:04

special for you, fly!!!

З Києва Wizz Air відкриває 12 нових напрямків:

Київ – Париж (Бове);
Київ – Ніцца;
Київ – Брюссель (Шарлеруа);
Київ – Базель;
Київ – Ейндговен;
Київ – Барселона;
Київ – Мадрид;
Київ – Аліканте;
Київ – Малага;
Київ – Пальма-де-Майорка;
Київ – Порту;
Київ – Ханья.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 12:05

  change_pm написав:
З Києва Wizz Air відкриває 12 нових напрямків:

Київ – Париж (Бове);
Київ – Ніцца;
Київ – Брюссель (Шарлеруа);
Київ – Базель;
Київ – Ейндговен;
Київ – Барселона;
Київ – Мадрид;
Київ – Аліканте;
Київ – Малага;
Київ – Пальма-де-Майорка;
Київ – Порту;
Київ – Ханья.

Ницца-Монако
https://youtu.be/Okp5KGg2UvI
Мизантрóп
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