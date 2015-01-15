RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 323324325326
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 13:33

  change_pm написав:
З Києва Wizz Air відкриває 12 нових напрямків:

Київ – Париж (Бове);
Київ – Ніцца;
Київ – Брюссель (Шарлеруа);
Київ – Базель;
Київ – Ейндговен;
Київ – Барселона;
Київ – Мадрид;
Київ – Аліканте;
Київ – Малага;
Київ – Пальма-де-Майорка;
Київ – Порту;
Київ – Ханья.

Ням-ням.
Думаю, якщо шмигономіка і зеподатки та рлатарифи щімити тут почнeть нєпадєцкі, то таки Португалія із дестінейшн.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26174
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1280 раз.
Подякували: 2023 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 13:50

  change_pm написав:інвестуйте, бо буде пізно (((


як би пора вже кондуктору зривати стопкран (піднімати дяді Феді ставки)
малятка були ПА10, уже ПА12... мене це починає гондурасти
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26174
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1280 раз.
Подякували: 2023 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 14:55

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Что-то хреново чувствует себя Англия в энергетическом смысле
И цены на Rightmove очень просели, как на аренду так и на продажу
Много аукционов...
b3320413
 
Повідомлень: 116
З нами з: 13.08.18
Подякував: 13 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 15:12

  b3320413 написав:Что-то хреново чувствует себя Англия в энергетическом смысле
И цены на Rightmove очень просели, как на аренду так и на продажу
Много аукционов...

це фігня, головне що вийшли з ЄС і не будуть кормити Європу і виконувати тупі Директиви Єврокомісії.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26174
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1280 раз.
Подякували: 2023 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 323324325326
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 818, 819, 820
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
8199 1109635
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 жов, 2021 14:16
Успіх
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 51820
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 22, 23, 24
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
236 104341
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 16:21
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.