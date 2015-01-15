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RTC12 написав: Сравни с турецкими +18.66%. Таких высоких доходностей как у турок, нет не только в Европе, но нигде в мире. Кроме пары забытых богом стран, типа Замбии...
Справедливости ради, каких-то 6 лет назад доходность украинских овгз была вдвое выше....и ниче, пропетляли как-то... Но это, конечно, в значительной мере вопрос фарта и личных качеств тогдашнего гаранта. В то время, как турки сами себя загнали в нынешнюю яму.
а що РФ відтяпала частину Туреччини і на її території ідуть активні бойові дії? не думаю, що порівняння доречне.
RTC12 написав: Все фото что я тут выкладывал я делал лично. Норвегия, Швеция, Швейцария, Австрия, Германия, Франция, Монако, Италия, США, Н.Зеландия, Англия,Дания и т.д. и т.п... У меня есть с чем сравнивать...
Похоже.Тоже Вашингтон выкладывал из личного архива,помню лысый гребень даже подгорел.Стабильно,старость не радость куле- Крым,Анталии задворки и дети без детей далёко
RTC12 написав: Сравни с турецкими +18.66%. Таких высоких доходностей как у турок, нет не только в Европе, но нигде в мире. Кроме пары забытых богом стран, типа Замбии...
Справедливости ради, каких-то 6 лет назад доходность украинских овгз была вдвое выше....и ниче, пропетляли как-то... Но это, конечно, в значительной мере вопрос фарта и личных качеств тогдашнего гаранта. В то время, как турки сами себя загнали в нынешнюю яму.
Ямы в Турции никакой нет, всё прекрасно маркизы)) Изучайте законы Акурка-они у него в профиле
RTC12 написав: Сравни с турецкими +18.66%. Таких высоких доходностей как у турок, нет не только в Европе, но нигде в мире. Кроме пары забытых богом стран, типа Замбии...
Справедливости ради, каких-то 6 лет назад доходность украинских овгз была вдвое выше....и ниче, пропетляли как-то... Но это, конечно, в значительной мере вопрос фарта и личных качеств тогдашнего гаранта. В то время, как турки сами себя загнали в нынешнюю яму.
а що РФ відтяпала частину Туреччини і на її території ідуть активні бойові дії? не думаю, що порівняння доречне.
Ээээ.... Как вы думаете, что означает моя фраза " В то время, как турки сами себя загнали в нынешнюю яму." ?
RTC12 написав:Турция, страна импортёр, у которой отрицательное торговое сальдо. Объём экспорта из Турции в январе-мае текущего года составил $85 млрд. а объём импорта $103 млрд. То есть, турки больше проедают, чем производят. А учитывая что своих энергоресурсов там нет, вернее, кот наплакал, а валютная казна фактически пуста, то в ближайшей перспективе ничего хорошего там никому не светит. Ни туркам, ни иммигрантам...
Такі так ((( але є нові дані, вже краще ))) не все так і погано - хіхі...
В январе-августе текущего года объем турецкого экспорта вырос на 37% (по сравнению с 8 месяцами прошлого года) - до 140,2 млрд долларов. И простые математические расчеты показывают, что при сохранении даже нынешних темпов роста экспорта по итогам этого года объем экспорта страны может не только достичь, но и превысить указанный им прогноз в 210 млрд долларов.
Импорт Турции в августе вырос на 23,8% (по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года) – до 23,2 млрд долларов. А за восемь месяцев объем импортных операций вырос на 25,5%– до 170 млрд долларов. В прошлом месяце объем внешнеторгового оборота страны составил 42,1 млрд долларов, что также является самым высоким показателем за август. Ясно видно, что импорт превалирует над экспортом, что в общем-то говорит не в пользу турецкой экономики. Но в Турции объем импорта традиционно превышает свой импортный аналог.../quote]
Как видно, отрицательное сальдо между экспортом и импортом до сотни миллиардов долларов и на десятки процентов исторически складывалось не в пользу Турции. А благодаря последним достижениям эта разность снизилась до минимума. Так, соотношение экспорта к импорту в августе выросло в годовом исчислении на 15,1% - до 81,5%. А по итогам восьми месяцев этот показатель вырос на 6,9% – до 82,5%. То есть отрицательное сальдо теперь не достигает даже двух десятков процентов.
Достаточно отметить, что за восемь месяцев Турция увеличила экспорт продукции оборонной промышленности на 49,8%, электротоваров и химпродуктов - почти на 40%. То же можно сказать и о автомобилях, продукции сельского хозяйства и других сфер. На 11% – почти до 83 тысяч выросло и число компаний-экспортеров.
И, как результат удачной внешнеторговой политики - растут валютные резервы Центробанка Турции. На минувшей неделе золотовалютные резервы Центробанка выросли на более чем 9,7 млрд долларов или 8,9%, составив 118,265 млрд долларов.
Центробанк этой страны публикует еженедельные отчеты о состоянии своих валютных резервов, что несколько затрудняет делать выводы о тенденции в их динамике. Ведь не все недели заканчиваются ростом резервов. Но достаточно отметить, что еще в конце января текущего года валютные резервы Центробанка Турции составляли всего 93,3 млрд долларов. А рост валютных резервов на 25 млрд долларов за восемь месяцев – очень большое достижение даже для Турции. В среднем это означает ежемесячный рост на 3 млрд долларов.
Київ – Париж (Бове); Київ – Ніцца; Київ – Брюссель (Шарлеруа); Київ – Базель; Київ – Ейндговен; Київ – Барселона; Київ – Мадрид; Київ – Аліканте; Київ – Малага; Київ – Пальма-де-Майорка; Київ – Порту; Київ – Ханья.
Київ – Париж (Бове); Київ – Ніцца; Київ – Брюссель (Шарлеруа); Київ – Базель; Київ – Ейндговен; Київ – Барселона; Київ – Мадрид; Київ – Аліканте; Київ – Малага; Київ – Пальма-де-Майорка; Київ – Порту; Київ – Ханья.