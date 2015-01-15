Ням-ням.
Думаю, якщо шмигономіка і зеподатки та рлатарифи щімити тут почнeть нєпадєцкі, то таки Португалія із дестінейшн.
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Додано: Сер 13 жов, 2021 13:33
Ням-ням.
Думаю, якщо шмигономіка і зеподатки та рлатарифи щімити тут почнeть нєпадєцкі, то таки Португалія із дестінейшн.
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